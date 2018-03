ΤΤ Isle of Man - Review: Οδήγηση στην κόψη του ξυραφιού

Πληροφορίες

Βαθμολογία: 7/10





Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.



TT Isle of ManPlayStation 4 / Xbox One / PCPlayStation 4Kylotonn GamesBigben InteractiveRacing3+6 Μαρτίου 2018Στην Ιρλανδική θάλασσα, ανάμεσα σε Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία βρίσκεται η Νήσος του Μαν ή αλλιώς λεγόμενη ως Isle of Man, μια από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου και γνωστή στους λάτρεις των δικύκλων μηχανών για το ετήσιο event “TT (Tourist Trophy) Isle of Man”. Το συγκεκριμένο γεγονός λαμβάνει μέρος στους δρόμους του νησιού που διαμορφώνονται κατάλληλα για τους αγώνες και έχει μια ιστορία σχεδόν 100 χρόνων από τις αρχές του 20ου αιώνα (1907).H Γαλλική εταιρία ανάπτυξης Kylotonn, γνωστή από τη σειρά WRC σε συνεργασία με την Bigben Interactive θέλησαν να μεταφέρουν την εμπειρία αυτής της διάσημης διοργάνωσης στις οικιακές κονσόλες και στα PC, μια επιλογή που εμπεριέχει αρκετό ρίσκο εξαιτίας του πολύ συγκεκριμένου υλικού που μπορεί να προσφέρει μια τέτοια μεταφορά και μένει να δούμε αν αυτό το ρίσκο μπορεί να επιφέρει θετικό αποτέλεσμα.Το πρώτο πράγμα που είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε όσον αφορά την εμπειρία μας με το TT Isle of Man Ride on the Edge είναι ότι το παιχνίδι στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό, δηλαδή στους λάτρεις των Superbikes η σε αυτούς που έχουν μια προτίμηση στα racing games με μηχανές. Αν θέλαμε να το ταξινομήσουμε σε arcade ή simulation racer θα λέγαμε ότι είμαι μια μίξη και των δύο κάτι που θα αιτιολογήσουμε και στις παρακάτω γραμμές. Όσον αφορά το presentation και ξεκινώντας από τα menu του παιχνιδιού παρότι δεν εντυπωσιάζουν θα λέγαμε ότι είναι εντελώς απλά και εύχρηστα και μπορείτε να βρείτε εύκολα και γρήγορα το mode που επιθυμείτε.Το σημείο αναφοράς του TT Isle of Man είναι η ίδια η διαδρομή του “Snaefell Mountain” που μετρά μήκος 60 περίπου χιλιομέτρων και αποτελεί μια πιστή αναπαράσταση της πραγματικής διαδρομής τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Είναι ένας χάρτης που περνά μέσα από τα χωριά, τα δάση και τους λόφους του νησιού ενώ να τονίσουμε ότι ο αγώνας διεξάγεται σε μορφή Time Trial με τους αναβάτες να εκκινούν ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα, κάτι που για καλό ή κακό προσδίδει ένα αίσθημα “μοναξιάς” κατά την οδήγηση. Βασικό concept τόσο του πραγματικού TT Isle of Man όσο και του video game είναι η οδήγηση υπό ιλιγγιώδεις ταχύτητες σε πραγματικούς δρόμους με σκοπό να κρατηθείτε στη μηχανή σας με την κάθε στροφή να περιέχει ρίσκο και αδρεναλίνη. Το TT Isle of Man πετυχαίνει τον στόχο του με τον αρκετά στιβαρό χειρισμό του αλλά και την όμορφη απεικόνιση των περιοχών του. Ο υπότιτλος "Ride on the Edge" που έδωσαν οι developers αντικατοπτρίζει κατά ένα μεγάλο βαθμό το ίδιο το παιχνίδι.Πέρα από την παραπάνω κύρια διαδρομή, τι άλλο βρίσκεται στο πακέτο του παιχνιδιού που μάλιστα μας έρχεται σε full price τιμή; Οι developers πρόσθεσαν άλλες 9 (σαφώς μικρότερες) διαδρομές που ναι μεν είναι φανταστικές (δεν υπάρχουν δηλαδή στην πραγματικότητα) αλλά είναι αρκετά καλοσχεδιασμένες, προσφέροντας και ένα εύρος ποικιλίας τόσο αισθητικά όσο και από πλευράς gameplay.Τα modes που περιέχονται στο παιχνίδι είναι τα Time Trial, Quick Race και ένα αρκετά τυπικό Career mode. Το τελευταίο μας ξεκινά σε μικρότερα events και μικρότερης ιπποδύναμης μηχανές και με την εξέλιξή μας μας μεταφέρει σε μεγαλύτερης δυναμικότητας events με απώτερο σκοπό να κατακτήσετε το Tourist Trophy του Isle of Man. Κατά τη διάρκεια του Career μπορείτε να αγοράζεται νέες μηχανές με τα χρήματα που κερδίζετε, μεγαλώνοντας έτσι το γκαράζ σας. Γενικά πάντως όπως προαναφέραμε το συγκεκριμένο mode είναι αρκετά απλό (χωρίς να είναι κακό) χωρίς παραμετροποιήσεις από την πλευρά του παίκτη. Απλά δέχεστε invitations στο email σας και συμμετέχετε στα events που σας καλούν.Πώς στέκονται όμως, οι αδιαμφισβήτητα πολύ δυνατές μηχανές στην άσφαλτο και πώς δουλεύει το μοντέλο χειρισμού του παιχνιδιού; Με μια πρώτη ματιά το TT Isle of Man φαίνεται σαν ένα Driveclub με Superbikes, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με μεγάλη καμπύλη εκμάθησης ακόμα και με τις βοήθειες ενεργοποιημένες. Στις πρώτες ώρες παιχνιδιού θα πρέπει να έχετε υπομονή και να συνηθίσετε στις πτώσεις καθώς θα πρέπει να μάθετε για τη σωστή μεταφορά του σώματος κατά τις στροφές, το πόσο θα πρέπει να πιέζετε τα πλήκτρα του γκαζιού και του φρένου αλλά να κατανοήσετε και το γενικότερο grip των μηχανών. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και αφού ξεπεράσετε αυτήν τη νοητή γραμμή εκμάθησης θα απολαύσετε περισσότερο τον τίτλο.Σε αυτό το σημείο θα δανειστούμε ένα quote του παιχνιδιού: “Αν νομίζετε κάποια στιγμή ότι έχετε τον έλεγχο, τότε μάλλον δεν τρέχετε αρκετά γρήγορα”. Το μοντέλο χειρισμού πάντως είναι αρκετά ενδιαφέρον αν και έχουμε ορισμένα παράπονα από τα physics και από το γεγονός ότι δεν μας δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσουμε το steering sensitivity, τα φρένα κτλ.Όπως προαναφέραμε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του προσφέρει μοναχική οδήγηση αφού λίγες φορές θα συναντήσετε τους άλλους αναβάτες στη διαδρομή ακόμη και αν επιλέξετε την επιλογή full grid όπου όλοι ξεκινάνε μαζί. Αν φτάσετε στη δυσάρεστη θέση να συγκρουστείτε ή να ακουμπήσετε κάποιον αντίπαλο, τότε θα διαπιστώσετε ότι τα collisions μάλλον ήθελαν περισσότερη δουλειά ενώ πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει παντελής απουσία damage model τόσο εξωτερικά όσο και μηχανικά. Για την AI έχουμε να πούμε ότι γενικά είναι καλή έως αδιάφορη ανά διαστήματα. Στο TT Isle of Man όπως και σε σχεδόν σε όλα τα racing games η επιλογή μου είναι η κάμερα πρώτου προσώπου που βοηθάει στο να έχω καλύτερη αίσθηση του οδοστρώματος, αλλά υπάρχουν 4 διαφορετικές κάμερες να επιλέξετε.Όσον αφορά τα modes παρά τις φιλότιμες προσπάθειες με 10 συνολικά διαδρομές (μπορείτε να οδηγήσετε πρωί, μεσημέρι ή απόγευμα) και τις αρκετές διαφορετικές μηχανές (Suzuki, Kawasaki, Honda, BMW κτλ) το περιεχόμενο θα λέγαμε ότι είναι ελλιπές και κάποιοι το βρουν και ελαφρώς μονότονο μετά από κάποιες ώρες. Στο TT Isle of Man περιλαμβάνεται και offline multiplayer σε time trial mode (δεν υπάρχει split screen) και online multiplayer έως 8 παικτών με τα lobbies να μην “σφύζουν” ιδιαίτερα από ζωή, αλλά σίγουρα θα αγωνιστείτε σε ορισμένους αρκετά ενδιαφέροντες αγώνες. Η εταιρία ανάπτυξης ανακοίνωσε επίσης πως θα υπάρχει δωρεάν υλικό στο μέλλον όπως για παράδειγμα η ενσωμάτωση sidecars.Ο τεχνικός τομέας του τίτλου είναι αρκετά εντυπωσιακός με τις πολύ όμορφα σχεδιασμένες τοποθεσίες τόσο εντός των πόλεων/χωριών όσο και στην εξοχή με πολύ καλά lighting effects και σκιάσεις. Δυστυχώς δεν συνοδεύεται από 60fps στις κονσόλες κάτι που είχαμε σαν παράπονο και από άλλα παιχνίδια του είδους όπως το Valentino Rossi The Game και αρκείται στα (σχετικά σταθερά) 30 fps. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε την τρομερά πιστή απεικόνιση της τεράστιας διαδρομής του Isle of Man TT. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή εντυπωσιαστήκαμε αρκετά από τα γραφικά του τίτλου, ένας εντυπωσιασμός που σιγά σιγά “καταλάγιασε” αφού είδαμε ότι δεν προσφέρονται και τόσα πολλά πράγματα από πλευράς περιεχομένου και πολλά σημεία των διαδρομών άρχιζαν να μας φαίνονται λίγο μονότονα.Στον τομέα του ήχου ο ήχος των μηχανών κλέβει την παράσταση ενώ άξιο αναφοράς είναι ένα εξαιρετικό εφέ του αέρα που ακούγεται σαν να περνά από το κράνος μας όταν οδηγούμε σε μεγαλύτερες ταχύτητες. Πέρα από αυτά η μουσική του μενού είναι αρκετά τυπική ως αδιάφορη.Το TT Isle of Man είναι ένας τίτλος που απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και καταφέρνει να αναπαραστήσει αρκετά πιστά το διάσημο Tourist Trophy και το αίσθημα αδρεναλίνης που προσφέρει. Παρά την ελαφρώς arcade φύση του, είναι αρκετά απαιτητικό παιχνίδι που επιβραβεύει όμως τον παίκτη με τον χρόνο.Θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει σωστή αναλογία περιεχομένου για να δικαιολογήσει την full price τιμή του, αλλά είναι σίγουρα μια πολύ καλή επιλογή σε περίπτωση πτώσης της τιμής ή έκπτωσης. Αν αγαπάτε τις μοτοσυκλέτες και τα video games πρέπει κάποια στιγμή να το προσθέσετε στη συλλογή σας.