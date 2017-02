Halo Wars 2 - Review: Ο πόλεμος μαίνεται ακατάπαυστα στο σύμπαν του Halo

Πληροφορίες

Versus AI : 2 ή 3 παίχτες αντιμέτωποι με την AI (Deathmatch, Domination και Strongholds)

Rumble: 3v3 στο Strongholds με ατελείωτα resources και όλες τις αναβαθμίσεις

Team Objective: 1v1, 2v2, ή 3v3 σε Domination

Solo War: 1v1 σε Deathmatch

Team War 2v2 ή 3v3 σε Deathmatch

Βαθμολογία: 8/10

Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την Microsoft Ελλάς για τις ανάγκες του Review.

Halo Wars 2Xbox One / PCXbox One343 Industries / Creative AssemblyMicrosoft StudiosReal-Time Strategy16+21 Φεβρουαρίου 2017H 343 Studios επιστρέφει με το δεύτερο μέρος της σειράς Halo Wars που αποτελεί ένα σημαντικό spin-off του διάσημου first person shooter τίτλου, Halo. Το Halo Wars είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής, το οποίο είναι βασισμένο αρκετά πιστά στο universe του Halo και απευθύνεται τόσο στους λάτρεις των RTS (real-time strategy), όσο φυσικά και στο αρκετά μεγάλο fanbase της σειράς.Το Review γράφτηκε από κάποιον που δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη σχέση για τη σειρά Halo, ούτε είναι μεγάλος οπαδός των RTS και μπορώ πλέον να πω ξεκάθαρα ότι το Halo Wars 2 για εμένα πέτυχε τον σκοπό του. Μετά από ώρες ενασχόλησης άρχισα να αγαπώ όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά να θέλω να μάθω περισσότερα πράγματα για τον κόσμο του Halo, έναν κόσμο που για εμένα -παρότι έχω ασχοληθεί με αρκετά παιχνίδια της σειράς- μου ήταν ακόμη ανεξερεύνητος.Η ιστορία του Halo Wars 2 μάς μεταφέρει στο έτος 2559, 28 χρόνια μετά τον πρώτο τίτλο, αφού η φωτιά της μάχης μεταξύ της ανθρωπότητας και των Covenant έχει πλέον καταλαγιάσει. Το πολεμικό πλοίο Spirit of Fire (των UNSC) ξυπνά μετά από 28 χρόνια σε cryosleep, ενώ έχει θεωρηθεί μέχρι τότε εξαφανισμένο. Ο καπετάνιος James Cutter λαμβάνει σήμα για μια νέα εχθρική φυλή με όνομα Banished αρχηγός των οποίων είναι ο Atriox, ένα πανίσχυρο “αποκαΐδι” των Covenant που κατάφερε να ενώσει πολλούς υπό τις διαταγές του. Ο Atriox σε αρχικό Cutscene παρουσιάζεται πραγματικά εντυπωσιακός αλλά δυστυχώς μετά “εξαφανίζεται” σαν προσωπικότητα και είναι κρίμα γιατί έχει όλες τις προδιαγραφές ώστε να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους villains της σειράς.Το Campaign του τίτλου αποτελείται από 12 διαφορετικά κεφάλαια, τα οποία συνοδεύονται από κάποια πολύ εντυπωσιακά CGI cutscenes που δίνουν μεγαλύτερο βάθος στην πλοκή του παιχνιδιού. Σαν Campaign είναι αρκετά σύντομο (περίπου στις 6 ώρες για έναν μέτριας εμπειρίας παίχτη) και γενικά δεν είναι τόσο αξιομνημόνευτο παρά τις προσπάθειες της 343 Studios σχεδιάζοντας μια όμορφη εναλλακτική ιστορία πάνω στο universe των Halo.Παρόλα αυτά όμως, μπορούμε να πούμε ότι ήταν αρκετά απλό και ευχάριστο με μια σχετική ποικιλία στις αποστολές, ενώ μπορεί άνετα να παιχτεί και δεύτερη φορά, λόγω των αρκετών optional και bonus objectives που υπάρχουν στα 12 αυτά επίπεδα. Με το πέρας κάθε αποστολής ξεκλειδώνονται νέα οχήματα και κλάσεις των UNSC δίνοντας έτσι χρόνο στον παίχτη να εξοικειωθεί ομαλότερα με το παιχνίδι. Στα θετικά συγκαταλέγεται και η επιλογή co-op για ολόκληρο το campaign. Εν τέλει, το story mode του Halo Wars 2 αποτελεί στην ουσία ένα μεγάλο tutorial για τις μάχες και τα modes του Multiplayer, εκεί δηλαδή που κρύβεται και το “ζουμί” του παιχνιδιού.Το Halo Wars 2 είναι ένα απλό αλλά ταυτόχρονα στιβαρό RTS που ξέρει σε τι κοινό απευθύνεται. Δεν θα δείτε μεγάλη ποικιλία σε Factions, όπως σε άλλους τίτλους του είδους, ούτε αχανή μενού και πολύπλοκες οδηγίες για το στρατό σας. Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει τον τίτλο “ανοιχτό” σε ευρύτερο κοινό χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα καλύψει και μερίδα του πιο hardcore κοινού. Μετά από ώρες και κυρίως όταν το επίπεδο του αντιπάλου ανεβαίνει θα πρέπει να έχετε πιο γρήγορες αντιδράσεις και σκέψη για να καταστρέψετε τους εχθρούς σας. Η μάχες του Halo Wars 2 βασίζονται στο πρότυπο του γνωστού παιχνιδιού “πέτρα-ψαλίδι-χαρτί”, έτσι κάποιες μονάδες είναι πιο δυνατές σε κάποιες άλλες και το αντίθετο. Το πεζικό (οι μονάδες εδάφους) είναι πιο δυνατές απέναντι σε μονάδες αέρος, τα τροχοφόρα οχήματα είναι πιο αποτελεσματικά απέναντι στο πεζικό και τα αεροσκάφη είναι δυνατότερα απέναντι στα οχήματα. Το 80% του παιχνιδιού βασίζεται σε αυτή την αρχή αλλά υπάρχουν φυσικά και εξαιρέσεις.Πέρα από τον στρατό των UNSC που αναλαμβάνουμε στο campaign, σαν faction είναι διαθέσιμη (όχι σε όλα τα modes) και αυτή των κακών, δηλαδή των Banished. Με κάθε στρατό μπορούμε να διαλέξουμε και έναν από τους 3-4 διαθέσιμους leaders, ο καθένας εκ των οποίων έχει ξεχωριστές super δυνάμεις (leader powers) και μερικά μοναδικά γι' αυτόν οχήματα. Όλες οι κλασικές λειτουργίες των strategy παιχνιδιών υπάρχουν και εδώ όπως το χτίσιμο βάσεων. η αναβάθμισή τους, καθώς και η αναβάθμιση των μονάδων, ενώ υπάρχουν και Special Units αλλά και Hero Units. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως όπως και στο πρώτο παιχνίδι κάθε μονάδα έχει μια ειδική δύναμη που ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο “Υ” στο χειριστήριο του Xbox One.Στην όλη εμπειρία βοηθάνε πάρα πολύ και τα εξαιρετικά controls που υπάρχουν για το Xbox One και “φέρνουν” τη λειτουργικότητα πολύ κοντά στη PC έκδοση του παιχνιδιού. Σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να δώσουμε τα εύσημα στην 343 Studios που για ακόμη μια φορά, όπως και στο πρώτο παιχνίδι συμμερίζεται τις ανάγκες του κοινού που παίζει με controller και κάνει την εμπειρία όσο πιο εύκολη και απλή γίνεται.Πολλοί θεωρούν το Multiplayer κομμάτι του τίτλου ως το δυνατότερο και το πιο ουσιώδες, ενώ οι παλαιότεροι και πιο έμπειροι είναι πολύ πιθανό να “βουτήξουν” κατευθείαν σε αυτό το mode. Το Multiplayer περιέχει 5 διαφορετικά μικρότερα modes και 3 διαφορετικά στυλ παιχνιδιού, τα Deathmatch, Domination και Strongholds. Το Deathmatch τελειώνει με την καταστροφή όλων των αντίπαλων βάσεων, το Domination αφορά την κατάκτηση περιοχών και τη συλλογή πόντων, ενώ το Strongholds αφορά την κατάκτηση οχυρών μέσα στο χάρτη κάθε ένα από τα οποία αυξάνει τον αριθμό του πληθυσμού του στρατού. Ο παίκτης με τον μεγαλύτερο στρατό στο τέλος του χρόνου κερδίζει.Αναλυτικότερα έχουμε τα εξής 5 modes στο multiplayer:Σε αντίθεση με το campaign, στο multiplayer μπορείτε να πάρετε τον έλεγχο της δεύτερης faction του παιχνιδιού, των Banished (πέρα από τους UNSC). Γενικά το παιχνίδι στο Multiplayer λειτουργεί όπως αναμενόταν αν και παρατηρήσαμε ορισμένες αποσυνδέσεις σε κάποια παιχνίδια. Οι μάχες όταν οι παίχτες είναι σε παραπλήσιο επίπεδο είναι αρκετά έντονες και προσφέρουν πολλές επικές στιγμές στους 8 χάρτες που είναι διαθέσιμοι αρχικά.Αν κάποιος επιθυμεί να πειραματιστεί και να βελτιωθεί μπορεί να επιλέξει το Skirmish πριν μπει στα δύσκολα "κατατόπια" του multiplayer. Το Skirmish φέρνει τον παίχτη αντιμέτωπο με την AI σε διαφορετικά modes και είναι μια πολύ καλή λύση για να ανακαλύψετε νέες τακτικές και να πειραματιστείτε με τους στρατούς των UNSC και των Banished.Το πιο “φρέσκο” mode είναι το λεγόμενο Blitz mode. Στο Blitz ο παίχτης δεν χτίζει βάσεις και κατά συνέπεια μονάδες αλλά “ρίχνει” τον στρατό του στον χάρτη μέσω καρτών. Πώς ακριβώς δουλεύει αυτό; Ο παίχτης διαλέγει έναν από τους διαθέσιμους leaders που έχουν ο καθένας το δικό του deck καρτών, το οποίο μπορείτε να το επεξεργαστείτε προσθέτοντας ή αφαιρώντας κάρτες πριν το match. Για να ρίξετε μια κάρτα πρέπει να σπαταλήσετε ενέργεια (energy), την οποία περισυλλέγετε διαλύοντας “κουβούκλια” εντός του χάρτη ή με διάφορους άλλους τρόπους.Ο χάρτης στο Blitz mode περιέχει τρεις βάσεις. Ελέγχοντας αυτές τις βάσεις αυξάνετε το σκορ σας και ο πρώτος που θα φτάσει στους 200 πόντους κερδίζει. Είναι γενικά μια διαφορετική εμπειρία που σπάει την μονοτονία του κλασικού RTS με το base building, αλλά δυστυχώς βασίζεται ως έναν βαθμό και στα microtransanctions μέσω της αγοράς καρτών. Το Blitz παίζεται είτε multiplayer (1v1, 2v2, 3v3) είτε με αντίπαλο την ΑΙ (Firefight mode) σε μορφή waves εχθρών.Η επανέκδοση του Halo Wars ως Definitive Edition είναι μια πολύ θετική προσθήκη για τους χρήστες Xbox One και PC που δεν είχαν παίξει τον αρχικό τίτλο που κυκλοφόρησε το 2009. Το Halo Wars: Definitive Edition προσφέρει καθαρότερο και ελαφρώς πιο λεπτομερή οπτικό τομέα, καθώς επίσης «τρέχει» σε 60 καρέ το δευτερόλεπτο στο Xbox One. Η μεγαλύτερη αλλαγή δεν αφορά τα γραφικά του τίτλου αλλά τον χειρισμό που πλέον έχει βελτιωθεί στα πρότυπα του χειρισμού του Halo Wars 2 και είναι σαφέστατα πιο λειτουργικός από τον αρχικό τίτλο.Σαν παιχνίδι, το πρώτο Halo Warsείναι ουσιαστικά παρόμοιο με το Halo Wars 2 που αναλύσαμε στο παρόν review. Και τα δύο παιχνίδια είναι πολύ προσιτά σε αρχάριους παίχτες και αποτελούν δύο αξιόλογα spin-offs της σειράς Halo. Το Halo Wars: Definitive Edition είναι προσωρινά διαθέσιμο μόνο για όσους κατέχουν την Ultimate Edition του Halo Wars 2, ενώ η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας και των δύο παιχνιδιών είναι η 21η Φεβρουαρίου 2017.H 343 Studios δημιούργησε ένα άρτιο οπτικά παιχνίδι, το οποίο στο Xbox One τρέχει σε σταθερά 30 καρέ το δευτερόλεπτο ανεξάρτητα με το πόσες μονάδες υπάρχουν στην οθόνη. Το “άλμα” από το πρώτο Halo Wars, ακόμη και από το (Definitive Εdition) είναι μεγάλο και τόσο οι χαρακτήρες με τα οχήματα όσο και τα περιβάλλοντα απεικονίζονται πλέον με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.Γενικά μιλάμε για μια πολύ προσεγμένη παραγωγή οπτικά και για ένα παιχνίδι που είναι -ειδικά μετά το τελευταίο update- αρκετά bug-free. Τα CGI cutscenes του campaign είναι απίστευτα εντυπωσιακά, όπως αρμόζει σε μια τεράστια σειρά, όπως το Halo. Ιδιαίτερα οι οπαδοί της σειράς θα μείνουν ικανοποιημένοι βλέποντας τα δεκάδες οχήματα, αλλά και τους στρατιώτες της σειράς να μεταφέρονται τόσο όμορφα σε ένα strategy game. Θα θέλαμε λίγη περισσότερη ποικιλία στα περιβάλλοντα και ίσως λίγο περισσότερη λεπτομέρεια, όταν η κάμερα ζουμάρει στις μονάδες μας, αλλά γενικά το αποτέλεσμα είναι πάνω από ικανοποιητικόΤο Soundtrack του παιχνιδιού παρότι ίσως είναι ένα σκαλί κατώτερο από το αρχικό Halo Wars, παραμένει ποιοτικό, ενώ κάποια από τα κομμάτια είναι αρκετά αξιομνημόνευτα. Το όλο σύνολο συνοδεύεται από το εξαιρετικό voice acting στις εκφράσεις των χαρακτήρων, τόσο των ανθρώπινων χαρακτήρων, όσο και των Banished.To Halo Wars 2 είναι ένα μοντέρνο παιχνίδι στρατηγικής πραγματικού χρόνου, το οποίο παρά την απλότητά του προσφέρει μια αξιόλογη και δυνατή εμπειρία τόσο στους φίλους των Halo αλλά και σε όσους απλά θέλουν να προσθέσουν ένα strategy game στη συλλογή τους.Μπορεί το campaign του να είναι σύντομο αλλά υπάρχουν αρκετά modes που το συνοδεύουν για να σας κρατήσει για σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό που με κέρδισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι αναζωογόνησε το ενδιαφέρον μου για τη σειρά, με την οποία δεν έχω μεγάλη οικειότητα.Ίσως το πιο hardcore κοινό να επιθυμούσε μεγαλύτερο “βάθος” και ποικιλία στις λειτουργίες του τίτλου, αλλά είμαι σίγουρος ότι και αυτοί θα μείνουν ως ένα βαθμό ικανοποιημένοι Προτείνεται για αγορά είτε άμεσα είτε σε κάποια πτώση της τιμής του.