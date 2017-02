Tales of Berseria - Review: To πιο «σκοτεινό» κεφάλαιο της σειράς

Πληροφορίες

Όσο ικανοποιημένοι μείναμε από την ιστορία και το σύστημα μάχης, τόσο δυσαρεστημένους μας άφησε ο κόσμος του Berseria

Η Velvet πρόκειται να κυριευθεί από αισθήματα προδοσίας, οργής και εκδίκησης

Tales of BerseriaPC / PS4PS4Bandai Namco StudiosBandai Namco EntertainmentRPG16+27 Ιανουαρίου 2017Η σειρά «Tales» είναι μία εκ των παραδοσιακότερων στο είδος των ιαπωνικών RPG. Με ιστορία μεγαλύτερη των είκοσι χρόνων και τους τίτλους της να έχουν κυκλοφορήσει σε πληθώρα κονσολών (GameCube, Wii, PlayStation 2, PlayStation 3, PS Vita κ.α.), το αποτέλεσμα άλλοτε ικανοποιούσε το κοινό και άλλοτε όχι. Το πιο πρόσφατο μέλος της σειράς ακούει στο όνομα Tales of Berseria και είναι διαθέσιμο σε PlayStation 4 και PC (εντός Ιαπωνίας και σε PlayStation 3). Στις παρακάτω γραμμές θα αποτυπώσουμε την άποψή μας από την εμπειρία μας με την έκδοση για PlayStation 4.Tα γεγονότα του Tales of Berseria πραγματοποιούνται στο ίδιο σύμπαν με το Tales of Zestiria (τον αμέσως προηγούμενο Tales τίτλο που κυκλοφόρησε το 2015) και το μακρινό παρελθόν του. Ωστόσο, δεν απαιτείται να έχετε παίξει το Zestiria για να απολαύσετε την ιστορία του Berseria. Πρωταγωνίστρια είναι η Velvet, ένα νεαρό κορίτσι της εξοχής που το ξεκίνημα του τίτλου την βρίσκει να ζει με τον μικρότερο αδελφό της -Laphicet- και τον Artorius, σύζυγο της μεγαλύτερης αδελφής της που δε ζει πια.Ο κόσμος του Berseria μαστίζεται από μία κατάρα που μετατρέπει ανθρώπους και ζώα σε αιμοσταγή και σαρκοφάγα τέρατα. Θέλοντας να αποφύγουμε spoilers για τα γεγονότα του τίτλου, θα περιοριστούμε λέγοντας πως η σχέση των κεντρικών χαρακτήρων είναι άμεση με την κατάρα αυτή. Η Velvet πρόκειται να κυριευθεί από αισθήματα προδοσίας, οργής και εκδίκησης, τα οποία θα δημιουργήσουν το κίνητρό της για την πορεία των γεγονότων. Η εξέλιξη των γεγονότων προσφέρει έντονα συναισθήματα, αλλά δεν καταφέρνει να ξεφύγει και από "κλισέ" καταστάσεις. Αρκετές φορές θα σας δοθεί η αίσθηση ότι -βάσει πείρας- μπορείτε να προβλέψετε τι θα συμβεί στη συνέχεια.Το Tales of Berseria ξεφεύγει από τον αισιόδοξο χαρακτήρα που περιβάλλει τα σενάρια των υπόλοιπων τίτλων του franchise, αποκτώντας μία σαφώς σκοτεινότερη προοπτική που προσφέρει ανανέωση και μεγάλο ενδιαφέρον. Στην Velvet θα ταίριαζε περισσότερο ο χαρακτηρισμός της αντιηρωίδας μιας και δε διστάζει να χρησιμοποιήσει τα πιο ακραία μέσα εν ψυχρώ προκειμένου να πάρει την εκδίκησή της. Αυτός ο αέρας αλλαγής που "ενέπνευσε" στο σενάριο της σειράς μας κέρδισε εξ αρχής.Όσοι δεν είστε γνώστες του ύφους της σειράς Tales στο gameplay, πρέπει να γνωρίζετε ότι το σύστημα μάχης του χαρακτηρίζεται από μάχες σε πραγματικό χρόνο με brawler στοιχεία σε πεδία που οι συντροφικοί χαρακτήρες μάχονται στο πλάι σας ενάντια στα πλήθη των εχθρών. Το ίδιο ύφος ακολουθεί και το Berseria.Στο παραδοσιακό σύστημα μάχης ελεύθερης κίνησης προστίθενται μερικά νέα και ξεχωριστά στοιχεία, όπως είναι το Soul Gauge. Η συγκεκριμένη μπάρα αποτελεί το stamina του τίτλου και καθορίζει τις συνεχόμενες επιθέσεις και το μήκος των combos που μπορεί ο κάθε χαρακτήρας να επιτύχει. Είναι το σημαντικότερο στοιχείο που θα πρέπει να έχετε κατά νου μετά την Health Bar, καθώς μόλις αδειάσει μπορείτε μεν να πραγματοποιήσετε ακόμη επιθέσεις, αλλά πιο αδύναμες. Ταυτόχρονα γίνεστε περισσότερο ευάλωτοι στις επιθέσεις των αντιπάλων. Η μπάρα αναπληρώνεται αυτόματα.Μέσα στη μάχη θα κερδίζετε souls μόλις εξοντώνετε κάποιον εχθρό, ενώ θα χάνετε από ένα μόλις ενεργοποιείτε το Break Soul. Το τελευταίο αποτελεί ένα είδος απελευθέρωσης των πραγματικών δυνάμεων κάθε χαρακτήρα που για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τους κάνει ισχυρότερους χαρίζοντάς τους μοναδικές ικανότητες. Για την ενεργοποίηση του Break Soul θα χρειαστεί να έχετε τουλάχιστον τρία γεμάτα souls. Μία ακόμη προσθήκη στις τεχνικές επιθέσεων των χαρακτήρων είναι τα Mystical Artes. Πρόκειται για ένα είδος ισχυρών επιθέσεων που σας δίνει την ευκαιρία να αυξήσετε παράλληλα τα combos σας. Ο αντίστοιχος μετρητής γεμίζει κάθε φορά που ενεργοποιείτε τα Break Souls σας.Οι παραπάνω μηχανισμοί μπορεί να ακούγονται πολύπλοκοι, αλλά δεν είναι. Οι δημιουργοί του τίτλου φροντίζουν ώστε να μην «φορτωθείτε» με πληροφορίες από την αρχή. Σταδιακά, τις πρώτες ώρες της ιστορίας φροντίζουν μέσα από ένα βασικό tutorial να εισάγουν μεμονωμένα κάθε νέο μηχανισμό, ώστε να σας δώσει την ευκαιρία να τους αφομοιώσετε στο έπακρον. Ο φιλικός προς τους νεοεισελθέντες παίκτες σχεδιασμός συμπληρώνεται από την απλοποίηση στην εκτέλεση των βασικών επιθέσεων. Μιας και οι απλές επιθέσεις ποικίλουν, πλέον μπορείτε να προσαρμόσετε έως τέσσερις διαφορετικές (ή και ίδιες) επιθέσεις σε καθένα από τα τέσσερα πλήκτρα επιθέσεων βάσει της στρατηγικής σας.Ο βαθμός πρόκλησης που προσφέρει ο τίτλος δεν κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Ακόμη και στο δυσκολότερο επίπεδο –αν και η πρόκληση εκεί είναι αξιόλογη- η χρήση των κατάλληλων επιθέσεων, με γνώμονα τις αδυναμίες των αντιπάλων, αρκεί για να σας δώσει το πλεονέκτημα.Όταν δεν μάχεστε, θα βρεθείτε να εξερευνείτε τις πόλεις και τις περιοχές της Holy Midgand Empire. Όσο ικανοποιημένοι μείναμε από την ιστορία και το σύστημα μάχης, τόσο δυσαρεστημένους μας άφησε ο κόσμος του Berseria. Οι τοποθεσίες δεν ταιριάζουν στο «σκοτεινό» σενάριο που υπάρχει, καθώς διατηρούν στο μεγαλύτερο μέρος τους αυτόν τον εύθυμο χαρακτήρα των υπόλοιπων τίτλων της σειράς. Ηλιόλουστες και ανθισμένες πεδιάδες, γαλήνιες θάλασσες και χιονισμένα τοπία –μεταξύ άλλων- πάντα με ζωηρούς χρωματισμούς συνθέτουν το τοπίο των περιοχών.Τα επίπεδα εξερεύνησης μάς άφησαν επίσης ανικανοποίητους, αφού τα dungeons παρουσιάζονται αρκετά γραμμικά και κάποιες φορές επαναλαμβανόμενα. Το ρόστερ των εχθρών θα θέλαμε να είναι περισσότερο διευρυμένο μιας και μας φάνηκε αρκετά περιορισμένο, με τους ίδιους εχθρούς να συναντώνται σε πολλές περιοχές. Τα περιθώρια εξερεύνησης περιορίζονται στη συλλογή αντικειμένων και katz spirits τα οποία γίνονται ορατά με ελάχιστη προσπάθεια. Τα katz spirits χρησιμοποιούνται στο ξεκλείδωμα των Kat Boxes που θα βρείτε διάσπαρτα στον κόσμο του παιχνιδιού, τα οποία Kat Boxes απελευθερώνουν με τη σειρά τους τα πλάσματα που μοιάζουν με γάτες και σας προσφέρουν αξεσουάρ για την ένδυση των χαρακτήρων σας.Μετά την Velvet, ικανοποιημένοι μείναμε και από την επένδυση στους υπόλοιπους συντροφικούς χαρακτήρες στο παιχνίδι. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να πάρετε τον έλεγχό τους εντός της μάχης, στοιχείο που προσφέρει επιπλέον ποικιλία. Ικανοποιημένους όμως μας άφησε το γεγονός πως το σενάριο τους δίνει τη δική τους ταυτότητα και μοναδικά χαρακτηριστικά. Εκτός της Velvet κι άλλοι χαρακτήρες διαθέτουν σκοτεινό παρελθόν. Ο καθένας ακολουθεί την αντιηρωίδα μας για το δικό του σκοπό και όχι για να συνεισφέρει στο δικό της, όπως έχουμε δει πολλάκις σε άλλα παιχνίδια του είδους. Για την προσωπικότητά, το παρελθόν και τον σκοπό κάθε χαρακτήρα θα μάθετε μέσα από τους μικρούς μεταξύ τους διαλόγους.Τα στοιχεία του Gameplay έρχονται να συμπληρώσουν ο εξοπλισμός, το crafting στοιχείο και η... μαγειρική. Συχνά θα περισυλλέγετε εξοπλισμό για να ντύσετε τους χαρακτήρες σας και να τους κάνετε ισχυρότερους. Με τη χρήση διάφορων materials μπορείτε να βελτιώσετε τα στατιστικά κάθε αντικειμένου μέσω της λειτουργίας Enhance. Όσα αντικείμενα δεν σας είναι πια χρήσιμα, μπορείτε να τα διαλύσετε, αποκτώντας από αυτά νέα materials. O μηχανισμός μαγειρικής είναι απλός. Συλλέγοντας συνταγές και ανεβάζοντας το επίπεδο δεξιότητας στη μαγειρική με την πολλαπλή επανάληψη της λειτουργίας, θα δημιουργείτε πιάτα που καταναλώνοντάς τα θα σας προσφέρουν διάφορα perks.Μπορείτε ακόμη να στείλετε έναν πειρατικό στόλο να εξερευνήσει άδυτα νερά και κρυμμένα νησιά με κέρδος αντικείμενα, materials και νέες συνταγές. Το τελευταίο πραγματοποιείται με τη μορφή προσομοίωσης, χωρίς να συμμετέχετε εσείς ενεργά. Όλα τα παραπάνω στοιχεία προσθέτουν λεπτομέρειες βασικές για την ενίσχυση τόσο των στατιστικών των χαρακτήρων σας, όσο και της εμπειρίας σας με το gameplay. Μία μέση ενασχόληση με το παιχνίδι αναμένεται να σας κρατήσει για περίπου πενήντα ώρες έως ότου ολοκληρωθεί η ιστορία του.Το παιχνίδι οπτικά δε διεκδικεί "δάφνες" ποιότητας. Όπως και ο προκάτοχός του, έτσι κι αυτό διαθέτει έναν παρωχημένο οπτικό τομέα που σε καμία περίπτωση δεν εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της κονσόλας. Τεχνικά, δεν έχουμε κάποιο παράπονο από το παιχνίδι. Η εμπειρία μας ήταν ομαλή, ενώ και η κάμερα στις μάχες απεδείχθη εύκολη στον χειρισμό με βολικές γωνίες λήψης.Μοναδικό "τερτίπι" που αντιληφθήκαμε ήταν κάποια αραιά και στιγμιαία "κολλήματα" του παιχνιδιού για ένα με δύο δευτερόλεπτα. Στη συνολική διάρκεια του gameplay φαντάζουν ασήμαντα, αλλά είναι άξια αναφοράς.Το ιαπωνικό voice-over κρίνεται επίσης ικανοποιητικό με πιστότητα στην απόδοση των περιστάσεων και του ύφους κάθε χαρακτήρα. Η αγγλική μεταγλώττιση, αν και αξιόλογη, δεν καταφέρνει να αγγίξει την αυθεντικότητα της ιαπωνικής. Το soundtrack του τίτλου δεν αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο. Τα κομμάτια που τοποθετούνται σε κάθε σημείο του παιχνιδιού, ωστόσο, αποδίδουν με επιτυχία το ύφος και τα συναισθήματα που θέλουν οι δημιουργοί του να περάσουν προς τα έξω.Το Tales of Berseria αποδεικνύεται ένα ιδιαίτερο κομμάτι στη "βιβλιοθήκη" της δημοφιλούς JRPG σειράς. Διαθέτει ένα σαφώς ωριμότερο και πιο σκοτεινό σενάριο σε σχέση με τα υπόλοιπα "Tales" παιχνίδια, μια αλλαγή που μας άρεσε πολύ. Η αντιηρωίδα Velvet μαζί με τους υπόλοιπους συντροφικούς χαρακτήρες αποτελούν σημείο αναφοράς και είναι ξεκάθαρο πως οι δημιουργοί του τίτλου έχουν επενδύσει πάνω τους. Οι gameplay μηχανισμοί είναι στο σύνολό τους διασκεδαστικοί και η διάρκεια του ικανοποιητική. Το σύστημα μάχης παρουσιάζεται ελαφρώς απλοποιημένο, με ένα -φιλικό προς τους νέους παίκτες- tutorial να το συντροφεύει.Από άποψη περιεχομένου θα θέλαμε τοπία περισσότερο ταιριαστά στο σκοτεινό ύφος της ιστορίας, λιγότερο γραμμικά dungeons, μεγαλύτερη ποικιλία σε εχθρούς, περισσότερη ελευθερία εξερεύνησης και καλύτερη απόδοση των γραφικών βάσει δυνατοτήτων της κονσόλας. Τεχνικά η εμπειρία μας ήταν ομαλή. Κλείνοντας την κριτική αυτή θα δώσουμε απάντηση σε τρεις τύπους μελλοντικών αγοραστών. Αν δεν είστε λάτρεις των JRPG, το Tales of Berseria δεν έχει να σας προσφέρει κάτι μοναδικό. Αν σας αρέσουν τα JRPG, αλλά δεν έχετε ασχοληθεί με τη σειρά Tales, τότε το Berseria είναι μια καλή αρχή για εσάς, ενώ όσοι ακολουθείτε τη σειρά δεν πρέπει να το χάσετε.