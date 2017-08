SUPERHOT - Review: Αν θέλετε να νιώσετε σαν τον Neo στο Matrix

Πληροφορίες



Ο χρόνος κινείται μόνο όταν κινείστε κι εσείς.

Το SUPERHOT VR δεν είναι η VR έκδοση του first-person shooter SUPERHOT, αλλά ένα καινούργιο παιχνίδι για τη σειρά.

Βαθμολογία: 7/10



SUPERHOT / SUPERHOT VR
SUPERHOT: PC / PlayStation 4 / Xbox One
SUPERHOT VR: Oculus Rift / HTC Vive / PlayStation VR
PlayStation 4 / PlayStation VR / PC
SUPERHOT Team
SUPERHOT Team / IMGN.PRO (retail)
First-Person Shooter / Puzzle
12+

Τις τελευταίες δεκαετίες η αγορά των video games έχει κορεστεί από sequels και κυκλοφορίες που δεν προσφέρουν καινοτομίες. Αυτό άλλαξε λίγο με την άνοδο των indie games, που συνήθως ο σκοπός του κέρδους έρχεται σε δεύτερη μοίρα μετά τη δημιουργικότητα. Ένα είδος που δεν είχε καταφέρει να φέρει κάτι νέο στο τραπέζι εδώ και καιρό είναι αυτό των First-Person Shoοters. Λογικό και επόμενο από τη στιγμή που τα FPS έχουν ανταγωνισμό που... "δαγκώνει". XXL budgets από το Call of Duty και το Battlefield, μέχρι το BioShock και το Halo, υπάρχει χώρος για κάτι φρέσκο; Αυτό το ερώτημα έρχεται να απαντήσει η SUPERHOT Team.Το βασικό του concept ασκεί κριτική σε άλλα games και στους φανατικούς gamers, που μπορεί να ασχολούνται για πολλές ώρες συνεχόμενες με έναν τίτλο και στη συνέχεια προσπαθούν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους σε φίλους. Ίσως δεν είναι "κριτική" και το εκλαμβάνουμε στραβά, καθώς είναι ανοιχτό για διάφορες ερμηνείες. Αξίζει να το παίξετε όμως μόνο και μόνο για να αποκτήσετε τη δική σας οπτική.Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, πρόκειται για έναν First-Person Shooter τίτλο με μια πολύ συγκεκριμένη διαφορά σε σχέση με τα άλλα FPS παιχνίδια: Ο χρόνος κινείται μόνο όταν κινείστε κι εσείς. Για την ακρίβεια, ο χρόνος κινείται εκπληκτικά αργά όταν είστε στάσιμοι ή κοιτάτε γύρω σας και "τρέχει" με νορμάλ ταχύτητα, όσο εσείς περπατάτε. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο mechanic για ολόκληρη τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, χωρίς να κουράσει; Απ' ότι φαίνεται ναι. Η SUPERHOT Team έφτιαξε τον τίτλο με τέτοια δομή, ώστε να μην κουράζει και να έχει και αντοχή στο χρόνο με κάποια έξτρα modes και διαφοροποιήσεις σε μερικές λεπτομέρειες.Το παιχνίδι ξεκινά, βάζοντάς σας στο κλίμα μέσω ενός περιβάλλοντος CRT οθόνης και DOS λογικής, όπου ξεκινάτε να μιλάτε με κάποιον φίλο σας για κάποιο υποτιθέμενο υπερ-απίστευτο (SUPERHOT) παιχνίδι. Η συνομιλία γίνεται αυτόματα, καθώς εσείς κρατάτε κάποιο κουμπί στο πληκτρολόγιο και γράφονται μόνες τους οι ατάκες σας επί της οθόνης. Πατάτε enter και σας απαντά ο φίλος σας. Μετά την πρώτη συνομιλία θα έχετε τα πρώτα αρχεία για να ξεκινήσετε το παιχνίδι. Ξαφνικά θα νιώσετε ότι μπήκατε στο Matrix (το οποίο αποτελεί τεράστια επιρροή για το SUPERHOT τόσο στο σενάριο, όσο και σε επίπεδο gameplay) και στη μέση μιας σκηνής δράσης. Πρέπει να προχωρήσετε λίγο για να δείτε πώς ακριβώς λειτουργεί το gameplay. Θα δείτε τους εχθρούς να κινούνται και να σας πυροβολούν μόνο όταν κινείστε.Αυτή η χρήση του χρόνου και της αργοπορίας του σας βοηθά να στοχεύετε ακριβώς εκεί που θέλετε, όποτε θέλετε, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγετε σφαίρες και αλλάζετε κατεύθυνση, μπερδεύοντας τους αντιπάλους σας. Τα όπλα έχουν λίγες σφαίρες, ενώ μπορείτε να τα πετάξετε στους εχθρούς για να τους κάνετε stun. Θα έχετε στη διάθεσή σας πολλά αντικείμενα στο χώρο (που φαίνονται γκρι - περισσότερα για τα εικαστικά παρακάτω), τα οποία μπορείτε επίσης να τα πετάξετε στους εχθρούς σας, ενώ ταυτόχρονα ψάχνετε να βρείτε από πού θα σας "την πέσουν". Από όπλα υπάρχουν όλα τα βασικά είδη, τα οποία θα θέλουν και διαφορετική αντιμετώπιση όταν αμύνεστε, καθώς αλλιώς θα αποφύγετε ένα πιστόλι, αλλιώς μια κοντόκαννη καραμπίνα και αλλιώς ένα αυτόματο πολυβόλο όπλο. Επιπλέον θα βρείτε και melee weapons, ενώ έχετε στη διάθεσή σας και τις γροθιές σας.Όλα τα παραπάνω σας βοηθούν να σκοτώσετε όλους τους εχθρούς που θα βρείτε σε κάθε πίστα. Το SUPERHOT χωρίζεται σε περίπου 30 από αυτές. Αν ο χρόνος ήταν στην κανονική ταχύτητα, κάθε πίστα βγαίνει σε μερικά δευτερόλεπτα, ενώ σε χρόνο gameplay η καθεμιά θα σας πάρει αρκετά λεπτά για να βρείτε την κατάλληλη "διαδρομή", καθώς λειτουργεί και κατά κάποιο τρόπο σαν strategy/puzzle: Ποιον θα σκοτώσετε πρώτα, σε ποιο σημείο θα κάτσετε, πώς θα αντιμετωπίσετε εκείνος τους δύο μακρινούς εχθρούς και άλλα πολλά. Θα χρειαστεί λίγη συνήθεια, αλλά στο τέλος κάθε πίστας, σας παρουσιάζεται ένα "replay", όπου βλέπετε τον εαυτό σας να γίνεται Neo (Matrix) και να ξεπαστρεύετε τους εχθρούς με στυλ. Η κάθε πίστα ξεκινά σε διαφορετικό "μέρος". Μπορεί να είστε στη μέση ενός καυγά σε μια αλάνα, μέσα σε κάποιο van, είτε μέσα σε κελί κ.ο.κ. Στο τέλος σας δίνεται η δυνατότητα να σώσετε το replay που αναφέραμε με τα κατορθώματά σας στο "Killstagram", που λειτουργεί ως εξωτερική εφαρμογή και είναι site, κάτι που βοηθά στη διάδοση/διαφήμιση του τίτλου.Η δομή είναι όμοια με αυτή ενός Arcade game. Μόλις νικήσετε δηλαδή και τον τελευταίο εχθρό, προχωράτε στην επόμενη πίστα. Ανά 5 περίπου θα κάνετε μια παύση για να συνεχίσετε τη συνομιλία σας στο Chat, που προαναφέραμε. Λίγο μετά την αρχή του παιχνιδιού, θα αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιχνίδι ή τελοσπάντων με το παιχνίδι μέσα στο παιχνίδι. Οι φράσεις σας θα διαστρεβλώνονται, το παιχνίδι θα παίζει μαζί σας στο μενού, δε θα σας αφήνει να κάνετε ό,τι θέλετε, θα σας πετάγονται μηνύματα στην οθόνη, ανάλογα με αυτά που κάνετε και χωρίς να σας χαλάσουμε τίποτα, θα αναφέρουμε ότι διατηρεί μια παρόμοια φιλοσοφική πορεία με αυτή του Spec Ops: The Line ή του BioShock. Φυσικά το περιτύλιγμα δε φτάνει τους προαναφερθέντες τίτλους, αλλά προσπαθεί μέσα σε ένα VR περιβάλλον να σας κάνει να αποκομίσετε πρωτότυπα συναισθήματα.Αφού τελειώσετε με το Story και αφού πείσετε τους φίλους σας να παίξουν κι αυτοί SUPERHOT (μια ιδέα με την οποία παίζει ο τίτλος εντός και εκτός παιχνιδιού - παίξτε και θα καταλάβετε), μπορείτε να δοκιμάσετε κάποια έξτρα modes, που αυξάνουν τη διάρκειά του. Το "campaign" διαρκεί δυστυχώς πάρα πολύ λίγο, κοντά στις 2 ώρες, ενώ σας παρουσιάζει με μια σχετική ομαλότητα τις λιγοστές ιδέες του πάντα κοιτάζοντας μέσα από τον 4ο τοίχο. (σ.σ.: Όταν μιλάμε για 4ο τοίχο, αναφερόμαστε στην προσπάθεια του παιχνιδιού να "μιλήσει" κατευθείαν στο θεατή/παίκτη. Είναι μια κοινή έκφραση που χρησιμοποιείται για τα παιχνίδια/ταινίες που κάνουν κάτι τέτοιο. Κλασικό παράδειγμα είναι όταν ένας ηθοποιός κλείνει το μάτι πχ. στην κάμερα, δηλαδή στον θεατή ή πώς κατάφερε να παίξει μαζί μας ο Kojima στη μάχη με τον Psycho Mantis στο Metal Gear Solid). Προς το τέλος του τίτλου θα σας δοθεί μια έξτρα δύναμη, που είναι να μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο κάποιου εχθρού. Να μεταπηδήσετε μέσα του, να τον χακάρετε, ας πούμε. Αυτό φυσικά σας βοηθά ακόμη περισσότερο και χαλά κάπως θα λέγαμε την καμπύλη δυσκολίας, η οποία ούτως ή άλλως δεν ανεβαίνει σε υψηλά σημεία. Τα extra modes αλλάζουν παραμέτρους, όπως πχ. να σκοτώσετε τους εχθρούς μόνο με το σπαθί ή η ταχύτητα των σφαιρών να είναι πιο μεγάλη ή επίσης να μαχηθείτε σε ένα survival mode απέναντι σε άπειρους εχθρούς. Τέλος, μπορείτε να ψάξετε και για κάποια secrets σε κάθε πίστα, τα οποία έχουν ουσιώδη λόγο ύπαρξης, καθώς καθένα δίνει κάποια απάντηση σε κάποιο ερώτημα που μπορεί να έχετε, όπως για παράδειγμα "γιατί είναι κρυστάλλινοι οι εχθροί;".H σεναριακή συρραφή των levels σε ένα ενιαίο campaign είναι αρκετά έξυπνη, αλλά δεν καλύπτει το low-budget και την ουσία του arcade αυτού τίτλου. Αντίστοιχη δουλειά κάνουν και τα γραφικά, τα οποία είναι ιδιαίτερα πρωτότυπα, αλλά δεν καλύπτουν την τεχνική κατωτερότητα και απλοποιημένη έκδοση όλων όσων βλέπετε. Το περιβάλλον θυμίζει VR prototype (το οποίο έχει σεναριακή υπόσταση τουλάχιστον) και όλα γύρω σας είναι λευκά και φτιαγμένα με λίγα πολύγωνα. Τα αντικείμενα που μπορείτε να πετάξετε στους αντιπάλους είναι γκρι, όπως και τα όπλα σας, ενώ οι εχθροί είναι όλοι κόκκινοι.Το αποτέλεσμα είναι πολύ πρωτότυπο και κάνει σωστά τη δουλειά του, χωρίς να εντυπωσιάζει όμως. Συνολικά, πρόκειται για έναν indie τίτλο που καταφέρνει εκ πρώτης όψεως να εντυπωσιάσει με το βασικό του mechanic και μετά με το σενάριό του. Σε μερικά λεπτά όμως, θα απογυμνωθεί μπροστά σας η απλότητά του, ενώ μόλις σε 2 ώρες και η διάρκειά του. Με έξυπνο κάλυμμα την εικονική πραγματικότητα, προσπαθεί να μιλήσει στον παίκτη. Εμάς μας μίλησε και αποτελεί ένα game, που θα το θυμόμαστε. Όμως δεν είναι η εμπειρία, που θα μας αλλάξει τη ζωή, όπως προσπάθησε να κάνει.Το SUPERHOT VR εν αντιθέσει με αυτό που καταλαβαίνει κάποιος, δεν είναι η VR έκδοση του first-person shooter SUPERHOT, αλλά ένα καινούργιο παιχνίδι για τη σειρά. Διαθέτει νέες πίστες (και κάποιες από τις παλιές), καινούργια mechanics και νέες δυνάμεις, μαζί με νέες ενδιάμεσες σκηνές και εξέλιξη. Το concept είναι το ίδιο, αλλά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως sequel ή έστω expansion του αρχικού παιχνιδιού. Να σημειώσουμε ότι μαζί με το SUPERHOT VR για PlayStation VR, κυκλοφόρησε και το SUPERHOT για το PlayStation 4, ενώ είχε κυκλοφορήσει και πριν μερικούς μήνες για το Xbox One. To πακέτο SUPERHOT + SUPERHOT VR μπορείτε να το βρείτε στο PS Store και στο Steam ως "SUPERHOT - Open Your Mind BUNDLE".Η βασική διαφορά του SUPERHOT και του SUPERHOT VR όσον αφορά στο gameplay έχει να κάνει με το ότι πλέον είστε ακίνητοι. Ο χρόνος δεν κινείται με το να κινείστε εσείς στον χώρο, αλλά με το να στοχεύετε, να κουνάτε τα χέρια σας και το κεφάλι σας. Θέλετε να περάσει ο χρόνος; Κινείτε τα χέρια σας (με τα Move controllers) σαν τροχονόμοι. Εν αντιθέσει με το SUPERHOT, δεν έχετε τη δυνατότητα να κοιτάξετε όπου θέλετε ώστε να καταστρώσετε κάποια στρατηγική πριν την εκτέλεση για την κάθε πίστα. Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση, αλλά βελτιώνει την εμπειρία.Πρόκειται για ένα από τα λίγα παιχνίδια που κατάφερε να μας κάνει να ιδρώσουμε. Παρά τη μικρή του διάρκεια (περίπου 2-3 ώρες για το βασικό mode), η συνεχής κίνηση του κορμού, είτε κάθεστε, είτε είστε όρθιοι, είναι απαραίτητη για την αποφυγή πυρών. Δυστυχώς, πολλές ήταν οι φορές που το tracking δεν δούλευε όπως πρέπει. Για την ακρίβεια, σε μια-δυο πίστες είχαμε συγκεκριμένο πρόβλημα, καθώς έπρεπε να πάρουμε κάποιο όπλο το οποίο ήταν λίγο πιο μακριά ή πιο χαμηλά απ' όσο έπρεπε και ενώ προσπαθούσαμε να το πιάσουμε, βγαίναμε εκτός των ορίων της PlayStation κάμερας. Πρόκειται για περιορισμό λόγω hardware φυσικά και χρήστες αναφέρουν ότι αντίστοιχο πρόβλημα δεν υπάρχει στις άλλες εκδόσεις του τίτλου, όμως δεν παύει να είναι μια αμέλεια των προγραμματιστών.Επιπρόσθετα, το tracking των Move χειριστηρίων επίσης έχει κάποιες στιγμές τα... "θέματά" του. Δυστυχώς, στο SUPERHOT VR αυτό σημαίνει και τον θάνατό σας. Όταν "βλέπει" η κάμερα τα Move να "τρέμουν" για παράδειγμα, το παιχνίδι το εκλαμβάνει ως κίνηση και ως εκ τούτου, ο χρόνος κυλά. Ευτυχώς, δεν είναι τόσο συχνό ώστε να χαλάσει τη συνολική εμπειρία.Το παιχνίδι διαθέτει όλα τα τελευταία updates του τίτλου, καθώς όταν το τερματίσετε, ξεκλειδώνετε και την "ουσία" του, ανοίγοντας πολλά και ενδιαφέροντα modes. Μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας, όπως και στον βασικό τίτλο, σε Speedruns, Headshot only και άλλα πολλά modes, τα οποία είναι ιδιαίτερα εθιστικά και αυξάνουν ιδιαίτερα την αντοχή στο χρόνο για το παιχνίδι.Στα 40 ευρώ που κοστίζει το πακέτο με τα δύο SUPERHOT, μπορείτε να λάβετε μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Καλό θα είναι όμως πρώτα να δείτε κάποια trailers/gameplay videos για να δείτε αν σας ταιριάζει. Είναι περισσότερο puzzle απ' ότι First-Person Shooter και αυτό μπορεί να ξενίσει κάποιους. Δοκιμάστε για αρχή τον βασικό τίτλο. Αν σας αρέσει το SUPERHOT, τότε το SUPERHOT VR είναι μια εμπειρία που αξίζει να βιώσετε. Συμπληρώνει ιδανικά το original παιχνίδι, όμως δεν αποτελεί την εμπειρία που ελπίζαμε από την VR εκδοχή του SUPERHOT, καθώς δεν έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή σε σεναριακό επίπεδο αυτήν τη φορά, ενώ έχουμε παράλληλα και τα προβλήματα με το tracking. Αν θέλετε να βιώσετε μια πραγματικά πρωτότυπη VR εμπειρία όμως, που θα σας κάνει να αισθανθείτε σαν τον Neo στο Matrix, τότε δοκιμάστε το.Όσοι ψάχνετε κάτι φρέσκο στο gaming και σας αρέσουν τα παιχνίδια που... παίζουν μαζί σας, τότε το SUPERHOT αποτελεί εξαιρετική επιλογή.