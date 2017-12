Okami HD - Review: Ο ορισμός του διαχρονικού

Πληροφορίες





Βαθμολογία: 9/10





Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από τη CD Media για τις ανάγκες του Review.



Okami HDPC / PlayStation 4 / Xbox OnePlayStation 4Clover Studio / HexadriveCapcomAction-adventure12+12 Δεκεμβρίου 2017Το Okami είναι ένα αριστουργηματικό παιχνίδι. Τώρα που ξεκαθαρίσαμε αυτό, ας μιλήσουμε για το HD remaster του για την τρέχουσα γενιά παιχνιδιών. Σκοπός δεν είναι να αποφασίσουμε κατά πόσο το Okami είναι ένα αξιόλογο παιχνίδι. Το Okami είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών. Στο review αυτό θα μιλήσουμε για τη συνολική αξία του παιχνιδιού του Hideki Kamiya και για το πώς αυτό στέκεται στη σημερινή εποχή, αφού η πρώτη κυκλοφορία του έγινε το 2006, πέρασε στην προηγούμενη γενιά το 2012 και τώρα ήρθε ανανεωμένο σε PS4, Xbox One και PC.Στην εποχή που κυκλοφόρησε το Okami, δεν ήμασταν συνηθισμένοι σε παιχνίδια με έντονη καλλιτεχνική υπόσταση. Τέτοιου είδους τίτλοι είδαν την άνθησή τους πολλά χρόνια μετά, κυρίως σε indie παραγωγές. Το 2006, όταν πρωτοπαίξαμε το Okami, δεν είχαμε δει κάτι παρόμοιο. Επίσης, η καλλιτεχνική του φύση και οι πειραματισμοί δεν έμεναν μόνο στο εικαστικό κομμάτι, αλλά ήταν διάχυτοι σε κάθε πτυχή του, μέχρι και στο gameplay.Το Okami είναι ένα action-adventure παιχνίδι που βαδίζει στα χνάρια του The Legend of Zelda. Οι επιρροές του είναι ξεκάθαρες και πασιφανείς. Ούτε στιγμή όμως δεν μας επιτρέπει να παρεξηγήσουμε τις προθέσεις του και την αξία του και να το θεωρήσουμε κόπια ή κακέκτυπο. Πολλοί από εμάς το παίξαμε για πρώτη φορά στο PlayStation 2, μη γνωρίζοντας τίποτα για το περιεχόμενο του DVD που βάζαμε στην κονσόλα μας. Η πρώτη έκπληξη ήρθε μόλις αντικρίσαμε τον οπτικό τομέα του. Η αισθητική του Okami είναι μοναδική. Τα γραφικά είναι ικανοποιητικά χωρίς να είναι εντυπωσιακά, καθώς ακολουθεί minimal προσέγγιση και δεν στοχεύει στο να μας αφήσει άφωνους με την τεχνική υπεροχή του. Εκεί που διαπρέπει, είναι η καλλιτεχνική επιμέλεια. Έχει χρησιμοποιηθεί ένα στυλ απεικόνισης που μοιάζει με ζωγραφιές με μελάνι, πινέλα και νερομπογιές με έντονες επιρροές από το στυλ ζωγραφικής Sumi-e και τις ξυλογραφίες της σχολής Ukiyo-e.Το ύφος της απεικόνισης του Okami αποδεικνύεται απόλυτα διαχρονικό. Έχει περάσει ήδη μία δεκαετία από την κυκλοφορία του, όμως ακόμη και σήμερα μοιάζει τόσο φρέσκο, ιδιαίτερο και μοναδικό. Αν θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με κάποιο άλλο παιχνίδι όσον αφορά την εικαστική απεικόνιση, αυτό θα ήταν το -εξίσου διαχρονικό και αριστουργηματικό- Wind Waker. Στην ξεχωριστή καλλιτεχνική απόδοση βοηθάει πάρα πολύ η φανταστική μουσική με νότες βγαλμένες από την ιαπωνική παράδοση και επικές μελωδίες.Το Okami στη νέα remastered έκδοσή του δείχνει καλύτερο από ποτέ. Σε 4Κ αλλά και σε 1080p, το αποτέλεσμα είναι μαγευτικό. Για αυτό δεν ευθύνεται τόσο η ποιότητα των γραφικών αλλά ο σχεδιασμός, οι τολμηρές καλλιτεχνικές επιλογές και τα υπέροχα χρώματα. Υπάρχουν μερικά textures που δείχνουν ξεκάθαρα τα χρόνια τους, όμως η συνολική εικόνα δεν είναι ποτέ κάτι λιγότερο από φανταστική. Η νέα έκδοση, ακόμη, μείωσε τη διάρκεια των loading times περισσότερο από την ήδη μειωμένη της προηγούμενης σε σχέση με το original παιχνίδι. Επιπλέον, διατήρησε τα mini-games που μπορούσαμε να παίξουμε κατά τη διάρκεια του loading στην original έκδοση του παιχνιδιού (πλέον είναι προαιρετικά). Η δυνατότητα skip των cut-scenes και διαλόγων υπάρχει από το πρώτο playthrough, όπως και θα έπρεπε. Επίσης, είναι η πρώτη φορά που οι κάτοχοι PC και Xbox μπορούν να απολαύσουν το Okami, κάτι που είναι πολύ θετικό.Το gameplay του Okami HD έρχεται αυτούσιο από τις προηγούμενες εκδόσεις. Οι αλλαγές είναι πολύ μικρές και λίγες. Υπάρχουν μερικά touch controls στο PS4, όμως είναι αχρείαστα και δεν προσφέρουν πολλά στο παιχνίδι, χωρίς βέβαια να ενοχλούν. Το κακό είναι πως η Capcom θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του remaster και να αναβαθμίσει κάποια χαρακτηριστικά του Okami, κυρίως όσον αφορά στον χειρισμό: η ανταπόκρισή του δεν είναι πάντα καλής ποιότητας και μερικά σημεία, ιδιαίτερα puzzles και platforming τμήματα, γίνονται αναίτια δύσκολα και εκνευριστικά.Για όσους δεν ξέρουν, το Okami είναι ένα action-adventure παιχνίδι με πολλά στοιχεία από RPG. Ακολουθούμε τη θεότητα του Shinto πάνθεου, την Amaterasu, Θεά του Ήλιου και μητέρα του σύμπαντος, πλέον με τη μορφή λύκου, στο ταξίδι της για να επαναφέρει τον κόσμο μετά από μία κατάρα του δαίμονα Orochi. Το σενάριο είναι καλογραμμένο, οι χαρακτήρες διασκεδαστικοί και ιδιαίτεροι και το χιούμορ συνήθως πετυχημένο. Οι διάλογοι δυστυχώς σήμερα δεν στέκονται εξίσου καλά και με βάση το writing τους, φαίνεται να ανήκουν σε άλλη δεκαετία. Η ιστορία και ο κόσμος δανείζονται πολλά από την ιαπωνική μυθολογία και θρύλους.Το Okami λάμπει στο gameplay του. Μιλάμε για ένα μεγαλειώδες παιχνίδι, που αντέχει στον χρόνο χωρίς καμία δυσκολία και παραμένει μοναδικό μέχρι και σήμερα. Ως επί το πλείστον, το gameplay είναι αυτό ενός κλασικού παιχνιδιού στο στυλ του Zelda. Dungeons, side quests στα οποία βοηθάμε χωρικούς και περαστικούς, πολλά μυστικά και εξερεύνηση, γρίφοι και μάχες με τέρατα και bosses. Η μεγάλη ιδιαιτερότητα του Okami έρχεται με την εισαγωγή του κύριου mechanic του, της Celestial Brush. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα τεράστιο πινέλο, το οποίο μπορούμε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσουμε και να ζωγραφίσουμε πάνω στην οθόνη κατά βούληση. Τα σχέδια που φτιάχνουμε αντιστοιχούν σε διάφορες ιδιότητες που ξεκλειδώνονται στην πορεία του παιχνιδιού. Μπορούμε να επισκευάσουμε γκρεμισμένες γέφυρες ζωγραφίζοντάς τες, να κάνουμε το νερό να αναπηδήσει σε μία λιμνούλα, να ανθίσουμε ένα μαραζωμένο δέντρο και να ελέγξουμε τον άνεμο, μεταξύ πολλών άλλων. Τα σχέδια που απαιτούνται για τη λειτουργία των δυνάμεών μας είναι πολύ απλά, γρήγορα και λειτουργικά.Η Celestial Brush βρίσκει χρησιμότητα σε puzzles, αλλά και στις μάχες όπου μπορούμε να ζωγραφίσουμε βόμβες ή να κόψουμε τους εχθρούς μας στη μέση με μια πινελιά. Κάθε πτυχή του mechanic αυτού είναι καταπληκτική, εξαιρετικά εμπνευσμένη, λειτουργική και πρωτότυπη. Επίσης, ταιριάζει απόλυτα με το ύφος, το σενάριο και την αισθητική του παιχνιδιού. Οι μάχες, δυστυχώς, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο δύσκολες (ή να έχουμε επιλογές βαθμού δυσκολίας) και θα θέλαμε να υπάρχει σύστημα lock-on στους εχθρούς. Τα bosses, βέβαια, είναι εκπληκτικά με πολύ ευρηματικούς τρόπους αντιμετώπισης. Οι γρίφοι είναι πετυχημένοι, το level design κορυφαίο και οι περισσότερες πτυχές του παιχνιδιού στέκονται αγέρωχα ακόμη και σήμερα.Η χρήση του πινέλου υπερβαίνει τα όρια του gameplay, το πλαίσιο του παιχνιδιού. Αποτελεί τη δύναμη της Θεάς Amaterasu και έτσι βάζει εμάς να παίξουμε το ρόλο της θεϊκής παρέμβασης, του Δημιουργού, άμεσα και μπροστά στα μάτια μας. Μας κάνει να νιώθουμε σαν ζωγράφος με υπερφυσικές δυνατότητες, ικανός μέσω του έργου του να αλλάξει τη λειτουργία του κόσμου και να παρακάμψει τους κανόνες του, να επέμβει στο περιβάλλον και σε επίγειες κατασκευές, να βοηθήσει ανθρώπους και να βλάψει τους εχθρούς του. Είμαστε μία δύναμη της φύσης και στο χέρι μας βρίσκεται μεγάλη ισχύς, εκφρασμένη με τον πιο απλό τρόπο. Το όλο concept αντλεί έμπνευση από τη ζωγραφική αλλά και την τέχνη ως σύνολο, αποτελεί ένα μέσο δημιουργίας με μόνο όπλο ένα πινέλο, λίγο μελάνι και τη φαντασία μας.Το Okami παραδίδει μαθήματα όσον αφορά στο pacing, τον ρυθμό της αφήγησης του σεναρίου αλλά και του gameplay. Η διάρκειά του παιχνιδιού συνολικά, αλλά και μεμονωμένων κομματιών του (όπως τα dungeons) και το πότε ξεκλειδώνουμε νέες δυνατότητες και όπλα, είναι αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού ώστε να μη βαρεθούμε ούτε στιγμή. Δυστυχώς, όλα αυτά ισχύουν μέχρι ένα σημείο του παιχνιδιού. Μετά από εκείνο, ο ρυθμός αρχίζει να πλατειάζει κάπως, χάνεται το focus και -ιδίως με τα σημερινά δεδομένα- είναι κουραστικός.Η μαγεία του Okami βρίσκεται διάχυτη παντού. Οι μικρές στιγμές του είναι που το ανυψώνουν, οι λεπτομέρειες, τα δέντρα που ανθίζουν με ένα πέρασμα του πινέλου, το έδαφος που γεμίζει λουλούδια καθώς τρέχουμε πάνω του. Το συναίσθημα που προκαλεί η περιήγηση και το τρέξιμο του λύκου είναι ανεπανάληπτο. Ο κόσμος δείχνει πολύ ζωντανός και η αίσθηση που δίνει βοηθάει πάρα πολύ στο να νιώσουμε κομμάτι του. Η δουλειά που έχει γίνει στο immersion είναι θαυματουργή. Κάθε μικρή λεπτομέρεια είναι επιμελώς τοποθετημένη και σχεδιασμένη ως μέρος ενός φανταστικού συνόλου που είναι ο κόσμος του Okami.Το Okami ήταν και παραμένει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών. Το νέο HD remaster του για την τρέχουσα γενιά δεν προσφέρει καινούρια στοιχεία και δεν ανανεώνει μερικά που θα μπορούσαν μετά από τόσα χρόνια να εκσυγχρονιστούν. Παρόλα αυτά, μιλάμε για ένα τόσο δυνατό και ιδιόμορφο παιχνίδι, που είναι απαραίτητο για κάθε συλλογή και η συγκεκριμένη έκδοση, με τα βελτιωμένα γραφικά και τη χαμηλή τιμή της στα 19,99 ευρώ, είναι η ιδανική επιλογή. Το remaster είναι ολοκληρωτικά καλοδεχούμενο, καθως δίνει την ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο να παίξει το υπέροχο αυτό παιχνίδι.