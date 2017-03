Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Review: Βάλτε τέλος στον πόλεμο των ναρκωτικών

Πληροφορίες

Όμορφες αντανακλάσεις του νερού

Μια από τις εκρηκτικές στιγμές του παιχνιδιού





Έτσι και γίνεται. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να ρίξουμε το οχυρό της Santa Blanca και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να σκοτώσουμε πολλά μέλη της και κάποια ανώτερα στελέχη, που την απαρτίζουν. Σκεφτείτε τον El Sueno στην κορυφή μιας πυραμίδας και από κάτω τους υπαρχηγούς, τους οποίους προστατεύουν πολλοί μισθοφόροι. Ως αρχηγός της ομάδας σας, έχετε τη δυνατότητα να δίνετε διαταγές, οι οποίες είναι σημαντικές για την έκβαση της εκάστοτε αποστολής. Μπορεί να φαίνεται απλό, όμως δεν είναι.

Παραδόσεις της Βολιβίας

Το τρακτέρ κάνει τη διαφορά

Χιόνια και στη Βολιβία!

Όταν το περιβάλλον δυσκολεύει τις αποστολές

Πραγματικά τεράστιος κόσμος





Ηλιοβασίλεμα με βροχή δίνουν μια όμορφη εικόνα

Εξαιρετικό draw distance

Βαθμολογία: 8/10



Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από τη CD Media για τις ανάγκες του Review.

Tom Clancy’s Ghost Recon WildlandsPlayStation 4 / Xbox One / PCPlayStation 4Ubisoft ParisUbisoftTactical Shooter18+7 Μαρτίου 2017Βολιβία 2019…Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει και έχουν πάρει μια επικίνδυνη τροπή. Η βία και τα ναρκωτικά μαστίζουν την χώρα και κατά συνέπεια ολόκληρη τη Γη. Πώς γίνεται αυτό; Εξαιτίας ενός μεξικάνικου καρτέλ ναρκωτικών, το οποίο πλέον είναι η πρώτη δύναμη παραγωγής κοκαΐνης παγκοσμίως. Και το όνομα αυτού: Santa Blanca. Με την επιρροή που ασκεί και με τα μεγάλα κεφάλια που βρίσκονται πίσω του, οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει ν’ ανησυχούν, οπότε και λαμβάνουν τα μέτρα τους.Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν ο πράκτορας της Δίωξης Ναρκωτικών της Αμερικανικής Πρεσβείας, Ricardo Sandoval, απήχθη, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από μέλη της Santa Blanca. Μετά από αυτό, έγινε άμεση ενεργοποίηση της επιχείρησης «Kingslayer», στην οποία λαμβάνουν μέρος η CIA, η DEA και η JSOC. Έτσι λοιπόν οι ΗΠΑ στέλνει μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα ονόματι «Ghosts».Στόχος της; Η εξάλειψη της Santa Blanca και η αποκάλυψη της όποιας σχέσης, με την τοπική κυβέρνηση. Για να γίνει αυτό πρέπει να πέσει ο μεγάλος αρχηγός που λέγεται “El Sueno” και σκοτώνει οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο στις δουλειές του. Και κάπου εδώ εμπλεκόμαστε εμείς οι παίκτες που ουσιαστικά έχουμε τον έλεγχο του αρχηγού (Nomad) της ομάδος, η οποία αποτελείται επίσης από έναν οπλίτη (Midas), έναν μηχανικό (Holt) και έναν ελεύθερο σκοπευτή (Weaver).Τι θα δούμε όμως στο Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands; Ο συγκεκριμένος τίτλος είναι tactical shooter, που βασίζεται σε παλαιότερα παιχνίδια της σειράς Ghost Recon. Αυτόματα σημαίνει πως κυριαρχεί το tactical στοιχείο, κάτι που σημαίνει ότι ο ρεαλισμός και η στρατηγική της επίθεσής σας είναι αναπόσπαστα κομμάτια της εμπειρίας.Η 4-μελής ομάδα είναι ιδιαίτερα προσεκτική στις αποστολές της και καλείστε να δώσετε σημαντικές εντολές που θα βοηθήσουν στην εκτέλεσή της. Θα κυληθείτε στο χώμα, θα οδηγήσετε οχήματα, θα πέσετε από τον ουρανό και θα φλερτάρετε με τον θάνατο. Στο τέλος όμως θα φέρετε την ηρεμία και η ζωή των ντόπιων στη Βολιβία αλλά και σ’ ολόκληρο τον κόσμο, θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.Εδώ αρχίζει και η δράση του παιχνιδιού. Για όσους έχουν παίξει τη beta ή έχουν δει και κάποια gameplay videos θα παρατήρησαν εν τάχει πως ο τίτλος μοιάζει με ένα μεγαλύτερου open-world The Division. Σε γενικές γραμμές ισχύει, αφού το Wildlands έχει πάρει αρκετά στοιχεία από το The Division και πολλά από αυτά τα έχει αναβαθμίσει. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα μας αποτελείται από 4 άτομα όπως ειπώθηκε και πριν. Αυτό σημαίνει πως με σωστή διαχείριση και τακτική, μπορούμε να εξαφανίσουμε κάθε πιθανό εχθρό που θα βρεθεί στο διάβα μας.Ο χάρτης της Βολιβίας είναι τεράστιος και από τη στιγμή που το παιχνίδι προσφέρει άφθονο το open-world στοιχείο, αυτόματα σημαίνει πως με σωστή εκμετάλλευση του χώρου και του χρόνου, η Santa Blanca μπορεί να αποτελέσει παρελθόν αρκετά εύκολα. Πίσω στη δράση, οι αποστολές μας έχουν μια συγκεκριμένη ροή. Πρώτα επισκεπτόμαστε κάποια σημεία του χάρτη, έπειτα αναζητούμε έγγραφα και πληροφορίες από περιοχές που είναι προστατευμένες από μισθοφόρους και τέλος διασταυρώνουμε τα στοιχεία για να βρούμε τον αρχηγό περιοχής, όπου και τον σκοτώνουμε.Εκ πρώτης όψεως μοιάζει βαρετό, γιατί είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Αν μάλιστα δεν έχετε και παρέα, ενδεχομένως να μην το ευχαριστηθείτε τόσο. Παρ’ όλα αυτά, όταν ο Normad παίρνει XP από κάθε kill μισθοφόρου και κάθε περαίωση αποστολής, τότε μιλάμε για το κάτι παραπάνω. Το Wildlands είναι Tactical-Shooter game, οπότε θέλει σκέψη. Πάντα οι εχθροί είναι υπεράριθμοι κι εσείς μονίμως 4, οπότε με την βοήθεια των gadgets και των όπλων σας, θα αποτελέσετε το «νυστέρι στην επέμβαση». Αξιολογήστε το περιβάλλον με τα κιάλια, δείτε τις περιπολίες με το drone και συνεννοηθείτε με την ομάδα σας μέσω ενδοεπικοινωνίας. Όσο πιο ήσυχα κυλήσει η αποστολή, τόσο περισσότερα θα είναι τα XP.Αποτέλεσμα των περισσότερων XP; Τα κιάλια θα έχουν thermal vision, η μπαταρία του drone θα διαρκεί περισσότερο, η εμβέλεια του θ’ αυξηθεί και μπορεί να εμπεριέχει και εκρηκτικό μηχανισμό. Τα όπλα αναβαθμίζονται σπιθαμή προς σπιθαμή, ενώ ο παίκτης μπορεί να βελτιώσει τις σωματικές του ικανότητες, όπως η σταθερότητα κατά τη βολή όπλων, μεγαλύτερη ταχύτητα στο reviving, μικρότερη ζημιά από σφαίρες και άλλα πολλά. Σαν να μην έφτανε αυτό έχουμε και την βοήθεια από την Αντίσταση (Rebels) η οποία απαρτίζεται από απλούς ανθρώπους έτοιμους να δώσουν τη ζωή τους για την πατρίδα.Για εκείνους που θέλουν να ξεφύγουν από τα main missions, το παιχνίδι προσφέρει και άφθονα sidequests τα οποία βασίζονται στην αναζήτηση προμηθειών για τους αντιστασιακούς και κατ’ επέκταση για εσάς. Αυτό μπορεί να γίνει είτε κλέβοντας εξοπλισμό της Santa Blanca (ελικόπτερα, φορτηγά, convoys κλπ.), είτε πηγαίνοντας σε εχθρικές τοποθεσίες που διαθέτουν προμήθειες (τροφή, ηλεκτρονικά, λάδι). Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα skillpoints που αποκτάτε σε κάθε level up, θα σας δώσουν και το upgrade που θα επιλέξετε.Μέρος της τακτικής είναι και το μέσο μεταφοράς που θα χρησιμοποιήσετε. Θέλετε γρήγορη κάλυψη μεγάλων αποστάσεων; Αεροπλάνο και ελικόπτερο είναι μονόδρομος. Θέλετε να κάνετε βαρκάδα στην όμορφη Βολιβία και να εμφανιστείτε ξαφνικά μπροστά στους εχθρούς; Τα ταχύπλοα σας περιμένουν. Ή μήπως θέλετε ένα 4x4 και μια μηχανή motocross για να διασχίσετε τα βουνά και να προχωρήσετε σε stealth kills; Η ποικιλία είναι τεράστια και οι αποφάσεις δικές σας.Ο καλός ο πράκτορας όμως, μπορεί να λάβει υπόψη του και το περιβάλλον. Αναλυτικότερα, θα δείτε πως όσο πέφτει η νύχτα, τόσο πιο δύσκολα σας αναγνωρίζουν οι εχθροί, ενώ εσείς διαθέτετε nigh tvision. Παράλληλα, οι μισθοφόροι της Santa Blanca, δε φημίζονται για την επαγρύπνηση τους, οπότε κάποιοι θα κοιμούνται. Το πλεονέκτημα είναι δικό σας. Ταυτόχρονα, μπορεί να ξεσπάσει καταιγίδα με κεραυνούς ή μια ομίχλη να κάνει την εμφάνισή της, κάτι που πάλι θα δυσκολέψει το έργο των εχθρών σας. Και τα 2 στοιχεία εναλλάσσονται, προσφέροντας ένα δυναμικό περιβάλλον.Το σύστημα μάχης είναι εξαιρετικό τόσο εξ’ αποστάσεως, όσο και σε close combat. Ακροβολιστές και σιγαστήρες θα δώσουν μια ιδιαίτερη πινελιά στο stealth στοιχείο, ενώ κάλλιστα μπορείτε να πλησιάσετε τον εχθρό από πίσω και να τον σκοτώσετε χωρίς να ξοδέψετε κάποια σφαίρα. Αν ακουστεί ο παραμικρός ήχος, τότε ο υπόλοιπος βαρύς οπλισμός μπορεί ν’ αποβεί μοιραίος για τα μέλη της Santa Blanca, ειδικά όταν αφαιρέσετε τους σιγαστήρες (μεγαλύτερο damage) και χρησιμοποιήσετε χειροβομβίδες.Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα της online εμπειρίας κατά τη διάρκεια του progression. Μπορείτε να μαζευτείτε μέχρι και 4 άτομα και να συγκροτήσετε τη δική σας ομάδα«Ghosts». Διαφορετική εμπειρία από την άποψη ότι πλέον συνεννοείστε μεταξύ σας και όχι με άψυχα bot, αλλά δεν προσφέρει κάτι παραπάνω αφού δεν διαθέτει PvP (αγώνες μεταξύ παικτών) για μεγαλύτερο ανταγωνισμό (έχει ανακοινωθεί πως θα κυκλοφορήσει update με προσθήκη PvP). Βέβαια, είναι μια καλή ευκαιρία για farming, αλλά και να βοηθήσετε τους φίλους σας που ενδεχομένως να δυσκολεύονται σε κάποια αποστολή. Σε κάθε περίπτωση, δε συναντήσαμε καθόλου disconnections και μείναμε πλήρως ικανοποιημένοι σ’ αυτόν τον τομέα.Το Wildlands προσφέρει ένα αξιοπρεπέστατο οπτικοακουστικό αποτέλεσμα. Η λεπτομέρεια, με την οποία παρουσιάζεται η Βολιβία είναι απίστευτη. Κάθε περιοχή του χάρτη έχει τη δική της προσωπικότητα, με λίμνες, λόφους, λαγκάδια, δάση, ενώ σε μεγάλο υψόμετρο, οι κορυφές των βουνών έχουν και χιόνι.Οι υφές του εδάφους σε κοντινή απόσταση κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα, όπως και ο συγχρονισμός των διαλόγων με το στόμα του κάθε παίκτη (lip-sync). Ένα άλλο αισθητικό πρόβλημα, είναι οι σκιές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα, ενώ πετάμε στον αέρα πάνω από ένα βουνό, οι σκιές των δέντρων εμφανίζονται ξαφνικά όταν τα πλησιάζουμε και «τρεμοπαίζουν», με τέτοιο τρόπο που είναι ενοχλητικές στο μάτι. Παράλληλα έχουμε pop-in πάλι στα δέντρα των βουνών, αλλά τουλάχιστον δεν επιδρούν αρνητικά.Τα μειονεκτήματα δεν είναι πολλά. Το draw-distance είναι εξαιρετικό για τα δεδομένα του χάρτη, οι λεπτομέρειες κάθε στοιχείου είναι υψηλής ποιότητας και το παιχνίδι τρέχει στα 1080p με locked 30 fps, ενώ framedrops παρατηρήθηκαν σε περιπτώσεις, όπου επικρατεί χάος από εκρήξεις και σε υψηλές ταχύτητες οδήγησης, στις οποίες προστίθεται και το ελαφρό tearing... Η ζυγαριά κλείνει προς το γεγονός ότι ο τίτλος αρτιστικά είναι έξοχος.Για τον ήχο του έχουμε να πούμε τα καλύτερα. Μοναδικά εφέ από τις εκρήξεις, η ποικιλία των όπλων συνάδει με την ποικιλία των ήχων τους, ενώ το συναίσθημα της σφαίρας που «φυτεύουμε» στον έχθρό με sniper, που φοράει σιγαστήρα, είναι ασυναγώνιστο! Από κει και έπειτα οι μηχανές των αυτοκινήτων, οι συγκρούσεις, ακόμα και τα τρακτέρ του παιχνιδιού, ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, ενώ έχουμε διαφορετική ηχώ, αναλόγως των περιβαλλόντων. Αλλιώς ακούγεται μια σφαίρα σε ένα φαράγγι και αλλιώς σε μια πεδιάδα!Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερα απλός, τόσο κατά τη βολή των όπλων και τα stealth attacks, όσο και στην οδήγηση των μέσων μεταφοράς. Εδώ να σημειώσουμε πως αρκετοί χρήστες παρατήρησαν πρόβλημα με την ταχύτητα των οχημάτων, η οποία είναι χαμηλή, ανεξαρτήτως ευαισθησίας της εκάστοτε σκανδάλης. Εμείς δεν αντιμετωπίσαμε κάτι παρόμοιο.Η Ubisoft μετά το The Division μοιάζει να ανεβαίνει και πάλι στα μάτια μας, αφού δείχνει πως ανταποκρίνεται επάξια στις ανάγκες των gamers. Με το Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, δείχνει να τελειοποιεί τις προσπάθειές της, αφού παρέχει ένα εξαιρετικό open-world gameplay σε συνδυασμό με τον πολύ όμορφο οπτικοακουστικό τομέα.Σίγουρα υστερεί στο online κομμάτι αφού με την απουσία του PvP δεν προσφέρει τη δυνατότητα του replaybility, όμως το co-op, το άψογο upgrading και ο τεράστιος χάρτης με την πληθώρα αποστολών, δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες ν’ απολαύσουν τον τίτλο στο έπακρο.