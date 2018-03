Life is Strange: Before the Storm - Review: Καλογραμμένη ιστορία μυστηρίου

Πληροφορίες

Βαθμολογία: 8/10



Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.

Life is Strange: Before the StormPlayStation 4 / Xbox One / PCPlayStation 4Deck NineSquare EnixGraphic Adventure16+9 Μαρτίου 2018Πριν τρία χρόνια, η Dontnod Entertainment μας προσκάλεσε για πρώτη φορά στο παράξενο και μυστηριώδες σύμπαν του Life is Strange, όπου η φιλία δυο έφηβων κοριτσιών έμελλε να μας χαρίσει μια αξέχαστη εμπειρία, με συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές, σοβαρά κοινωνικά θέματα και ταξίδια στο χρόνο.Το δημιούργημα της Dontnod ένωσε το υπερφυσικό στοιχείο με το κοινωνικό δράμα και παρόλο που δεν ήταν τέλειο και πολλοί θα διαφωνήσουν στο ποιοι ήταν οι λόγοι που το έκαναν να ξεχωρίσει, ήταν μια ιστορία που αρκετοί κουβαλάνε ακόμα μαζί τους για τη μοναδικότητα της και όλα όσα μας πρόσφερε σαν σύνολο.Έτσι, όταν η Square Enix ανακοίνωσε πως η Deck Nine εργάζεται πάνω σε ένα prequel της δραματικής ιστορίας, το κοινό του franchise αντέδρασε με ενθουσιασμό και αγωνία. Το Life Is Strange: Before the Storm είναι το λιθαράκι που προσθέτει μια διαφορετική εταιρεία σε ένα σενάριο που έχτισε κάποιος άλλος. Είναι φυσικό οι λάτρεις της σειράς να ανησυχούν για το αν μπορεί πραγματικά να αντεπεξέλθει η Deck Nine στο εν λόγω εγχείρημα…Στο πλαίσιο του Life Is Strange: Before the Storm, αναλαμβάνουμε το ρόλο της Chloe Price, της αντισυμβατικής φίλης της Max Caulfield, της πρωταγωνίστριας από τον πρώτο τίτλο της σειράς. Τα γεγονότα του prequel λαμβάνουν χώρα στο γνώριμο Arcadia Bay, και ρίχνουν φως στη σχέση της Chloe με την Rachel Amber, όσο η Max ήταν ακόμα στο Seattle.Καθ΄ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, η Chloe πασχίζει να σταθεί όρθια, με τον θάνατο του πατέρα της και το γεγονός ότι η καλύτερή της φίλη την εγκατέλειψε να της έχουν στοιχίσει ακριβά. Μια σειρά από γεγονότα την οδηγούν σε μια συναυλία, οπού εκεί έρχεται απρόσμενα πιο κοντά με τη Rachel, το δημοφιλέστερο κορίτσι του σχολειού και έτσι ξεκινάει ένα χαοτικό ταξίδι των 3 επεισοδίων, που μας προσέφερε μερικές πανέμορφες στιγμές και μερικές “άσχημες”.Η ιστορία ξεκινάει με ήρεμο τρόπο και δείχνει τρομερά υποσχόμενη, με έναν ξεκάθαρο σκοπό: Να απαντήσει στο ερώτημα “ποια ήταν πραγματικά η Rachel και γιατί σήμαινε τόσα πολλά για την Chloe;”. Αν και τα δυο πρώτα επεισόδια (Awake και Brave New World) κάνουν εξαιρετική δουλειά στο να προσφέρουν μερικές απαντήσεις, το τρίτο επεισόδιο έρχεται για να μας προσγειώσει απότομα, καθώς παλεύει να καλύψει μια σειρά από σημαντικά γεγονότα, σε μικρό χρονικό διάστημα.Το κάθε επεισόδιο διαρκεί περίπου 2,5 ώρες, με τον τίτλο σαν ολότητα να φτάνει τις 9+ ώρες (μαζί με το Farewell bonus episode, για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο). Παρόλα αυτά, το Episode 3: Hell is Empty προσπαθεί να μας μεταφέρει τόσα πολλά που τελικά καταλήγει να χαλάει την εμπειρία, ενώ στο τέλος δεν καταφέρνει να δώσει τις απαντήσεις που κάποιος θα περίμενε.Αν λοιπόν το prequel χρειάζεται sequel, υπάρχει νόημα σε αυτή την ιστορία; Για την ακρίβεια, υπάρχει. Το Life Is Strange: Before the Storm αν και δεν είναι τέλειο έχει πολλά καλά και τα περισσότερα προέρχονται από τη πλοκή του, ενώ αποδεικνύει ότι ακόμα και αν γνωρίζουμε τη κατάληξη μιας ιστορίας, αυτό δεν σημαίνει ότι η εξιστόρηση της δεν έχει κάτι να μας προσφέρει. Με τις δικές του αξέχαστες στιγμές, που θα μπορούσαμε να βιώσουμε μόνο σε ένα τίτλο σαν αυτόν, μας χαρίζει γέλιο, συγκίνηση και όμορφες περιπέτειες, οι οποίες συνεχίζουν να μας μεταφέρουν ανθρώπινες ιστορίες και να αναφέρονται σε κοινωνικά θέματα με τον απαιτούμενο σεβασμό.Η Rachel παύει να είναι μια "μυθική φιγούρα" και τελικά διαμορφώνεται σε μια μυστηριώδης κοπέλα, όμως δεν μαθαίνουμε όσα θα θέλαμε για αυτήν ή τουλάχιστον αυτά που θα θέλαμε. Από την άλλη, η φιλία της με τη Chloe αποκτάει υπόσταση έξω από τις αναμνήσεις της αντισυμβατικής ηρωίδας μας και παρόλο που είναι μια μοναδική σχέση, κατά τόπους χάνει τον ρεαλισμό της, καθώς όλα γίνονται σε αφύσικα μικρό χρονικό διάστημα.Μαζί με τα τρία βασικά επεισόδια, η Deck Nine δημιούργησε ένα ακόμα επεισόδιο. Το Farewell είναι ένα bonus episode που μας πάει ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, λίγες μέρες πριν η 12χρονη Max μετακομίσει στο Seattle. Με λιγότερη ένταση και χωρίς κάποιον ειδικό μηχανισμό, η μικρή αυτοτελής περιπέτεια του ατρόμητου διδύμου της Max και της Chloe, είναι το αντίο των δυο χαρακτήρων προς το κοινό και κατορθώνει να μας βάλει σε ένα roller coaster συναισθημάτων για ακόμα μια φορά.Στο πυρήνα του το Before the Storm διατηρεί τη φιλοσοφία του πρώτου παιχνιδιού: η ιστορία εξελίσσεται διαφορετικά, ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε στους διαλόγους σας, αλλά και με το πώς θα αντιμετωπίσετε μια κατάσταση. Η κάμερα παραμένει σε third-person, ο δεξιός σταυρός σας βοηθάει να κάνετε τις επιλογές σας, ενώ τα αναλογικά μετακινούν τον χαρακτήρα σας και την κάμερα σας.Το Journal επιστρέφει και σε αυτήν την ιστορία, δίνοντας μεγαλύτερο βάθος στη πλοκή, αφού σας βοηθάει να κατανοήσετε καλύτερα τους άλλους χαρακτήρες και το τι σκέφτεται η Chloe. Τα collectibles κάνουν και αυτά την επανεμφάνιση τους, όμως αυτή τη φορά είναι σε μορφή graffiti (γκραφίτι).Οι διαφοροποιήσεις στο gameplay ξεκινούν με την αλλαγή της πρωταγωνίστριας. Όπως είναι γνωστό από τον προηγούμενο τίτλο, η Max είχε υπερδυνάμεις, ενώ η Chloe όχι. Έτσι, με την Chloe στο επίκεντρο και με τη Max άφαντη, είναι λογικό να απουσιάζουν και οι υπερδυνάμεις. Ως αποτέλεσμα, χωρίς τη δυνατότητα του time travel χάνουμε και τον κεντρικό μηχανισμό του πρώτου παιχνιδιού. Το κενό όμως έρχεται να γεμίσει ένας νέος μηχανισμός, το Backtalk. Ως πιο ευθύς και “τσαμπουκαλίδικος” χαρακτήρας, η Chloe έχει την επιλογή να υψώσει το ανάστημα της και να αντιμιλήσει, γυρνώντας τη κατάσταση προς το όφελος της (ή χειροτερεύοντας την).Με λίγα λόγια, το Backtalk είναι η έναρξη ενός καυγά ανάμεσα στη Chloe και τον συνομιλητή της, και εσείς, ως παίκτης, προσπαθείτε να απαντήσετε όσο πιο “έξυπνα” γίνεται για να κερδίσετε τη διαμάχη. Στην αρχή, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή, καθώς ωθεί τον παίκτη να κάνει επιλογές που συνήθως δεν θα έκανε και να βγει κερδισμένος. Μετά από λίγο όμως, ο νέος μηχανισμός δείχνει επιφανειακός και υπερβολικός, χωρίς να προσφέρει τίποτα, πέρα από μερικές κακές ατάκες. Ευτυχώς, καθώς η ιστορία ξετυλίγεται, το Backtalk αρχίζει να εμφανίζεται όλο και πιο σπάνια και έτσι δεν φτάνει στο σημείο να χαλάσει την εμπειρία.Έπειτα, έχουμε τις επιλογές στους διάλογους και η Deck Nine κατάφερε να μας δώσει μεγάλη ελευθερία… όχι όμως παντού. Κάθε συζήτηση εξελίσσεται διαφορετικά ανάλογα τις επιλογές σας και το Before the Storm, στην πλειοψηφία του, δεν μας έκανε να νιώσουμε ούτε για μια στιγμή ότι έλειπε μια πιθανή επιλογή για απάντηση. Είτε αυτή ήταν επιθετική, είτε πιο συναισθηματική και ειλικρινής, όλες είχαν μια θέση στη συζήτηση. Τουλάχιστον, μέχρι το τρίτο επεισόδιο, το οποίο μας “έγδυσε” από τη δυνατότητα να επιλέξουμε στο μεγαλύτερο κομμάτι του, σε μια σειρά από καταιγιστικές εξελίξεις.Ο οπτικός τομέας του Before the Storm δεν έχει υποστεί κάποια ιδιαίτερη βελτίωση συγκριτικά με το πρώτο Life is Strange, παρά την αλλαγή στη μηχανή γραφικών. Όμως δεν έχει υποστεί και κάποια υποβάθμιση. Τα γραφικά παραμένουν ευχάριστα στο μάτι, χωρίς να αποτελούν τίποτα το εντυπωσιακό. Παρόλα αυτά, οι εκφράσεις αποτυπώνονται με το σωστό τρόπο, κάτι για το οποίο είμαστε ευγνώμονες, μιας και παίζουν σημαντικό ρόλο. Αναζωογονητική ήταν και η παρουσία μερικών νέων περιοχών του Arcadia Bay, σε συνδυασμό με μερικές από τις παλιές.Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του Life is Strange ήταν ο ακουστικός τομέας, κυρίως η μουσική υπόκρουση, και το Before the Storm έρχεται να τον καλύψει με την ίδια χάρη. Τα τραγούδια του συγκροτήματος Daughter ταίριαξαν με τρομακτική μαεστρία σε κάθε σκηνή, όπως και κάθε άλλο soundtrack που επέλεξε η Deck Nine. Κάθε νότα έκανε κάθε καρέ στην οθόνη μας καλύτερο.Η αλλαγή στη voice actress του χαρακτήρα της Chloe από την Ashly Burch στην Rhianna DeVries είναι αισθητή για τους παίκτες που έχουν γνωρίσει τον χαρακτήρα στο Life is Strange, όμως η DeVries γεμίζει το κενό με μεγάλη επιτυχία.Εν τέλει, το Life Is Strange: Before the Storm αποτελεί ένα πανέμορφο συναισθηματικό ταξίδι, με όμορφη αισθητική και με αξέχαστες στιγμές. Ο νέος μηχανισμός του Backtalk ήταν μάλλον περιττός, ενώ τα ερωτήματα που παραμένουν είναι πολλά, αλλά τελικά η Deck Nine μας χάρισε μια ανθρώπινη ιστορία, με ελαττώματα και προβλήματα, όμοια με αυτά των ανθρώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της.Το Life Is Strange: Before the Storm αποτελεί μια ιστορία με επίκεντρο τα ανθρώπινα συναισθήματα. Δεν είναι τέλειο, για την ακρίβεια, οι δημιουργοί του έκαναν αρκετές λανθασμένες επιλογές. O νέος μηχανισμός, το Backtalk, δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης, καθώς δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα στην όλη εμπειρία. Το τελευταίο επεισόδιο του τίτλου πασχίζει να μας μεταφέρει σημαντικές εξελίξεις σε μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να στοιχίζει στο παιχνίδι σαν ολότητα, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα.Και όμως, το εγχείρημα της Deck Nine είναι μια μοναδική περιπέτεια και αποδεικνύει πως ακόμα και αν ξέρουμε τη κατάληξη μιας ιστορίας, αυτό δεν σημαίνει ότι η εξιστόρηση της δεν έχει κάτι να μας προσφέρει. Θίγει σημαντικά θέματα, προκαλεί συναισθηματική φόρτιση, γέλιο, χαρά και όλα αυτά υπό τη μελωδία ενός εξαίρετου soundtrack. Αυτό είναι το Life Is Strange: Before the Storm.