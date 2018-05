Huawei P20 Pro - Tech Review: Κάμερα από άλλον πλανήτη

τα

Huawei P20 ProHUAWEI Kirin 970 / Επεξεργαστής 8 πυρήνων (4 x Cortex A73 2,36 GHz + 4 x Cortex A53 1,8 GHz) + i7 συνεπεξεργαστής, Mali-G72 MP12 επεξεργαστής γραφικώνΜονάδα Επεξεργασίας Νευρωνικών Δικτύων NPUOLED, 6.1" Full HD+ (1080 x 2240 / 408 ppi)6GB RAM / 128GB (εσωτ. αποθ. χώρος)Kύρια κάμερα: Τριπλή κάμερα Leica: Leica Triple Camera: 20MP f/1.6 μονοχρωματικό, 40MP f/1.8 (colour) and 8MP f/2.4 (telephoto), Οπτικό ζουμ 3x, Υβριδικό (ψηφιακό+οπτικό) zoom έως 5x // Εμπρόσθια κάμερα: 24MP f/2.03840x2160 (4K), 1920x1080 (1080p HD), 1280x720 (720p HD) (960 fps)4000 mAh mAhAndroid Oreo 8.1 / EMUI 8.1155 x 73.9 x 7.8 χιλιοστά180 γραμμάριαGSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz // LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, UMTS // Bluetooth 4.2 // NFC, Infrared, VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync // USB Type-CTwilight / Black / Midnight Blue879,00 €H Huawei είχε μια εξαιρετική περσινή χρονιά. Και απ' ό,τι φαίνεται έχει πάρει φόρα και δεν έχει σκοπό να σταματήσει την εξαιρετική της πορεία. Ήδη τον περασμένο Δεκέμβριο κατάφερε και χτύπησε την πρωτιά στις πωλήσεις και στη χώρα μας για πρώτη φορά, ενώ προβλέπουμε ότι φέτος... θα δείξει πραγματικά τα δόντια της. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται από το λανσάρισμα της σειράς P20.Τα P20, P20 lite και P20 Pro αποτελούν τους διαδόχους της σειράς P10 και το άλμα είναι τέτοιο, που δεν θα μπορούσε να λέγεται απλά P11. Οι Leica κάμερες που αποτελούσαν πάντα το δυνατό ατού των συσκευών της σειράς πλέον έρχονται με το "βαρύ πυροβολικό". Το P20 Pro είναι το πρώτο κινητό με τριπλή κάμερα. Και δεν είναι απλό τέχνασμα για να τραβήξουν τα βλέμματα, όπως θα δούμε και παρακάτω. Παράλληλα, ο μοντέρνος σχεδιασμός και ο κορυφαίος επεξεργαστής συμπληρώνουν την θεληματική εικόνα αυτής της συσκευής, που ήδη έχει σαγηνεύσει τους tech freaks σε όλον τον κόσμο. Ας δούμε πιο αναλυτικά γιατί.Η Huawei έβαλε έναν στόχο: να κατακτήσει τον κόσμο με το P20, επαναπροσδιορίζοντας όσο το δυνατόν τα επιμέρους χαρακτηριστικά της συσκευής. Τι σχέση έχει εμφανισιακά το P10 με το P20; Σχεδόν καμία. Το νέο τηλέφωνο της εταιρείας αποτελεί σχεδιαστικά ένα βήμα εμπρός και ένα ρίσκο που πήρε η Huawei, το οποίο απέδωσε τα αναμενόμενα.Δανειζόμενο -φανερά και με περηφάνια- στοιχεία που είδαμε στο περσινό iPhone X, με πρώτο και εμφανέστερο το notch (εγκοπή), το P20 Pro είναι ένα τηλέφωνο που καταφέρνει να ξεχωρίσει εμφανισιακά από χιλιόμετρα, ενώ παράλληλα προσδιορίζει τα trends της εποχής για τα smartphones. To περιθώριο στο επάνω μέρος της οθόνης είναι κατά πολύ μικρότερο από αυτό του iPhone X, καθώς εκμεταλλεύεται μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας, ενώ η ultra premium αίσθησή του οφείλεται στον συνδυασμό γυαλιού και αλουμινίου που το περιβάλλει, με τις στρογγυλεμένες άκρες.Οι απλές γραμμές συνθέτουν έναν σχεδιασμό που τονίζει ακόμα περισσότερο το highlight της εμφάνισης του P20 Pro: την τριπλή κάμερα Leica, το σήμα κατατεθέν του. Το περίγραμμα της κάμερας είναι επίσης ιδιαίτερο, με τις δύο κάμερες να βρίσκονται σε ένα πλαίσιο και την τρίτη, που είναι και αυτή που το ξεχωρίζει από το P20, να βρίσκεται μόνη της ακριβώς από κάτω, σε κάθετη διάταξη πλέον.Το P20 είναι από τις πρώτες συσκευές που ακολουθούν το trend με το notch και το υλοποιεί με πάρα πολύ όμορφο τρόπο, ενώ παράλληλα καταφέρνει και ξεχωρίζει, όντας πιο μικρό από το αντίστοιχο του iPhone X. Πέρα από την κάμερα και το notch όμως, η σειρά P20 έχει ακόμα ένα σημείο, από το οποίο κάποιος μπορεί να το διακρίνει: ένα από τα χρώματα στα οποία κυκλοφορεί είναι το Twilight. Είναι ο συνδυασμός δύο χρωμάτων, με όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις μαζί, οι οποίες παίζουν με το φως, όπως ακριβώς και το Βόρειο Σέλας, από το οποίο έχουν εμπνευστεί οι σχεδιαστές. Πρόκειται για το αποτέλεσμα πολλών πειραματισμών με χρωματισμούς, που καταφέρνει και καινοτομεί και είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε να αντιγράφει ο ανταγωνισμός σύντομα.Η τοποθέτηση του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων/home button θεωρούμε ότι είναι ιδανική, αφού η όπισθεν τοποθέτηση που συνηθίζεται τελευταία, δεν έχουμε νιώσει ακόμα ότι βολεύει ιδιαίτερα. Αυτή του P20 Pro δεν "τρώει" πολύ χώρο από την οθόνη και συμφωνούμε απόλυτα με την επιλογή αυτή, ενώ παράλληλα συμπληρώνεται και από πολύ χρήσιμες λειτουργίες, αφού μπορείτε να ελέγξετε τα μενού και με swipes στο home button. Συμπληρωματικά, στο κάτω μέρος, πέρα από τα speaker grills θα βρείτε την USB-C θύρα, ενώ απουσιάζει δυστυχώς η θύρα 3.5mm, για όσους χρειάζονται οπωσδήποτε να φορτίζουν το κινητό τους, ενώ έχουν συνδεδεμένα τα ενσύρματα ακουστικά (στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται ακουστικά με βύσμα USB-C, αλλά και αντάπτορας για 3.5mm jack).Το P20 Pro είναι ένα πανέμορφο τηλέφωνο, που όμοιό του δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή στην αγορά και καταφέρνει όχι μόνο να καινοτομήσει, αλλά ταυτόχρονα να είναι καλαίσθητο και ξεχωριστό.H Huawei αποφάσισε να "ψηλώσει" ακόμα περισσότερο το P20 Pro και είναι ακόμα πιο άνετο στο χέρι. Το τηλέφωνο είναι 6,1" και οι αναλογίες του είναι 18.7:9. Η ανάλυσή του είναι FullHD με επιμήκυνση, στα 2240x1080. Δεν είναι η μεγαλύτερη ανάλυση της αγοράς, αλλά θεωρούμε ότι η εταιρεία πήρε τη σωστή απόφαση, αφού σε αυτά τα μεγέθη δεν είναι ιδιαίτερα ορατές οι διαφορές, με πυκνότητα 408ppi, που είναι ικανοποιητικότατη. Ακόμα και σε τηλέφωνα με μεγαλύτερες αναλύσεις, φροντίζουμε συνήθως να χαμηλώνουμε την ανάλυση από τις ρυθμίσεις για λόγους κατανάλωσης.Όσον αφορά την ποιότητα, έχουμε να κάνουμε με AMOLED τύπο (μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το απλό P20, το οποίο διαθέτει LCD), που σημαίνει ότι τα μαύρα είναι εξαιρετικά, ενώ τα χρώματα είναι πιστά, με πολλές δυνατότητες ρύθμισης για να τα φέρετε στα μέτρα σας. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει HDR10, όπως λίγα άλλα κορυφαία κινητά της αγοράς. Τα χρώματα είναι μερικές φορές πολύ έντονα, αλλά αποτελεί χαρακτηριστικό του τηλεφώνου, που προφανώς έχει ρυθμιστεί για να εντυπωσιάζει περισσότερο. Το προτιμάμε σε σχέση με άλλα τηλέφωνα που εστιάζουν στην απόλυτη πιστότητα, γιατί δεν είναι τόσο υπερβολικό και πάλι είναι ισορροπημένα ρυθμισμένο, αν και μπορεί να μην είναι ιδανική επιλογή για όλους. Όπως είπαμε όμως, υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις για το προσαρμόσετε όπως εσείς επιθυμείτε, ενώ υπάρχει ακόμα και επιλογή να προσαρμόζει τη θερμοκρασία των χρωμάτων αυτόματα αναλόγως περιβάλλοντος.Η εγκοπή στο επάνω μέρος που μπορεί να ενοχλεί κάποιους μπορεί να καλυφθεί από μια πολύ απλή επιλογή στις ρυθμίσεις, καθώς θα μαυρίσει το περιθώριο για να φαίνεται λίγο μικρότερη η επιφάνεια, ικανοποιώντας έτσι όσους δεν θέλουν να... ξεβολευτούν.Ερχόμαστε στο κομβικό σημείο. Όχι μόνο για την παρουσίαση του P20 Pro, αλλά γενικότερα της κάμερας στα smartphones. Χωρίς καμία υπερβολή, το P20 Pro έχει ξεκάθαρα την καλύτερη κάμερα που υπάρχει σε κινητό αυτήν τη στιγμή και αυτό οφείλεται καθαρά στην υπερπροσπάθεια της εταιρείας για να είναι η καλύτερη, αφού βελτίωσε και πρόσθεσε τα απαραίτητα συστατικά, τα οποία δεν γνωρίζαμε καν ότι ήταν εφικτό να προστεθούν.Η τριπλή κάμερα δεν είναι απλά ένα τρικ του μάρκετινγκ και δεν είναι εκεί απλά για να ξεχωρίζει εμφανισιακά το κινητό. Οι τρεις αισθητήρες δεν έχουν μόνο χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν, αλλά λειτουργούν σε πλήρη αρμονία, αφού τιθασεύονται από την τεχνητή νοημοσύνη και συνεργάζονται για να προσφέρουν αποτέλεσμα που δεν έχουμε δει ξανά.40MP (για πρώτη φορά σε κινητό) tele αισθητήρας (διάφραγμα f/1.8), 20MP μονοχρωματικός αισθητήρας (f/1.6) για βάθος και υφές και ένας αισθητήρας 8MP (f/2.4). Ο τελευταίος διαθέτει οπτικό σταθεροποιητή (OIS), ενώ οι δύο πρώτοι χρησιμοποιούν και πάλι τον Kirin για αυτό που ονομάζει η Huawei "σταθεροποιητή τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence Stabilisation - AIS)".Κι εδώ αρχίζουν τα μαγικά: Πηγαίνοντας στις επιλογές, μπορείτε να ρυθμίσετε τις φωτογραφίες σας να βγαίνουν στα 40MP. Το πλάνο είναι πιο ευρύ, με λεπτομέρεια να χρησιμοποιείται και από τον μονοχρωματικό αισθητήρα. Δεν μπορείτε να ζουμάρετε, αλλά το αποτέλεσμα σε λεπτομέρεια, είναι κάτι που δεν περιμένετε σίγουρα. Και αν δεν σας εντυπωσιάσει μέσω της οθόνης του κινητού, δοκιμάστε να δείτε τις φωτογραφίες σε μεγαλύτερη οθόνη, εκεί θα πειστείτε.Το Auto Mode, που είναι και αυτό που χρησιμοποιούμε όλοι περισσότερο, πλέον είναι ακόμη πιο "έξυπνο". Έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τι στοχεύετε με το τηλέφωνό σας και το αναγνωρίζει ανάμεσα σε πάνω από 500 διαφορετικά σενάρια, ενώ σας το παρουσιάζει στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Δοκιμάστε να του δείξετε φαγητό, ουρανό, λουλούδια και οτιδήποτε άλλο και το κινητό θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη με τον πιο πρακτικό τρόπο που έχουμε δει ως τώρα να χρησιμοποιείται ΑΙ γενικά, όχι μόνο για να αναγνωρίσει αυτό που θα του δείξετε, αλλά για να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις της κάμερας για το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Και αν δεν σας αρέσει η επιλογή του P20 Pro, μπορείτε με ένα απλό πάτημα στην οθόνη να ρυθμίσετε εσείς τα πάντα όπως επιθυμείτε.Οι φωτογραφίες στο default mode είναι στα 10MP, αλλά χρησιμοποιεί τη λεπτομέρεια που λαμβάνει από τον αισθητήρα των 40MP και έτσι ακόμα κι αν ζουμάρετε σε μια φώτο των 10MP θα δείτε εκπληκτική λεπτομέρεια. Αντίστοιχη χρήση γίνεται με ακόμα ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του P20 Pro: το τριπλό οπτικό ζουμ. Όταν λέμε οπτικό ζουμ, πρακτικά σημαίνει ότι μπορείτε να φτάσετε έως και 3x ζουμ χωρίς να χάσετε καθόλου σε λεπτομέρεια, ενώ φυσικά διατίθεται και ψηφιακό ζουμ. Για την ακρίβεια, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, η AI κάνει τα... κόλπα της και συνδυάζει τη φυσική λεπτομέρεια του οπτικού ζουμ με του ψηφιακού για να φτιάξει ένα "υβριδικό" ζουμ, όπως το ονομάζει η εταιρεία στα 5x. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και ο κόκκος που παράγεται αναγκαστικά είναι κατά πολύ λιγότερο ενοχλητικός απ' ό,τι θα περιμένατε.Τα μαγικά τρικ δεν σταματούν εκεί. Ίσως η σημαντικότερη δυνατότητα της κάμερας του P20 Pro είναι η νυχτερινή λήψη. Η ανάπτυξη της AI σταθεροποίησης που αναφέρθηκε παραπάνω σε συνδυασμό με το αρκετά μεγάλο διάφραγμα, παράγει τις καλύτερες μακράν φωτογραφίες σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού που έχουμε δει ως σήμερα από smartphone.Οι γνώστες της φωτογραφίας ξέρουν ότι για τα νυχτερινά πλάνα χρειάζεται σταθερό χέρι για να χαμηλώσουμε την ταχύτητα του κλείστρου και να καταφέρουμε να "βάλουμε" περισσότερο φως στη φωτογραφία μας. Τo P20 Pro κυριολεκτικά ρίχνει σαγόνια με έναν πολύ απλό τρόπο: έχει ένα mode για νυχτερινές λήψεις, που σας προτρέπει να κρατήσετε σταθερό το χέρι σας για μερικά δευτερόλεπτα. Οι λήψεις αυτές συνδυάζονται και πάλι με την οπτική σταθεροποίηση και τέλος η AI χρησιμοποιεί τον συνδυασμό αυτών των λήψεων μαζί με τις δυνατότητες όλων των αισθητήρων για να συνθέσουν την καλύτερη δυνατή φωτογραφία στις δύσκολες συνθήκες ελάχιστου φωτός. Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό. Πλέον δεν χρειάζεστε τρίποδο και αυτό από μόνο του αποτελεί πρωτοπορία. Και στα παραπάνω σημεία, αλλά ειδικότερα σε αυτό, το P20 Pro είναι έτη φωτός (pun intended) μπροστά από τον ανταγωνισμό.Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών μαζί με το αναμενόμενα εκπληκτικό bokeh που δημιουργεί αβίαστα στη λειτουργία πορτρέτου, αλλά και τις πλούσιες δυνατότητες του λογισμικού της φωτογραφικής μηχανής, δεν αφήνει καμία αμφιβολία: το P20 Pro μπορεί να παράγει τις καλύτερες φωτογραφίες που θα δείτε από smartphone.Άξια αναφοράς είναι φυσικά και η selfie κάμερα στα 24MP, που επίσης τραβά πολύ καλά νυχτερινά πλάνα, αλλά και το slo-mo video στα 960fps / 720p, το οποίο θα θέλαμε να είχε λίγο περισσότερες δυνατότητες, όσον αφορά στον έλεγχο και την αναπαραγωγή του, αλλά φυσικά και την ανάλυση, όπως έχουμε αναφέρει και για τους ανταγωνιστές.Για αρχή, η μπαταρία του P20 Pro είναι τεράστια, στα 4.000mAh, μία από τις μεγαλύτερες της αγοράς, που συγκρίνεται με το Mate 10 Pro και παράλληλα η κατανάλωση είναι εξαιρετική, αφού μπορεί να κρατήσει από 1,5 έως και 2,5 ημέρες. Άξιο αναφοράς είναι ότι στη συσκευασία θα βρείτε τον επίσημο φορτιστή Super Charge της εταιρείας, με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή μέσα σε ελάχιστη ώρα. Για την ακρίβεια από 0% στο 80% φτάνει σε 45 λεπτά, ενώ για 100% θέλει περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά περίπου. Πρόκειται για τη δεύτερη πιο γρήγορη φόρτιση που υπάρχει στην αγορά αυτήν τη στιγμή, με το QuickCharge της OnePlus να βρίσκεται στην κορυφή και το Adaptive Fast Charge της Samsung να έχει αισθητή διαφορά πιο πίσω, στην τρίτη θέση.Στην κατανάλωση ενέργειας σημαντικό ρόλο παίζει και πάλι η AI, αφού θα τη ρυθμίσει μέσω του λογισμικού αναλόγως των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε περισσότερο, αυτών που έχετε ανοιχτές, αλλά και αναλόγως των προτιμήσεών σας. Όλα τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στις ρυθμίσεις του UI της Huawei, του EMUI.Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το EMUI 8.1, το οποίο αποτελεί το skin του λειτουργικού που είναι ήδη στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση αυτήν τη στιγμή, Android Oreo 8.1. Δεν είμαστε fans του EMUI, αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η εταιρεία έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες να "καθαρίσει" το λογισμικό από bloatware και περιττές εφαρμογές, ενώ παράλληλα ο σχεδιασμός έχει βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Οι επιλογές που δίνονται είναι αμέτρητες για κάθε σας ανάγκη και φυσικά πρέπει να αναφέρουμε ότι το UI είναι ένας τελείως υποκειμενικός τομέας.Όσον αφορά την ιπποδύναμη του P20 Pro, αυτό "φορά" τον Kirin 970. Πρόκειται περσινό chipset, ισοδύναμο του Snapdragon 835, που είδαμε πριν μερικούς μήνες για πρώτη φορά στο Mate 10 Pro της Huawei. To chipset έχει AI δυνατότητες, όπως αναφέραμε και παραπάνω, με τη μονάδα neural processing (NPU) να βελτιστοποιεί και να ρυθμίζει σχεδόν τα πάντα, σύμφωνα με τη χρήση που κάνετε. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά τσιπ της αγοράς αυτήν τη στιγμή, αλλά θα θέλαμε να δούμε το φετινό chipset της εταιρείας να τροφοδοτεί τη συσκευή. H Huawei ακολουθεί άλλο κύκλο βέβαια, παρουσιάζοντας στη σειρά Mate, στο δεύτερο εξάμηνο κάθε χρόνο, το νέο της chipset, το οποίο ενσωματώνει ξανά μετά από μερικούς μήνες και στη σειρά P (όπως έγινε πέρυσι με τον Kirin 960, που βρισκόταν στα Mate 9 και P10). Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα benchmarks βλέπουμε ότι ο επεξεργαστής εδώ καταφέρνει και έχει ελαφρώς καλύτερη απόδοση σε σχέση με το Mate 10 Pro. Ο 970 συνδυάζεται με 6GB RAM για κάθε σας ανάγκη και φυσικά δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε αδυναμία όσον αφορά στις επιδόσεις κατά τη χρήση του.To P20 Pro αποτελεί την πιο ακριβή και ισχυρή πρόταση της σειράς P20, η οποία συμπληρώνεται από το mid-range P20 lite και το θηρίο P20. Όσο "θηρίο" όμως και να είναι το P20, έχει δίπλα του τον "τιτάνα", το P20 Pro, που έχει δυο πολύ σημαντικές βελτιώσεις: η μία είναι η οθόνη OLED (έναντι της LCD του P20) και η άλλη είναι φυσικά η τριπλή κάμερα, που αξίζουν πολύ περισσότερο από τη χρηματική διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα. Υπάρχουν και άλλες μικρότερες διαφορές, όπως το μέγεθος της οθόνης φυσικά, της μπαταρίας, αλλά και της μνήμης RAM ανάμεσα σε άλλες.Το Huawei P20 Pro κυκλοφορεί στη χώρα μας στα 879€ σε τρία χρώματα: Twilight, Midnight Blue και Black. Έρχεται με έναν συνδυασμό RAM/ROM, στα 6GB/128GB.Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε την εταιρεία να φέρει πραγματικά τα "μεγάλα όπλα" φέτος, αλλά δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για το πόσο μεγάλα θα ήταν. Όλα τα επιμέρους στοιχεία του Huawei P20 Pro είναι είτε κορυφαία, είτεκορυφαία. Πραγματικά το Huawei P20 Pro είναι οδοστρωτήρας. Δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την παντοδυναμία του και εύκολα αυτήν τη στιγμή ορίζεται ως το καλύτερο Android τηλέφωνο που κυκλοφορεί, με την εμφάνιση, την αυτονομία και την κάμερα να αποτελούν τα πιο δυνατά του σημεία.