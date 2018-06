Street Fighter 30th Anniversary Collection - Review: Μια συλλογή ιστορικής σημασίας

Πληροφορίες

Βαθμολογία: 8/10

Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.

Street Fighter - 30th Anniversary CollectionPS4 / Xbox One / PC / Nintendo SwitchPlayStation 4Capcom / Digital EclipseCapcomFighting12+29 Μαΐου 2018Το Street Fighter, λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε. Είναι ένα από τα πρώτα fighting παιχνίδια και από τα πιο επιδραστικά που έχουν κυκλοφορήσει. Το πρώτο παιχνίδι της σειράς Street Fighter κυκλοφόρησε στα μηχανήματα arcade το 1987. Ήταν το παιχνίδι που εισήγαγε τα special attacks στο είδος και χρησιμοποίησε έξι πλήκτρα. Παρόλα αυτά, το sequel επισκίασε τον πρώτο τίτλο και στην πορεία η σειρά έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά από 30 χρόνια και πολλές προσθήκες, η Capcom γιορτάζει και κυκλοφορεί την επετειακή 30 Anniversary Collection.Η εν λόγω συλλογή μάς ταξιδεύει στην ιστορία της σειράς Street Fighter. Ξεκινάμε από το πρώτο παιχνίδι, το 1987 και φτάνουμε μέχρι το έτος 1999 και το Street Fighter III: 3rd Strike.Το πρώτο Street Fighter δεν στέκεται στον χρόνο τόσο καλά, όσο τα μεταγενέστερα. Η ανταπόκριση του χειρισμού είναι αργή, τα μοντέλα των χαρακτήρων χοντροκομμένα και πολλά ηχητικά εφέ εκνευριστικά. Παρόλα αυτά, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συλλογή, για ιστορικούς και μόνο λόγους. Εξάλλου, είναι ενδιαφέρον να δει κανείς πώς ξεκίνησε η σειρά και πώς εξελίχθηκε με τα χρόνια.Συνεχίζοντας, βλέπουμε το Street Fighter II και πολλές διαφορετικές εκδόσεις του. Για την ακρίβεια, έχουμε τα εξής παιχνίδια:Street Fighter II: The World Warrior (1991), Street Fighter II: Champion Edition (1992), Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting (1992), Super Street Fighter II (1993), Super Street Fighter II Turbo (1994).To δεύτερο παιχνίδι της σειράς ξεπέρασε τον προκάτοχό του κατά πολύ, τόσο που έγινε το σημείο αναφοράς του franchise και όχι μόνο. Το Street Fighter II ήταν ένα από τα πιο επιδραστικά παιχνίδια του είδους, σε όλη του την ιστορία.Ύστερα, μπορούμε να συνεχίσουμε το ταξίδι στον χρόνο παίζοντας τα τρία Street Fighter Alpha. Εκείνη την εποχή είχε αρχίσει η στροφή προς πιο ρεαλιστικά μονοπάτια, όμως η σειρά Street Fighter δεν ακολούθησε. Δεν έκανε μετάβαση σε τρεις διαστάσεις και κράτησε τον over the top χαρακτήρα της. Τα Street Fighter Alpha ήταν πολύ πετυχημένα παιχνίδια "ξύλου", γρήγορα, με πολλές και ενδιαφέρουσες ειδικές κινήσεις, εμβληματικούς χαρακτήρες και όμορφα 2D σχέδια.Τέλος, περνάμε στις εκδόσεις του Street Fighter III, το Street Fighter III: New Generation (1997), το Street Fighter III: 2nd Impact (1997) και τελευταίο και καλύτερο, το Street Fighter III: 3rd Strike (1999) που είναι ένα από τα καλύτερα δείγματα fighting παιχνιδιού.Το πρώτο που μας παραξενεύει παίζοντας τη συλλογή, είναι πως το start button bρίσκεται στο touchpad του DualShock 4. Μετά, βλέπουμε πως τα παιχνίδια δεν παίζουν σε fullscreen, στις default ρυθμίσεις. Έχουμε την οθόνη του παιχνιδιού μέσα σε ένα πλαίσιο, το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να μεταβούμε σε full screen περιβάλλον, όμως αυτό δεν προτείνεται, καθώς τα γραφικά των παιχνιδιών δεν ανταπεξέρχονται επαρκώς και μοιάζουν "τραβηγμένα". Το πλαίσιο που περιβάλλει την οθόνη, μπορεί να είναι είτε μαύρο, είτε γεμάτο σχέδια σχετικά με το Street Fighter.Εκτός από τις επιλογές της οθόνης και του πλαισίου, η συλλογή μάς δίνει μερικές ακόμη. Μπορούμε να βάλουμε μερικά φίλτρα ώστε να κρύψουμε χρόνια από τα παιχνίδια, να κάνουμε remapping στα πλήκτρα και να κάνουμε save και load ανά πάσα στιγμή. Η εναλλαγή μεταξύ των διάφορων παιχνιδιών και modes γίνεται πολύ ομαλά, χωρίς loading screens.Μιλώντας για modes, εκτός από τα arcade, versus και training, μπορούμε να παίξουμε και online multiplayer. Όμως, η επιλογή αυτή δεν υποστηρίζεται από όλα τα παιχνίδια της συλλογής. Η δυνατότητα για online, που περιλαμβανει casual και ranked matches, καθώς και lobbies που μπορούμε να δημιουργήσουμε ή να κάνουμε join, υπάρχει στα Turbo: Hyper Fighting, Super Turbo, Alpha 3 και 3rd Strike. Μπορούμε να παίξουμε και arcade online, το οποίο είναι το κλασικό single player arcade με παρεμβολές από online μονομαχίες, τη συχνότητα των οποίων μπορούμε να παραμετροποιήσουμε.Η ποιότητα των online matches είναι μέτρια, με μερικά προβλήματα πού και πού, όπως lags ή τεράστιους χρόνους αναμονής για να βρούμε αντίπαλο. Πάντως, η ύπαρξη onine play είναι καλοδεχούμενη, καθώς το couch multiplayer δεν είναι εξίσου διαδεδομένο στις μέρες μας.Τελειώνοντας με τα διάφορα παιχνίδια και modes, βρίσκουμε ένα extra feature, το οποίο περιλαμβάνει όλη την ιστορία των Street Fighter. Υπάρχει ένα ολόκληρο μουσείο, γεμάτο artworks, προσχέδια, μουσική, concept art, αρχικές ιδέες για τα διάφορα παιχνίδια και πληροφορίες για την κυκλοφορία και ανάπτυξή τους.Το πιο ενδιαφέρον είναι ίσως το timeline, το οποίο μάς ταξιδεύει στην πορεία του franchise με διαδραστικό τρόπο. Βλέπουμε ένα slideshow για κάθε χρονιά, με όλα τα σημαντικά γεγονότα που αφορούν τη σειρά Street Fighter και πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Κάθε fan της σειράς θα βρει πολλά πράγματα για να του κεντρίσουν το ενδιαφέρον και γενικά, το μουσείο είναι μία πολύ καλή προσθήκη στη συλλογή και της δίνει περισσότερη ιστορική αξία.Είτε έχει παίξει κανείς τα ιστορικά παιχνίδια της σειράς Street Fighter είτε όχι, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πως η συλλογή της Capcom προσφέρει μία πολύ σημαντική ιστορική αναδρομή. Στα περιεχόμενά της βλέπουμε από πού ξεκίνησε το Street Fighter και πώς εξελίχθηκε με τα χρόνια, πριν καταλήξει στα πιο πρόσφατα και εξίσου αξιόλογα παιχνίδια. Μπορεί να μην είναι ένα παιχνίδι που θα παίζουμε συνεχώς ή για πολύ καιρό, όμως το Street Fighter 30th Anniversary Collection αξίζει μία θέση στη συλλογή μας.