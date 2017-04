PaRappa the Rapper Remastered - Review: Ο θρυλικός ήρωας της Sony επιστρέφει!

Πληροφορίες



Ο PaRappa μαθαίνει να οδηγεί



Η Sunny Funny είναι το κορίτσι των ονείρων του PaRappa



Το πρώτο σας τραγούδι θα είναι με τον Chop Chop Master Onion



Αν δεν... ραπάρετε σωστά, θα δείτε αυτήν την οθόνη



Τα cutscenes είναι ιδιαίτερα θολά λόγω χαμηλής ανάλυσης



Στα options θα βρείτε την επιλογή "Practice", που μπορεί να σας μάθει τα βασικά



Αναμονή στην ουρά για την τουαλέτα... ραπάροντας πάλι



Βαθμολογία: 5/10

PaRappa the Rapper RemasteredPlayStation 4PlayStation 4SIE Studio Japan / Epics / NanaOn-ShaSony Interactive EntertainmentRhythm3+4 Απριλίου 2017Μία από τις χρυσές εποχές του gaming, η αρχή της κυριαρχίας του PlayStation, περίπου το 1996, «γέννησε» πολλά νέα franchises και σειρές παιχνιδιών, που κράτησαν ψηλά τα στάνταρντ και έχτισαν το όνομα της Sony στο χώρο των οικιακών κονσολών. Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες για το brand του PlayStation ήταν και ο σκύλος-ράπερ, Parappa.Ο Parappa πρωταγωνίστησε σε ένα παιχνίδι ρυθμού, σχετικά καινοτόμο για την εποχή του, όπου συνδύασε αξιολάτρευτους χαρακτήρες με εκπληκτικά «κολλητικά» τραγούδια, φέρνοντας μια εμπειρία rhythm game, που συμπλήρωσε ιδανικά τότε το roster των παιχνιδιών του PlayStation. Ο PaRappa εξαφανίστηκε μετά από κάποια χρόνια, έπειτα από ένα μέτριο sequel και ένα σχετικά αδιάφορο port στο PSP.Φέτος, φαίνεται είναι η χρονιά που η Sony αποφάσισε να επαναφέρει παλιά franchises της, όπως κάνει με το WipEout και τον Crash Bandicoot. Το PaRappa the Rapper κλείνει 20 χρόνια από την κυκλοφορία του και η Sony αποφάσισε να επανακυκλοφορήσει το πρώτο παιχνίδι σε remastered έκδοση για το PlayStation 4. Τι έχει αλλάξει από τότε;Για όσους δεν γνωρίζουν, ο PaRappa είναι ένας ανθρωπόμορφος σκύλος που... (μαντέψτε) ραπάρει. Στο PaRappa the Rapper βρίσκουμε τον πρωταγωνιστή να προσπαθεί να εντυπωσιάσει και να κατακτήσει την κοπέλα των ονείρων του, την Sunny Funny που μοιάζει με λουλούδι. Την προσπάθεια του, όμως, έρχεται να εμποδίσει ο Joe Chin, ένας πλούσιος σκύλος που εντυπωσιάζει τη Sunny με το ακριβό του αμάξι και τη δύναμη του. Κάπως έτσι ξεκινάει και η περιπέτειά του.Καθώς ο PaRappa, η Sunny και οι φίλοι τους τρώνε σε ένα εστιατόριο, δύο νταήδες τους επιτίθενται, με τον Joe Chin να εμφανίζεται και να σώζει την κατάσταση. Ο πρωταγωνιστής μας σκέφτεται πως θα ήθελε να είναι και αυτός δυνατός προκειμένου να μπορεί να προστατεύσει τη Sunny. Τα σενάρια αυτά συνεχίζονται, με την παρέα να θέλει να πάει εκδρομή, αλλά να μην έχουν αμάξι και να εμφανίζεται ξαφνικά ο Joe και να εντυπωσιάζει ξανά τη Sunny δίνοντας την ιδέα στον PaRappa να βγάλει δίπλωμα. Ακολουθεί ένα τροχαίο με τον ήρωα να προσπαθεί να καλύψει τα έξοδα της επισκευής, η ανάγκη να πάει… στην τουαλέτα ύστερα από ένα ρομαντικό ραντεβού με τη Sunny και τέλος, η δική του συναυλία με τα μαθήματα που πήρε από τις περιπέτειες αυτές. Όλα αυτά με το ένα και μοναδικό του σύνθημα “I gotta believe!”.Το PaRappa the Rapper είναι ένα παιχνίδι ρυθμού και συγκεκριμένα, για αρχάριους θα λέγαμε. Διαθέτει πολύ απλή βασική λειτουργία, όπου σε κάθε ένα από τα 6 συνολικά επίπεδα, θα ακούτε τον "δάσκαλό" σας να ραπάρει και στη συνέχεια θα κληθείτε να ραπάρετε με ακριβώς τις ίδιες ατάκες στον ίδιο χρόνο. Αναλόγως του ρυθμού, θα σας ζητηθεί να πατήσετε συγκεκριμένα κουμπιά του χειριστηρίου του PlayStation για να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις του τραγουδιού.Επί της οθόνης θα βλέπετε το «δρόμο» που θα πρέπει να ακολουθήσετε χωρισμένο με κουκίδες για να μπορέσετε να αντιληφθείτε το ρυθμό, ενώ παράλληλα θα σας εμφανίζονται και τα κουμπιά που θα πρέπει να πατήσετε. Όσο περνάτε επίπεδα, τόσο θα δυσκολεύει η κατάσταση, με την τελευταία πίστα να σας αφήνει να ραπάρετε μόνο με την ένδειξη που βλέπετε στην οθόνη σας.Δυστυχώς, αποτελείται μόνο από 6 πίστες, με τις δύο τελευταίες να ανακυκλώνουν μάλιστα κάποια θέματα. Για παίκτες μικρότερης ηλικίας, το περιεχόμενο αρκεί, αλλά αν είστε εξοικειωμένοι με το χειρισμό και τα παιχνίδια του είδους, θα τελειώσετε το παιχνίδι πολύ γρήγορα, μέσα σε μόλις 2 ώρες το πολύ. Η ήττα έρχεται δύσκολα, καθώς όσο ραπάρετε, ένας μετρητής σάς δείχνει πόσο καλά τα πηγαίνετε. Αν αυτός ο δείκτης πέσει πολύ χαμηλά (όταν δεν πατάτε τα σωστά κουμπιά στο σωστό χρόνο δηλαδή), τότε μπορεί να σταματήσει απότομα το performance σας και να χρειαστεί να ξαναπαίξετε το επίπεδο από την αρχή.Θα χρειαστεί κάποια συνήθεια για να καταλάβετε πότε ακριβώς πρέπει να πατάτε τα κουμπιά, αλλά όταν το βρείτε, θα μπορέσετε να προοδεύσετε γρήγορα. Να σημειώσουμε ότι αν τα πάτε εξαιρετικά, τότε μπορείτε να διαμορφώσετε διαφορετικά την κάθε πίστα, αφού θα έχει... εκραγεί με την απόδοσή σας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από την πρώτη φορά που παίζετε το κάθε τραγούδι, αλλά μόνο εφόσον το έχετε ολοκληρώσει ήδη μια φορά επιτυχώς.Στο παιχνίδι έχουν προστεθεί trophies, όπως υπάρχουν σε όλους τους τίτλους PS4, κάτι το οποίο αυξάνει την αντοχή του τίτλου στο χρόνο, όμως δεν καταφέρνει να δώσει έξτρα περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα ίσως πίστες από άλλα παιχνίδια της σειράς, νέα τραγούδια, νέα modes, κάποιο multiplayer ή έστω online. Δυστυχώς, εμπεριέχεται μόνο το υλικό που υπήρχε πριν 20 χρόνια στο παιχνίδι χωρίς προσθήκες...Το παιχνίδι όπως δηλώνεται και στον τίτλο του αποτελεί remaster της παλιάς έκδοσης, που σημαίνει ότι τα γραφικά και ο ήχος έχουν ανανεωθεί. Πλέον υπάρχει υποστήριξη έως και 4K ανάλυσης (PS4 Pro), ενώ όλα τα textures έχουν βελτιωθεί για πολύ καθαρότερη εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι του PS1. Ο PaRappa και οι υπόλοιποι χαρακτήρες είναι όπως τους θυμάστε, με την αρτιστική διάθεση που προϋπήρχε να βοηθά στο αποτέλεσμα.Οι καρτούν χαρακτήρες που είναι φτιαγμένοι (επίτηδες) ως δυσδιάστατοι σε τρισδιάστατο περιβάλλον δίνουν το χαρακτήρα του παιχνιδιού και ευτυχώς όσα χρόνια και να περάσουν ακόμα φαίνονται φανταστικοί. Αυτό που δυστυχώς δεν κατάφερε η Sony είναι να βελτιώσει τα (μεγάλης διάρκειας ομολογουμένως) cutscenes, τα οποία δυστυχώς παραμένουν στην ανάλυση προ 20ετίας. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη ανάλυση με τα δεδομένα του 2017 και των 4Κ τηλεοράσεων είναι απαγορευτική ακόμα και μετά το μικρό upscale που έχουν υποστεί τα videos. Αυτό καθιστά περίπου το μισό παιχνίδι (αφού τόσο διαρκούν τα cutscenes) πολύ άσχημο στην όψη και δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς. Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να φτιαχτούν ξανά από την αρχή.Σε εξαιρετικά επίπεδα είναι ο remastered ήχος με όλες τις απίθανες φωνές, εφέ και φυσικά, τραγούδια του τίτλου, ενώ ο χειρισμός είναι άμεσος χωρίς προβλήματα.Το PaRappa the Rapper Remastered είναι ένας τίτλος παλαιότερης νοοτροπίας που δείχνει πόσο έχει εξελιχθεί το gaming τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία πρωτότυπων χαρακτήρων που προκαλούν το ενδιαφέρον του παίκτη. Αν ο PaRappa και οι υπόλοιποι χαρακτήρες δεν είχαν αυτή τη γοητεία, δε θα μπορούσε να σταθεί το παιχνίδι εν έτει 2017.Παρόλα αυτά, πρόκειται για έναν τίτλο, που απευθύνεται σε μικρότερες ηλικίες, παρουσιάζοντας βασικά στοιχεία gameplay ρυθμικού παιχνιδιού, που μπορούν να σας «εκπαιδεύσουν» για το πλάνο του χειριστηρίου PlayStation. Τα εκπληκτικά τραγούδια αποτελούν βασικό κίνητρο για να παίζετε ξανά και ξανά, αλλά δυστυχώς μας έλειψε κάποιο έξτρα mode ή περιεχόμενο, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την επανακυκλοφορία. Οι νοσταλγοί προχωρήστε σε αγορά χωρίς τύψεις.