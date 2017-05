NBA Playgrounds - Review: Η κληρονομιά του NBA Jam

Πληροφορίες

NBA PlaygroundsPC / PS4 / Xbox One / SwitchPlayStation 4 (κυρίως) / SwitchSaber InteractiveMad Dog GamesSports / Basketball Arcade3+9 Μαΐου 2017Οι φίλοι των παιχνιδιών μπάσκετ και δη αυτών του NBA, έχουν «καλομάθει» τα τελευταία χρόνια με τις εξαιρετικές κυκλοφορίες της Visual Concepts που ακούνε στο όνομα NBA 2K. Παιχνίδια που έχουν ως στόχο την πιο πιστή μεταφορά του μπασκετικού ύφους, είτε από την άποψη των γραφικών, είτε ως προς το gameplay τους. Δυστυχώς η άνοδος των παιχνιδιών αυτών είχε ως αποτέλεσμα παιχνίδια με πιο arcade ύφος να μείνουν στο παρασκήνιο. Στα τέλη της δεκαετίας του '80 και την δεκαετία του '90 υποδέχτηκε ο κόσμος την σειρά NBA Jam της Midway Interactive. Μια σειρά που αγαπήθηκε από όλους και που όμως παρ' όλη την επιτυχία της έμεινε στο χρονοντούλαπο της ανάμνησης.Η τελευταία εμφάνιση παιχνιδιού NBA Jam έγινε το 2010, με την Electronic Arts να δίνει στους φαν μια remake έκδοση του παλαιού γνωστού παιχνιδιού, διατηρώντας τον σχολιασμό και βελτιώνοντας τον τίτλο σε κάθε του σημείο. Η Saber Interactive βλέποντας το μεγάλο αυτό κενό στις κυκλοφορίες παιχνιδιών αυτού του είδους έρχεται με τη δική της πρόταση που ακούει στο όνομα NBA Playgrounds και παρακάτω θα δούμε αν καταφέρνει ο τίτλος της να ξεπεράσει τον πήχη που έχουν θέσει οι πρόγονοί του ή αν τελικά είναι ένας ακόμα κλώνος που προσπαθεί να κλέψει λίγη από την σπίθα των μεγαθήριων που έχουν ορίσει το είδος.Από το πρώτο λεπτό που ξεκινάμε το NBA Playgrounds είναι ξεκάθαρο πως ο τίτλος ακολουθεί σε πολλούς του τομείς την βασική φόρμουλα που έχει διδάξει το ιστορικό πλέον NBA Jam. Από τα εξωφρενικά τρίποντα μέχρι τα διαστημικά του καρφώματα. Μια συνταγή που δούλεψε καλά στο παρελθόν και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να λειτουργεί σωστά, προσφέροντας ένα πλούσιο και διασκεδαστικό gameplay, αν και σε πολλές των περιπτώσεων μοιάζει με μια απλή αντιγραφή, το παιχνίδι κάνει προσπάθειες να εισάγει και νέα στοιχεία.Το NBA Playgrounds διαφοροποιεί τον εαυτό του από τις υπόλοιπες προτάσεις του χώρου δίνοντας μεγάλη έμφαση στον χρονισμό των κινήσεων που κάνουν οι παίκτες. Αυτό σημαίνει ότι εκτέλεση των βολών και η επιτυχία τους δεν βασίζεται τόσο στην τύχη ή στα στατιστικά, αλλά στην εμπειρία του παίκτη να αξιοποιεί σωστά το timing του παιχνιδιού. Αρχικά αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο και το διαθέσιμο tutorial δεν κάνει τόσο σαφές ποια είναι τα χρονικά πλαίσια που απαιτούνται για την εκτέλεση καλών βολών, αλλά μετά από μερικά παιχνίδια γίνεται εύκολα αντιληπτό.Επί της ουσίας, για την σωστή εκτέλεση των βολών είτε αυτά είναι τρίποντα, βολές δυο πόντων, καρφώματα και οτιδήποτε άλλο μέσα στο παιχνίδι, ο παίκτης πρέπει να κρατάει το κουμπί της βολής κρατημένο και να το αφήνει την σωστή στιγμή (συνήθως στο μέγιστο σημείο του άλματος του αθλητή). Για τις βολές τριών πόντων δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, αφού το περιθώριο είναι αρκετό, το πρόβλημα βρίσκεται στις βολές δυο πόντων και στα layups όπου εκεί το χρονικό περιθώριο είναι μικρό και η δράση αρκετά έντονη. Τα rebounds ακολουθούν την ίδια λογική με τις βολές και για να πετύχουμε σε αυτά απαιτείται και εκεί συγκεκριμένος χρονισμός, που όμως είναι αρκετά κλειστός με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να αποτυγχάνουμε.Στην άμυνα του το παιχνίδι διατηρεί παρόμοιας λογικής μηχανισμούς με βάση τον χρονισμό, με την μπάρα ενέργειας (stamina) να παίζει ουσιαστικό ρόλο στην απόδοση των αθλητών ως προς τα κλεψίματα. Το NBA Playgrounds διαθέτει και μερικές νέες ιδέες θέλοντας να εμπλουτίσει την παλιά καλή συνταγή. Η μεγαλύτερη από αυτές είναι η δυνατότητα απόκτησης επιπλέον πόντων όταν σκοράρουμε μια βολή με τέλειο χρονισμό. Αν και στην αρχή ίσως φαίνεται πως αυτή η δυνατότητα φέρνει ανισότητες στους αγώνες, πραγματικά προσφέρει αρκετά εκρηκτικές στιγμές με την ομάδα που μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το μηχανισμό να γυρνάει εύκολα τους αγώνες χρησιμοποιώντας καθαρά και μόνο την εμπειρία της.Αυτό που κατά την γνώμη μας δεν δουλεύει καθόλου καλά στον τίτλο της Saber Interactive είναι η εισαγωγή διαφόρων in game αντικειμένων ως power ups. Οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα ενισχυτικά που κερδίζουν κατά την διάρκεια του αγώνα, γεμίζοντας μια μπάρα που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης, αντί του γνωστού και κλασσικού On Fire από τη σειρά NBA Jam μετά την εκτέλεση τριών σερί καλαθιών. Η ιδέα εκ πρώτης όψεως ακούγεται έξυπνη και θα ήταν, αν το είδος των αντικειμένων που δίνονταν στις ομάδες δεν ήταν τόσο τυχαίο, με τα power ups να κυμαίνονται από τελείως άχρηστα, έως καθοριστικά για τη νίκη της μιας ομάδας. Υπάρχουν power ups που απλά ακυρώνουν τη βολή της αντίπαλης ομάδας μέχρι και αντικείμενα που πολλαπλασιάζουν τις βολές μας με διάρκεια κοντά στο μισό λεπτό. Πολλά παιχνίδια με την εισαγωγή αυτού του χαρακτηριστικού τείνουν να αποφασίζονται καθαρά από την τύχη με αποτέλεσμα μεγάλες ανισορροπίες, κυρίως στα online παιχνίδια, ενώ δεν μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε.Το NBA Playgrounds διαχειρίζεται το roster των παικτών που διαθέτει ο παίκτης με έναν τρόπο που δανείζεται τη λογική του από το My Team των παιχνιδιών NBA 2K. Συγκεκριμένα οι παίκτες ξεκλειδώνουν κάρτες αθλητών αγοράζοντας πακέτα καρτών με χρήση πόντων εμπειρίας και τελειώνοντας το βασικό single player. Αρχικά φαίνεται πως η λειτουργία αυτή δουλεύει καλά, μέχρι το σημείο όμως που το παιχνίδι αρχίζει και επαναλαμβάνει τις ίδιες και τις ίδιες κάρτες με αποτέλεσμα από τις 150 που έχουμε ως όριο οι 100 να περιέχουν τους ίδιους και τους ίδιους παίχτες. Θα ήταν καλύτερα αν δινόταν η επιλογή στον παίκτη να διαλέξει ποιους παίκτες θέλει να ξεκλειδώσει δίνοντας του κάποιες απαιτήσεις σε αριθμό καρτών αντί για την τυχαία επιλογή που έχουμε τώρα.Το πρόβλημα με τον μηχανισμό των καρτών δε θα ήταν τόσο μεγάλο, αν το περιεχόμενο του παιχνιδιού ήταν επαρκές, είχε κάποιο ιδιαίτερο βάθος ή και βάρος αν θέλετε. Το NBA Playgrounds διαθέτει δυο λειτουργίες ενός παίκτη και μια λειτουργία online. Στην λειτουργία ενός παίκτη βρίσκουμε τους αγώνες Exhibition και τo Tournament Mode. Οι αγώνες exhibition είναι η λειτουργία που συναντάμε σε όλα τα αθλητικά παιχνίδια και προσφέρει επί της ουσίας την δυνατότητα ενός γρήγορου αγώνα. Στο Tournament Mode οι παίκτες έρχονται αντιμέτωποι με την Α.Ι. του παιχνιδιού σε 6 τουρνουά ανά τον κόσμο, με κάθε τουρνουά να αποτελείται από 4 αγώνες, στο σύνολό τους δηλαδή 24 αγώνες για την ολοκλήρωση του τουρνουά. Αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση στους αγώνες του τουρνουά είναι πως αρκετά από τα βασικά στατιστικά αρκετών γνωστών παικτών είναι υποβαθμισμένα σε σχέση με άλλους "πιο άγνωστους" παίκτες, ενδεχομένως για τη δημιουργία ισορροπίας με λάθος όμως τρόπο.Αν οι λειτουργίες ενός παίκτη σας φαίνονται λιτές, τότε οι online δυνατότητες του παιχνιδιού θα σας απογοητεύσουν τελείως. Το παιχνίδι διαθέτει τη δυνατότητα τοπικών αγώνων με φίλους μας και τη δυνατότητα multiplayer αγώνων με τυχαίους παίκτες. Ναι, καλά διαβάσατε. Ο τίτλος για την ώρα δεν διαθέτει κάποιο σύστημα πρόσκλησης φίλων σε αγώνες ή συμμετοχή δυο φίλων στην ίδια ομάδα, ώστε να έρθουν αντιμέτωποι με κάποια άλλη. Αυτή κατά την άποψη μας είναι και η μεγαλύτερη έλλειψη που διαθέτει το παιχνίδι και ενδεχομένως και η αχίλλειος πτέρνα του, αφού ο τίτλος λανσαρίστηκε με την ιδέα να έρχονται οι φίλοι αντιμέτωποι σε αγώνες δυο εναντίον δυο και ο περιορισμός αυτής της δυνατότητας μόνο σε τοπικά παιχνίδια δε του κάνει καλό για το μέλλον του και την πορεία του στις οικιακές κονσόλες. Η Saber Interactive έχει ενημερώσει πως στο μέλλον θα έρθει αναβάθμιση που θα εισάγει στο παιχνίδι online τουρνουά και τις δυνατότητες πρόσκλησης, όμως για την ώρα αυτές δεν υπάρχουν στον τίτλο.Στον οπτικοακουστικό τομέα το NBA Playgrounds καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις με πολύ χαριτωμένα animations σε ύφος καρτούν, έντονα χρώματα και motion blur που «γυαλίζει» τη συνολική οπτική εμπειρία. Η παρουσίαση των παικτών και των κεντρικών τμημάτων των γηπέδων βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα για το ύφος του τίτλου, όμως η παρουσίαση των κερκίδων και των οπαδών απογοητεύει. Τα μοντέλα των οπαδών είναι μόνο δυο και το μόνο που αλλάζει πάνω τους είναι ο ρουχισμός τους και τα μαλλιά τους.Ο ηχητικός τομέας απογοητεύει, με τους παρουσιαστές των αγώνων να κουράζουν σε μικρό χρονικό διάστημα, αφού προσφέρουν λίγα στην ένταση των αγώνων και ο βασικός τους σχολιασμός περιορίζεται σε επαναλαμβανόμενες προσβολές των παικτών. Για το soundtrack του παιχνιδιού δε μπορούμε και δε θέλουμε να πούμε και πολλά, αφού συνεχώς επαναλαμβάνονται τρία ίδια κομμάτια που ταιριάζουν λίγο στο ύφος και το είδος του παιχνιδιού δυστυχώς.Το NBA Playgrounds της Saber Interactive έρχεται για να αναζωπυρώσει το χαμένο ενδιαφέρον του κόσμου σε ένα είδος παιχνιδιών μπάσκετ που τείνει να εκλείψει. Κάνει μια αξιοσημείωτη προσπάθεια στο χώρο των arcade παιχνιδιών μπάσκετ, υπενθυμίζοντάς μας για ποιο λόγο λατρέψαμε το NBA Jam. Το παιχνίδι διαθέτει αρκετές φρέσκες ιδέες που έχουν τη δύναμη να τονώσουν τη φόρμουλα που έφερε το NBA Jam της Midway Interactive και μάλιστα να πάνε το είδος ένα βήμα πιο πέρα.Το μεγάλο πρόβλημα του NBA Playgrounds εντοπίζεται στο γεγονός αρχικά ότι διαθέτει ελάχιστο περιεχόμενο και πως οι μηχανισμοί που εισάγει δεν έχουν σχεδιαστεί με τον καλύτερο τρόπο, αναγκάζοντας τους παίχτες να αφήσουν τον τίτλο σε μικρό χρονικό διάστημα. Σημαντικές είναι και οι ελλείψεις στην online λειτουργία του παιχνιδιού που πέρα από το τοπικό multiplayer δεν υπάρχει δυνατότητα για παιχνίδια μεταξύ φίλων, παρά μόνο τυχαίες αναμετρήσεις. Αυτά εύκολα μπορούν να λυθούν με κάποιο update που σίγουρα θα δώσει στον τίτλο τη βαρύτητα που του αξίζει.Μπορεί να εξελιχθεί στο NBA Jam της νέας γενιάς, όμως για την ώρα, το NBA Playgrounds είναι ένας μέτριος κλώνος καθαρά για τους φανατικούς του είδους. Η έκδοση για το Nintendo Switch λειτουργεί χωρίς προβλήματα, με επιπλέον ατού τη φορητότητα.