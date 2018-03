Metal Gear Survive - Review: Λάθος κίνηση, Konami

Πληροφορίες



Βαθμολογία: 5/10





Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.



Metal Gear SurvivePlayStation 4 / Xbox One / PCPlayStation 4Konami Digital EntertainmentKonamiAction-adventure, Survival16+22 Φεβρουαρίου 2018Η αποχώρηση του Hideo Kojima από την Konami είναι ένα γεγονός που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών και δικαίως, αφού η εν λόγω συνεργασία μας έχει προσφέρει ένα από τα πιο ποιοτικά και αξιομνημόνευτα franchise, αυτό του Metal Gear Solid. Με δεκάδες χρόνια προϊστορίας και έντονα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά μηνύματα, η σειρά Metal Gear μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί ως “ξεχωριστή”.Κρατώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο διασκεδαστικό gameplay και το ενδιαφέρον σενάριο, η ιστορία του Snake έλαβε τέλος το 2015, όχι όμως και η σειρά Metal Gear. Το 2016 η Konami ανακοίνωσε το Metal Gear Survive, το νεότερο της δημιούργημα, που έμελλε να γίνει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει, καθώς είναι το πρώτο Metal Gear μετά από την αποχώρηση του Kojima από την εταιρεία, που έρχεται να αλλάξει (σχεδόν) τα πάντα… ή μήπως να τα ισοπεδώσει;Ο κύριος λόγος που το Metal Gear Survive δέχτηκε εξαρχής τόσες αρνητικές αντιδράσεις ήταν η στροφή στη θεματολογία του. Η σειρά ήταν ανέκαθεν ένα stealth παιχνίδι με σοβαρό σενάριο που στο επίκεντρο του βρισκόταν ο Snake (και κάθε εκδοχή αυτού) και πλαισιωνόταν από χαρακτήρες που μπορεί να μην έπαιρναν τον εαυτό τους στα σοβαρά, αλλά πάντα είχαν κάτι ουσιώδες να προσφέρουν.Το Survive μας βάζει στον ρόλο ενός στρατιώτη από το Mother Base, που μετά από μια σειρά ατυχών γεγονότων καταλήγει σε ένα φαινομενικά παράλληλο σύμπαν το οποίο έχει κυριευτεί από κάποιου είδους ιό, ο οποίος μετατρέπει τους ανθρώπους σε μια παραλλαγή των, γνωστών σε όλους, zombies. Σκοπός του είναι να επιβιώσει, να μάθει πώς οδηγήθηκε η ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο και να βρει ένα τρόπο να επιστρέψει πίσω στη δική του Γη.Το ταξίδι του διαρκεί περίπου 25+ ώρες και η αλλαγή στην ποιότητα του σεναρίου είναι εμφανής από τα πρώτα λεπτά. Αν και είναι πιο ενδιαφέρον από ότι θα περίμενε κανείς, η πλοκή του Survive είναι μια μίξη επαναλαμβανόμενων στιγμών, προβλεπόμενων εξελίξεων και “βολικών” εκπλήξεων, που πλέον πλαισιώνεται από χαρακτήρες που προσπαθούν να πάρουν τους εαυτούς τους στα σοβαρά, αλλά δεν τα καταφέρνουν και τελικά μας προσφέρουν ελάχιστα. Από τον Snake, μετατρεπόμαστε σε έναν χαρακτήρα χωρίς φωνή, που δεν μπορεί να πάρει μια πρωτοβουλία. Παρόλα αυτά, μέσα από τη χαοτική μάζα του σεναρίου ξεπροβάλλουν και μερικές λαμπρές στιγμές που θυμίζουν κάτι από τις παλιές δόξες.Μαζί με τις δραστικές αλλαγές στο σενάριο, έρχονται και οι αλλαγές στο gameplay. Το νέο κεφάλαιο της σειράς Metal Gear παραμένει ένας action-adventure τίτλος, όμως τον πρωταγωνιστικό ρόλο έρχονται να πάρουν τα survival στοιχεία. Η Konami επιχείρησε να ενώσει τα παραπάνω με το stealth και το αποτέλεσμα είναι κατά τόπους διασκεδαστικό, όμως πάνω από όλα είναι χαοτικό.Η δομή του παιχνιδιού στηρίζεται στη κεντρική ιστορία, με επαναλαμβανόμενα side quests να τη συνοδεύουν και το εξίσου επαναλαμβανόμενο multiplayer να ολοκληρώνει το πακέτο. Όλα αυτά, ενώνονται με την ανάγκη να προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό, να χτίσετε τη βάση σας και να δημιουργήσετε καλύτερο εξοπλισμό για εσάς και τους υπόλοιπους επιζώντες.Δεν είναι κακό εγχείρημα, αντιθέτως είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα προσπάθεια που όμως αποτυγχάνει για αρκετούς λόγους. Τα side quests παρουσιάζουν ελάχιστη ποικιλία και επαναλαμβάνονται διαρκώς, όπως και το multiplayer, το οποίο έχει μόνο ένα είδος αποστολής, τα Salvage Mission. Αντίθετα με τις δευτερεύουσες αποστολές όμως, το multiplayer καταφέρνει να κρατήσει το ενδιαφέρον περισσότερο, αφού είναι μακράν πιο διασκεδαστικό, χάρις στη συνεργασία με άλλους παίκτες.Τα Salvage Missions είναι ένας συνδυασμός των γνωστών material excavations και survival. Το παιχνίδι σας τοποθετεί σε μια περιοχή που πρέπει να οχυρώσετε και να υπερασπιστείτε, όσο το μηχάνημα που έχετε μαζί σας κάνει εκσκαφή ενός υλικού με την ονομασία Iris Energy. Φυσικά, όπως σε κάθε τίτλο με zombies που σέβεται τον εαυτό του, έτσι και στο Survive, οι εχθροί πέφτουν (κυριολεκτικά) από τα ουράνια με σκοπό να κατατροπώσουν εσάς και τον εκσκαφέα σας. Δυστυχώς, οι πίστες είναι ελάχιστες και το ενδιαφέρον χάνεται σταδιακά.Το κυρίως πρόβλημα όμως δεν πηγάζει από τις αποστολές, αλλά από τη νέα ταυτότητα του παιχνιδιού. Τα survival στοιχεία είναι συνήθως μια ενδιαφέρουσα προσθήκη σε έναν τίτλο και δίνουν βάθος, όμως η Konami προσπαθεί να τα ενσωματώσει με άνισο τρόπο. Ενώ σας ζητάει να εξασφαλίσετε τροφή, νερό και υλικά για εσάς και την ομάδα σας (κάτι απολύτως ρεαλιστικό και πιστευτό), η ιδέα παύει να είναι ρεαλιστική όταν ο παίκτης σας βρίσκεται στο όριο της λιμοκτονίας κάθε 10 λεπτά και διψάει ακόμα πιο γρήγορα, απλά και μόνο για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι πρέπει να επιβιώσετε με κάποιο τρόπο.Αν θέλετε να κουβαλήσετε υλικά στη βάση σας, τότε πρέπει να προσέχετε το weight limit. Αν χρειάζεστε καθαρό νερό πρέπει να το βράσετε. Τα τρόφιμα χαλάνε, η ομάδα σας τραυματίζεται και η διάθεση τους μειώνεται σταδιακά όταν δεν τους παρέχετε τα αναγκαία. Όμως παρόλο που η βάση σας είναι στη μέση της ερήμου, το παιχνίδι περιορίζει τον χώρο στον οποίο μπορείτε να χτίσετε. Αν μπείτε στη ζούγκλα, δεν θα βρείτε ούτε ένα ζώο να κυνηγήσετε, πέρα από το σημείο που βρίσκεται το ανάλογο side quest. Το Survive σας βάζει επίτηδες σε δύσκολη θέση, εφαρμόζοντας ρεαλιστικά στοιχεία απλά για να δυσχαιρένει τη κατάσταση, τα οποία ύστερα πετάει από το παράθυρο για να σας κάνει να νιώσετε ως επιζώντες, όμως δεν το δικαιολογεί.Έπειτα, έχουμε το σύστημα μάχης, που με εξαίρεση τα melee όπλα, τα οποία παρέχουν μεγάλη ποικιλία και έρχονται σε διάφορες μορφές, παραμένει ίδιο με αυτό του Metal Gear Solid V: Phantom Pain. Η κίνηση του χαρακτήρα, ο τρόπος στόχευσης, τα ranged όπλα (έκτος του τόξου), το stealth, όλα είναι μια (καλή) κόπια του προκατόχου του. Κάθε κατηγορία οπλών και ρούχων έχει μεγάλη ποικιλία, ενώ μαζί με τα διαφορετικά subclasses μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας τρόπο προσέγγισης και μάχης. Τα subclasses κάνουν το χαρακτήρα σας καλύτερο στο ranged ή close combat, στο sneaking ή στο support, αλλά για να επενδύσετε σε ένα από αυτά θα περιμένετε μέχρι το τέλος της κεντρικής ιστορίας. Αν πάλι είστε της άμυνας, τότε το Metal Gear Survive σας εξοπλίζει και με defense systems. Από σιδερένιους φράχτες και οδοφράγματα, μέχρι turrets και παγίδες. Η έλλειψη ποικιλίας δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει το παιχνίδι σε αυτό το τομέα.Αντίθετα, οι ποικιλία ανάμεσα στην επιλογή χαρακτήρων είναι περιορισμένη και αυτό γιατί κάπου εδώ η Konami έρχεται να εφαρμόσει ένα ανήκουστο σύστημα από microtransactions. Για να δημιουργήσετε έναν ακόμα χαρακτήρα μετά από τον αρχικό σας, θα χρειαστεί να πληρώσετε €10, καθώς και για κάθε χαρακτήρα μετά από αυτόν. Ο λόγος είναι ότι κάθε save slot είναι κλειδωμένο για το προαναφερόμενο χρηματικό αντίτιμο. Τα microtransactions κάνουν την εμφάνιση τους και ως boosts (σας βοηθούν να προοδεύσετε με μεγαλύτερη ταχύτητα), αλλά και ως μερικές ακόμα κλειδωμένες θέσεις, που σχετίζονται και πάλι με τη πρόοδο του χαρακτήρα σας και όχι μόνο.Όπως προαναφέραμε, το Survive δανείστηκε πολλά από το MGS V: The Phantom Pain και ένα από αυτά είναι και οι τοποθεσίες. Αποφεύγοντας τα spoilers, πάρα πολλές από τις περιοχές θα σας φανούν γνώριμες και αυτό ισχύει γιατί είναι όντως, τις έχουμε ξαναδεί. Παρόλα αυτά, αντί να δείχνουν “ομορφότερες”, δείχνουν χειρότερες.Ο τίτλος είναι φτιαγμένος με την ίδια μηχανή γραφικών που είχε και το MGS V, την Fox Engine, η οποία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, κάτι το οποίο γνωρίζουμε, όμως αν συγκρίνουμε το Metal Gear Survive με τον προκάτοχο του, το νέο κεφάλαιο δείχνει “άσχημο”. Αρχικά, ο τίτλος τρέχει καλύτερα στις κονσόλες της Sony λόγω του ότι η μηχανή γραφικών δημιουργήθηκε με το PlayStation 4 ως βάση.Ακόμα και έτσι, παρόλο που τα fps κυμαίνονται ανάμεσα στα 50 με 60 (στα PS4 Pro και Xbox One X), το οπτικό αποτέλεσμα είναι υποβαθμισμένο και αυτό οφείλεται στη μόνιμη θολούρα που επικρατεί στην οθόνη. Η εν λόγω θολούρα προέρχεται από τη Σκόνη (Dust), που αποτελεί μέρος της πλοκής και βρίσκεται παντού. Σε σημεία είναι εσκεμμένα πολύ πιο πυκνή, όμως πάντα υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ακόμα και στους υπόλοιπους χώρους, κάτι που θεωρητικά είναι αναμενόμενο, αλλά στη πράξη δεν αποδίδεται σωστά.Τα μοντέλα των χαρακτήρων είναι επίσης χαμηλότερης ποιότητας, με τις εκφράσεις και το lip sync να είναι σχεδόν απαράδεκτα, ενώ το πακέτο έρχεται να ολοκληρώσει η ανισόρροπη AI των εχθρών. Ο μόνος τρόπος που τα zombies μπορούν να αποτελέσουν απειλή είναι αν βρεθείτε περικυκλωμένοι από μια μεγάλη ομάδα, όμως το να σας εντοπίσουν είναι πολύ πιο εύκολο και μερικές φόρες φαίνεται σαν να βασίζεται ελαφρώς στη τύχη. Μπορεί να περάσετε τρέχοντας και να μη σας καταλάβουν και να περάσετε σκυμμένοι, στην ίδια απόσταση και να σας εντοπίσουν με ευκολία. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα.Το Metal Gear Survive προσφέρει άφθονο περιεχόμενο για να ασχοληθείτε, το οποίο δυστυχώς περιέχει ελάχιστα καλά χαρακτηριστικά που χάνονται σε μια θύελλα από ελαττώματα. Το σενάριο είναι στη πλειοψηφία του αδιάφορο και προβλέψιμο, όπως και οι χαρακτήρες που το πλαισιώνουν και συγκριτικά με τα προηγούμενα κεφάλαια της σειράς δεν έχει τίποτα να προσφέρει, ενώ τα microtransactions έχουν έντονη παρουσία, ακόμα και στο single player.Το multiplayer θα καταφέρει να σας χαρίσει μερικές ώρες διασκέδασης, όμως σύντομα καταλήγει επαναλαμβανόμενο, λόγω των περιορισμών του. Η Konami έκανε την επιλογή να τιτλοφορήσει το νεότερο τίτλο της ως το επόμενο Metal Gear, αντί να επιλέξει να το διαμορφώσει σε ένα καινούργιο IP και αυτό έχει κάποιες συνέπειες…