Little Nightmares - Review: Οι εφιάλτες των παιδικών μας χρόνων παίρνουν σάρκα και οστά

Little NightmaresPC / PlayStation 4 / Xbox OnePlayStation 4Tarsier GamesBandai Namco EntertainmentPuzzle Platformer16+28 Απριλίου 2017Φόβος, τρόμος κι αισθήματα πόνου είναι μερικές από τις αντιδράσεις του ανθρώπινου νου κατά τη διάρκεια των δυσάρεστων ονείρων που βιώνει ενίοτε κάποιος όταν κοιμάται. Οι γνωστοί εφιάλτες αποτελούν μεγάλο «εχθρό» των μικρών παιδιών και ανεπιθύμητο «επισκέπτη» των ενηλίκων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα άσχημα όνειρα είναι δυσάρεστες παρενθέσεις στις ζωές μας.Τους εφιάλτες επέλεξε ως σημείο αναφοράς η σουηδική Tarsier Studios για το νεότερο παιχνίδι της που ακούει στο όνομα Little Nightmares. Πρόκειται για έναν puzzle/platformer horror τίτλο υπό την αιγίδα της Bandai Namco. Αρχικά, το όνομα του τίτλου ήταν Hunger και προοριζόταν μόνο για το PlayStation 4. Μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας μεταξύ των Bandai και Tarsier, το νέο αυτό παιχνίδι προορίστηκε τόσο για το PlayStation 4, όσο και για Xbox One και PC.Στο Little Nightmares μπαίνετε στον ρόλο της εννιάχρονης Six, ενός πεινασμένου και μικροσκοπικού -για τα δεδομένα του περιβάλλοντος χώρου- κοριτσιού. Η Six ξυπνάει παγιδευμένη στα κατώτερα στρώματα του «The Maw», ενός σουρεαλιστικού θέρετρου που φιλοξενεί κάποιες σιχαμένες υπάρξεις, που θυμίζουν καρικατούρες. Το μόνο πράγμα που φαίνεται να απασχολεί τους γιγάντιους «κατοίκους» του The Maw είναι το φαγητό. Έτσι, η μικρή μας πρωταγωνίστρια θα βρεθεί να αγωνίζεται για να μη γίνει το ορεκτικό τους ενώ παράλληλα θα ψάξει μία πόρτα διαφυγής από το αφιλόξενο αυτό μέρος.Δυστυχώς, αρκετές βασικές σεναριακές λεπτομέρειες (πχ. η ταυτότητα του κεντρικού χαρακτήρα) δεν γίνονται αντιληπτές μέσα από το ίδιο το παιχνίδι κι αυτό δεν βοηθάει καθόλου στο να ταυτιστείτε ή να νοιαστείτε ουσιαστικά για την Six. Δεν υπάρχουν διάλογοι, οι χαρακτήρες που θα συναντήσετε διαθέτουν μόνο μουγκρητά και σιχαμερές κραυγές. Έτσι, το στοιχείο της φαντασίας και της εικασίας βρίσκεται σε περίοπτη θέση. Σίγουρα θα θέλαμε μία πιο ορθόδοξη σεναριακή γραφή, αλλά οφείλουμε να δώσουμε εύσημα στην Tarsier, καθώς κατά την εξέλιξη των γεγονότων κατάφερε απρόσμενα να μας σοκάρει. Με αφορμή αυτό θα θέλαμε κάπου εδώ να ξεκαθαρίσουμε πως το παιχνίδι δε συνίσταται για μικρά παιδιά.Η θεματολογία του παιχνιδιού, οι χαρακτήρες του και η ατμόσφαιρά του είναι ιδανικά για να προσομοιώσουν ή να πλησιάσουν κάποιο είδος εφιάλτη που είχε ο καθένας από εμάς σε μικρή ηλικία. Παραμορφωμένα από το λίπος παχύσαρκα όντα, που θα σας κυνηγήσουν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.Το gameplay του Little Nightmares έχει επιρροές από το γνωστό platformer, LittleBigPlanet. Αυτό είναι λογικό καθώς οι δημιουργοί του παρόντος τίτλου έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν στην ανάπτυξη του δημοφιλούς franchise. Η κίνηση στο χώρο είναι τρισδιάστατη. Θα βρεθείτε να κινείστε προς όλες τις κατευθύνσεις, να σκαρφαλώνετε, κυρίως να κρύβεστε από τους εχθρούς σας, να τρέχετε μακριά τους και να προσπαθείτε να λύσετε γρίφους. Το γεγονός πως δεν υπάρχει κάποιο tutorial σε συνδυασμό με την έλλειψη κειμένων αναμένεται να προκαλέσει μία σειρά από συνεχόμενες αποτυχίες κατά την πρόοδο σας. Αν έχετε παίξει παιχνίδια όπως το εξαιρετικό Limbo, θα βρείτε αρκετές ομοιότητες σε αυτόν τον τομέα.Όσον αφορά τον χειρισμό, μπορεί οι διαθέσιμες κινήσεις να είναι περιορισμένες, όμως αποδεικνύονται ικανές να σας συγχύσουν κατά περιπτώσεις. Η Six μπορεί να τρέξει, να πηδήξει, να σκύψει και να κρατήσει αντικείμενα. Κάθε μία εντολή αποτυπώνεται και με ένα διαφορετικό κουμπί. Στην πράξη θα αντιληφθείτε πως όταν θα χρειαστεί να συνδυάσετε αυτές τις κινήσεις για να προχωρήσετε δε θα είναι τόσο απλό να τις εκτελέσετε διαδοχικά με επιτυχία κι αυτό αναμένεται να σας κοστίσει μερικούς «φθηνούς» θανάτους. Επίσης, η άποψη της κάμερας πρόκειται να αποδειχθεί ένας ακόμη «εχθρός" για εσάς. Σε αρκετές περιπτώσεις θα δείτε πως οι γωνίες λήψης και η απόσταση από την Six είναι ακατάλληλες εφιστώντας ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στις κινήσεις σας.Από την αρχή μέχρι τη μέση μπορούμε να πούμε πως η ροή των πραγμάτων είναι ιδανική. Η διαδρομή προς την κορύφωση στις πρώτες περιοχές είναι ικανοποιητική. Συναντάτε νέες απειλές και ο τρόπος αναμετρήσεων με τους εχθρούς είναι ικανός να δημιουργήσει μία ίντριγκα ανάμεσά σας. Στο ξεκίνημά τους, οι γρίφοι είναι αρκετά εύκολοι αλλά ευφάνταστοι.Δυστυχώς, στο δεύτερο μισό της εμπειρίας μας δε μείναμε ικανοποιημένοι. Όσο προχωρούσαμε την ιστορία τόσο η διάρκεια κάθε περιοχής -από τις πέντε συνολικά- γινόταν συντομότερη. Οι εύκολοι γρίφοι του πρώτου μισού παρέμειναν εύκολοι καθ' όλη τη διάρκεια τελικά και δεν κατάφεραν ποτέ να ανεβάσουν τον πήχη της πρόκλησης. Η εμπειρία με τον τελικό «κακό» του παιχνιδιού μάλιστα, εκτός του ότι ήταν επίσης σύντομη, δεν κατάφερε να δημιουργήσει την αντίστοιχη ίντριγκα των προηγούμενων. Η συνολική διάρκεια του Little Nightmares δεν ξεπερνάει τις τέσσερις ώρες. To τέλος του playthrough μας βρήκε να ζητάμε κάτι ακόμη, λίγο περισσότερο περιεχόμενο που δεν μπορέσαμε να βρούμε.Με διαφορά ο πιο επιτυχημένος τομέας του παιχνιδιού είναι ο οπτικός. Τα εφέ φωτισμού παρουσιάζονται απαράμιλλα και με τις ιδανικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται προσφέρουν επίπεδα φωτορεαλιστικού αποτελέσματος, αν και ιδιαίτερα αρτιστικών εικαστικών. Τόσο τα μοντέλα των χαρακτήρων όσο και οι επιφάνειες των αντικειμένων αποδίδονται με μεγάλες λεπτομέρειες. Η ανάλυση των 1080p (στο PlayStation 4) σε συνδυασμό με τα σταθερά 30fps συμβάλουν στη «συνταγή» της επιτυχίας, ενώ με 60fps και μεγαλύτερη native ανάλυση (1620p) έρχεται στο PS4 Pro. Τα ανατριχιαστικά σκηνικά -και όχι μόνο- αποτελούν σήμα κατατεθέν του Little Nightmares.Ακουστικά, επίσης έχουμε μείνει ικανοποιημένοι. Στο μεγαλύτερο μέρος δεν υπάρχει μουσική. Τα πάντα επικεντρώνονται σε ήχους, όπως αυτούς των πατημασιών σας ή των κραυγών των εχθρών. Η επιλογή αυτή από τους δημιουργούς του τίτλου συνεισφέρει τα μέγιστα στη δημιουργία μίας έντονης και ανασφαλούς ατμόσφαιρας που ταιριάζει «γάντι» στην ανατριχιαστική αισθητική που κυριαρχεί.Το Little Nightmares θα μπορούσε να είναι ένα κρυμμένο «διαμαντάκι», αλλά στο τέλος κάτι νιώσαμε να λείπει. Η σύντομη διάρκεια του, η έλλειψη έμπνευσης στο δεύτερο μισό, ο ελαφρώς δύστροπος χειρισμός και η αφιλόξενη κατά περιπτώσεις κάμερα δεν το αφήνουν να διεκδικήσει μία θέση στα κορυφαία παιχνίδια της χρονιάς.Στα θετικά του στοιχεία συγκαταλέγονται η ιδιαίτερη και ανατριχιαστική αισθητική του, ο εξαιρετικός οπτικοακουστικός του τομέας και ορισμένες σοκαριστικές στιγμές που μπορεί να σας προσφέρει. Εν κατακλείδι, το Little Nightmares είχε όλα τα φόντα για να φτάσει πολύ ψηλά, αλλά κάπου αδίκησε τον εαυτό του. Όπως και να έχει, ο ιδιαίτερος και μοναδικός του χαρακτήρας σε συνδυασμό με την χαμηλή τιμή διάθεσής του είναι παράγοντες που το κατατάσσουν σε ένα παιχνίδι που αξίζει να αποκτήσετε.