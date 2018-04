Samsung Galaxy S9 Plus - Tech Review: Καμία φιλοδοξία

Επεξεργαστής: Exynos 9810, Οκταπύρηνος, (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) / Γραφικά: Mali-G72 MP18

Το Galaxy S9 δεν έχει σχεδόν τίποτα να το ξεχωρίζει εμφανισιακά από το S8

Αν οπωσδήποτε ήρθε η ώρα για την αναβάθμισή σας στη σειρά Galaxy S, προτείνουμε το Plus μοντέλο

Βαθμολογία: 7/10



Η συσκευή μάς παραχωρήθηκε από την εταιρεία για τις ανάγκες του Review.



Samsung Galaxy S9+Άλλη μια χρονιά που οι ναυαρχίδες πλασάρονται η μία δίπλα στην άλλη και οι tech fans περιμένουν από τις αγαπημένες τους εταιρείες τα φρέσκα προϊόντα που για μία ακόμα φορά θα τους εξιτάρουν ώστε να πέσουν με τα μούτρα. Η επιλογή δύσκολη.Η Samsung πέρυσι, μετά το φιάσκο του Note 7, κατάφερε και επανήλθε στην κορυφή με μια συσκευή, η οποία έφερε τόσες καινοτομίες και πλούσια χαρακτηριστικά, που έσβησε οτιδήποτε είχε συμβεί έως τότε. Το Galaxy S8 ήταν ένα smartphone, το οποίο επαναπροσδιόρισε την έννοια του μοντέρνου σχεδιασμού, διατηρώντας τις κορυφαίες επιδόσεις, που ήταν δεδομένο ότι θα διαθέτει. Ποιος είναι λοιπόν, ο πολυαναμενόμενος διάδοχος, που θα φέρει και πάλι τα πάνω κάτω; Το... S9, που δεν τολμά σχεδόν σε κανέναν τομέα φέτος.Ευτυχώς το S9 Plus έχει μια διπλή κάμερα, με τη μία από αυτές μάλιστα να ενσωματώνει διπλό διάφραγμα για ακόμα καλύτερες επιδόσεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αλλά οι υπόλοιπες βελτιώσεις είναι πρακτικά ασήμαντες. Ας δούμε αναλυτικά.Το Galaxy S9 δεν έχει σχεδόν τίποτα να το ξεχωρίζει εμφανισιακά από το S8. Η διαφορά των ελαφρώς μικρότερων bezels διακρίνεται μόνο εάν δούμε τις συσκευές δίπλα δίπλα. Ναι, η Infinity Display παραμένει ένα εξαιρετικά μοντέρνο σχέδιο, αλλά η μηδενική διαφοροποίηση από το S8 είναι απογοητευτική.Παρόλα αυτά, το Galaxy S9 παραμένει ένα από τα πιο όμορφα τηλέφωνα της αγοράς, με γραμμές που δηλώνουν εμφανώς την premium φύση του. Στις 6,2 ίντσες είναι ένα από τα μεγάλα τηλέφωνα, όμως ο λεπτεπίλεπτος σχεδιασμός και οι αναλογίες των πλευρών το κάνουν μια πολύ βολική συσκευή για να κρατά κανείς.Η πιο σημαντική αλλαγή στο design έχει να κάνει με την τοποθέτηση του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, που πλέον βρίσκεται κάτω από την κάμερα στο πίσω μέρος και όχι δίπλα της. Όπως είχαμε αναφέρει και στο review του φετινού Galaxy A8 , η Samsung φαίνεται να τα κατάφερε μετά από μερικές προσπάθειες, αν και δεν αποτελεί τον ταχύτερο αισθητήρα αποτυπωμάτων. Για μία ακόμη φορά, η βοηθός Bixby έρχεται με δικό της, μη παραμετροποιήσιμο, αποκλειστικό κουμπί, ενώ η Samsung αρνείται να αποκλείσει τη θύρα ακουστικών 3,5mm προς ανακούφιση πολλών χρηστών. Επίσης για μία ακόμα χρονιά χρησιμοποιείται η βέλτιστη πιστοποίηση (IP68) για την ανθεκτικότητα σε σκόνη και νερό.Αναμφίβολα, ένα από τα μεγαλύτερα ατού των συσκευών της Samsung είναι οι εξαιρετικές AMOLED οθόνες. Και πάλι η αναλογία είναι 18.5:9 με μέγιστη ανάλυση 1440x2960, ενώ by default θα το δείτε με ανάλυση 1080x2220 (FHD+).H οθόνη υποστηρίζει HDR, που είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της, αφού ελάχιστες συσκευές διαθέτουν τέτοια λειτουργία ως τώρα (Sony, LG, Samsung, Apple και Razer Phone). H 20% υψηλότερη φωτεινότητα σε σχέση με το S8 και τα εξαιρετικά πιστά χρώματα δείχνουν τις πολύ καλές ρυθμίσεις του τηλεφώνου out of the box, αλλά διαθέτει πληθώρα ρυθμίσεων ώστε να φτιάξετε τα πάντα, όπως εσείς επιθυμείτε να βλέπετε.Το ότι η οθόνη πλέον φτάνει το 90% της επιφάνειας της συσκευής κάνει την εμπειρία σας ακόμα πιο απολαυστική φυσικά, ειδικότερα με τα νέα stereo ηχεία και την υποστήριξη Dolby Atmos. Ακόμη, η εταιρεία δεν έχει ενσωματώσει τον αισθητήρα αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη, αλλά είναι από τα χαρακτηριστικά που αναμένεται να δούμε στα επόμενα τηλέφωνα.Φτάνοντας στο σημαντικότερο στοιχείο του S9+, αξίζει να αναφέρουμε, ότι τα περσινά μοντέλα (S8 και S8+) δεν είχαν τόσο σημαντική διαφοροποίηση. Η εταιρεία φέτος μάλλον θέλησε να σπρώξει τις πωλήσεις του μεγαλύτερου μοντέλου, επενδύοντας ουσιωδώς σε κάτι που πραγματικά αξίζει την προσοχή σας: τη διπλή κάμερα του S9 Plus.Πρόκειται για τη δεύτερη υλοποίηση διπλής κάμερας σε συσκευές της Samsung (μετά το Note 8) και λίγο αργά, καθώς ο ανταγωνισμός τις έχει υιοθετήσει εδώ και καιρό. Όμως, η εταιρεία κατέβαλε επιπλέον προσπάθεια για να φέρει ουσιώδη βελτίωση, όχι απλά για να "λέει" ότι διαθέτει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.Η κύρια διπλή κάμερα του S9 Plus αποτελείται από έναν αισθητήρα 12-MP Super Speed Dual Pixel (f/1.5 - f/2.4) και έναν 12-MP telephoto με οπτικό zoom 2x (f/2.4). Το διπλό διάφραγμα (f/1.5 και f/2.4) είναι το κεντρικό σημείο στο οποίο βασίζεται η προώθηση του S9+ και δικαίως. Αναλόγως των συνθηκών, η συσκευή προσαρμόζει το διάφραγμα, ώστε να λαμβάνει έως και 28% περισσότερο φως σε σχέση με το S8. Επιπλέον βλέπουμε μειωμένα επίπεδα θορύβου, ενώ η διπλή κάμερα βοηθά και στη βελτιωμένη λειτουργία πορτρέτου.Στη λήψη βίντεο, έχει προστεθεί η Super Slow-Mo λειτουργία, που σημαίνει ότι η υπάρχει η δυνατότητα λήψης βίντεο στα 960fps σε ανάλυση 720p, χωρίς να βλέπουμε το επόμενο βήμα σε Full HD ανάλυση. O ανταγωνισμός κινείται στα ίδια επίπεδα όσον αφορά το βίντεο "αργής κίνησης", το οποίο εδώ έχει αρκετές ευκολίες μέσω του software για να πετύχετε τη σωστή στιγμή που θέλετε την επιβράδυνση της κίνησης.Η κάμερα του S9 Plus κατάφερε και ξεπέρασε τις αντίστοιχες κορυφαίες των Google Pixel 2 και iPhone X και στάθηκε στην κορυφή, όμως μόνο για λίγες ημέρες, καθώς λίγο αργότερα κυκλοφόρησε το P20 της Huawei... Και πάλι όμως μιλάμε για τη δεύτερη καλύτερη κάμερα που υπάρχει σε κινητό αυτή τη στιγμή.To ευρωπαϊκό Galaxy S9 Plus έρχεται με τον νέο πανίσχυρο Exynos 9810, ο οποίος μάλιστα σε μερικά δοκιμαστικά ξεπέρασε και το αντίστοιχο αμερικάνικο S9 που κυκλοφορεί με τον κορυφαίο Snapdragon 845. Ο συνδυασμός με τα 6GB RAM φυσικά αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδους χρήση που ενδεχομένως θα κάνετε. Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο, καθώς έχουμε συνηθίσει τη σειρά Galaxy S να κυκλοφορεί πάντα με τον εκάστοτε κορυφαίο επεξεργαστή και αυτό ισχύει και φέτος, καθώς οι επιδόσεις του S9 Plus βρίσκονται στη δεύτερη θέση, μόλις πίσω από το iPhone X. Παρόλα αυτά, πάνω στη χρήση, δεν υπάρχει διαφορά σε σχέση με το ήδη εξαιρετικό S8, από την άποψη ότι τα πάντα λειτουργούν ήδη χωρίς lag, με πολύ καλή απόκριση.Όσον αφορά τους βιομετρικούς ελέγχους, το S9 δεν πείθει ιδαίτερα και φέτος. Όπως προειδοποιεί και η εταιρεία, δεν αποτελεί τον πιο ασφαλή τρόπο κλειδώματος της συσκευής και ως συνήθως το δακτυλικό αποτύπωμα είναι και πάλι πιο χρηστικό. Παρόλα αυτά, η Samsung φέτος χρησιμοποιεί το Intelligent Scan: έναν συνδυασμό αναγνώρισης προσώπου και ταυτοποίησης της ίριδας του ματιού (για πρωινή και βραδινή χρήση αντίστοιχα). Δεν είναι τόσο αποτελεσματικός έλεγχος όσο το Face ID της Apple, το οποίο χρησιμοποιεί 3D σάρωση του προσώπου σας, αλλά υπάρχει σαν επιλογή.Άλλο σημείο του λειτουργικού που αξίζει να σταθούμε είναι τα ανεκδιήγητα AR emojis. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για έναν χαριτωμένο τρόπο για να δείξει η εταιρεία τις δυνατότηες των AR εφαρμογών της συσκευής, αφού σε πραγματικό χρόνο μπορεί να σας "διαβάσει" και να αποτυπώσει τις εκφράσεις σας σε έναν καρτούν χαρακτήρα επί της οθόνης. Όμως από τη μία, η επιλογή του marketing να βασιστεί τόσο πολύ σε ένα τόσο ανούσιο σημείο, δείχνει ότι δεν ξέρει σε ποιο κοινό απευθύνεται (ή μάλλον προσπαθεί να απευθυνθεί...) και από την άλλη η κατάφωρη αντεπίθεση στα Animoji της Apple δείχνουν ότι η Samsung προσπαθεί να γίνει... Apple. Κάτι τέτοιο σίγουρα δεν χρειάζεται, αλλά δεν είναι και αυτός ο τρόπος. Πρακτικά, αποτελούν μια προσθήκη, που περισσότερο δείχνει την απελπισία για κάτι φρέσκο από τη φετινή συσκευή, παρά κάτι πιο ουσιαστικό. Καλύτερα να βλέπαμε κάτι πολύ διαφορετικό όσον αφορά τις AR δυνατότητες και την προώθησή τους και να μην υπήρχαν καν.Το UI της Samsung, το Samsung Experience, δεν είναι από τα ελαφριά UI και η εταιρεία τείνει να παραβλέπει την τάση που υπάρχει προς απλοποίηση και το Pure Android. Παρόλα αυτά, με τις δυνατότητες παραμετροποίησης που υπάρχουν, εύκολα προσφέρεται στον χρήστη η ευκαιρία να παραβλέψει οτιδήποτε, καθώς μπορεί να προσαρμόσει κάθε στοιχείο του interface, όπως επιθυμεί.Όσον αφορά την μπαταρία των 3500 mAh, μπορεί να προσφέρει μια ολόκληρη ημέρα χρήσης (ίσως και λίγο παραπάνω), ενώ το fast charge είναι από τα γρηγορότερα της αγοράς, με την OnePlus να είναι η μόνη εταιρεία που είναι πιο μπροστά σε αυτόν τον τομέα. Ο νέος επεξεργαστής βοηθά στην καλύτερη χρήση των πόρων, όμως παραδόξως δεν έχει καλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με το S8 Plus.Το νέο Samsung Galaxy S9+ υποστηρίζει την τεχνολογία 4G+ και δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να απολαμβάνει απίστευτα γρήγορες ταχύτητες πλοήγησης στο Internet έως 500Mbps. Με αυτόν τον τρόπο, ένας #kalyteroskosmos γίνεται πραγματικότητα. Η εμπειρία του internet απελευθερώνεται, όλοι μπορούν να είναι online, οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο μέσα από το 4G+ δίκτυο της COSMOTE, που καλύπτει ήδη το 92% του πληθυσμού της χώρας.Στην αγορά αυτήν τη στιγμή μπορούμε να βρούμε τα Samsung Galaxy S9 και Samsung Galaxy S9+ (Plus). Φέτος, βλέπουμε επιπλέον διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο μοντέλα (εκτός του μεγέθους και της μπαταρίας), με σημαντικότερη αυτών τη διπλή κάμερα. Και τα δύο μοντέλα μπορείτε να τα βρείτε στα εξής χρώματα: Lilac Purple, Coral Blue, Midnight Black, με το Lilac Purple να είναι το νέο χρώμα που παρουσιάζει φέτος η Samsung. To συγκεκριμένο χρώμα είναι αυτό που ξεχωρίζει, όχι μόνο επειδή θα το δείτε στις περισσότερες προωθητικές εμφανίσεις του S9, αλλά επειδή είναι πιο ιδιαίτερο. Γυαλίζει ελαφρώς παραπάνω σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά είναι πιο πλούσιο. Δυστυχώς, λάμπει διά της απουσίας του το εκπληκτικό Orchid Grey της περσινής σειράς.To Samsung Galaxy S9 πωλείται στα 879 ευρώ, με το Samsung Galaxy S9 Plus μοντέλο να είναι στα 979 ευρώ. Το επιπλέον κόστος των 100 ευρώ φέτος δικαιολογείται με πολλούς τρόπους ευτυχώς, αλλά από την άλλη και πάλι ο ανταγωνισμός πλασάρεται σε εμφανώς πιο ελκυστικές τιμές, πέρα από την Apple φυσικά, που βρίσκεται στα ίδια ή και ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι και φέτος βλέπουμε αύξηση (της τάξεως των 50 ευρώ) σε σχέση με τις περσινές αντίστοιχες τιμές των S8 και S8 Plus (στα 829 ευρώ και 929 ευρώ αντίστοιχα, όταν λανσαρίστηκαν). Από την άλλη, το Galaxy S9 Plus πλέον έφτασε την Apple, αφού το 64GB iPhone 8 Plus πωλείται και αυτό στα 979 ευρώ.Το Samsung Galaxy S9/S9 Plus είναι ένα τηλέφωνο που κυκλοφόρησε απλά για να γεμίσει το πρόγραμμα μέχρι να έρθει το επόμενο μεγάλο βήμα για τη σειρά Galaxy S της Samsung. Χωρίς καμία φιλοδοξία, το S9, παρά τις αναμενόμενα εκπληκτικές συνολικές επιδόσεις του, δυστυχώς δεν καταφέρνει να ενθουσιάσει κανέναν και οι κάτοχοι S8 και S8 Plus δεν έχουν σχεδόν κανέναν λόγο να μεταβούν στο νέο μοντέλο. Μάλιστα, ακόμα και το S7 Edge δεν αφήνει περιθώρια όσον αφορά την αναλογία απόδοση/τιμή, για το οποίο αναμένεται μάλιστα και η ενημέρωση σε Android 8 (Oreo) μέσα στο καλοκαίρι. Φήμες λένε ότι η επόμενη έκδοση (S10 πιθανότατα) θα προσφέρει πραγματική καινοτομία και χαρακτηριστικά από το μέλλον. Έως τότε, αναμένουμε.Αν οπωσδήποτε ήρθε η ώρα για την αναβάθμισή σας στη σειρά Galaxy S, προτείνουμε το Plus μοντέλο, καθώς τα 100 ευρώ παραπάνω δικαιολογούνται τόσο από τη διαφορά μεγέθους, όσο και από τα επιπλέον χαρακτηριστικά.