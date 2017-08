Uncharted: The Lost Legacy - Review: Ακόμα ένα διαμάντι για το PlayStation 4

Πληροφορίες

Το "Uncharted: Αναζητώντας τον Χαμένο Θρύλο" διαθέτει ελληνικούς υπότιτλους και ελληνικά μενού

Βαθμολογία: 9/10



Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την PlayStation Greece για τις ανάγκες του Review.

Uncharted: Αναζητώντας τον Χαμένο Θρύλο / Uncharted: The Lost LegacyPlayStation 4PlayStation 4 ProNaughty DogSony Interactive EntertainmentAction / Adventure16+23 Αυγούστου 2017Πριν έναν χρόνο και κάτι κυκλοφόρησε ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια αυτής της γενιάς και ένα από τα πιο αναμενόμενα sequels, το Uncharted 4: A Thief's End (). Ο Nathan Drake τερμάτισε το ταξίδι του, ενώ μας γνώρισε σε νέους χαρακτήρες, οι οποίοι ενδεχομένως είχαν από μόνοι τους «ψωμί» για συνέχιση παράπλευρων ιστοριών. H Naughty Dog πάτησε σε αυτό το μονοπάτι και αποφάσισε να κυκλοφορήσει ένα DLC (expansion) για το Uncharted 4. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που κάνει κάτι τέτοιο η εταιρεία, καθώς την πρώτη φορά είχε πειραματιστεί επιτυχώς με το "Left Behind" του The Last of Us. Αυτή τη φορά όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.Μπορείτε να δείτε περισσότερα παιχνίδια για PlayStation 4,Το The Lost Legacy ή "Αναζητώντας τον Χαμένο Θρύλο" ελληνιστί ξεκίνησε ως επιπρόσθετο περιεχόμενο για το Uncharted 4: Το Τέλος ενός Κλέφτη, αλλά κατέληξε να είναι ένα ξεχωριστό standalone επεισόδιο της σειράς. Η διάρκειά του είναι περίπου όσο το πρώτο Uncharted (Drake's Fortune) και προφανώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα expansions που έχουμε δει και μπορούμε να συγκρίνουμε μόνο με αντίστοιχες προσπάθειες expansions, όπως του The Witcher. Η κοστολόγηση του τίτλου μας βρίσκει ελαφρώς αρνητικούς, καθώς μπορεί να το αγοράσει κάποιος ψηφιακά ή και σε φυσική κόπια στα 40 ευρώ (χωρίς να απαιτείται το Uncharted 4), όμως δεν παύει να δίνει τρομερή αξία στα χρήματά σας με το συγκεκριμένο περιεχόμενο που προσφέρει, το οποίο τυχαίνει (not) να είναι και εξαιρετικής ποιότητας.Το The Lost Legacy σάς βάζει στον ρόλο της Chloe Frazer, που γνωρίσαμε στο Uncharted 2: Among Thieves. Η επαγγελματίας treasure hunter Chloe ψάχνει τον θρυλικό Χαυλιόδοντα του Γκανές, εξερευνόντας τα Western Ghats της Ινδίας, εν μέσω ενός εμφυλίου πολέμου. Βασικό εμπόδιο στον δρόμο της θα είναι ο Asav, ένας Ινδός πρώην κυβερνητικός υπάλληλος, που έχει αναλάβει τα ηνία της Aντίστασης και προσπαθεί να βρει και αυτός τον θησαυρό για τους δικούς του σκοπούς, που κυρίως έχουν να κάνουν με εθνικιστικά κίνητρα, τονίζοντας τον πολεμοχαρή χαρακτήρα του.Εφόδιο για την Chloe και βασικός συνεργάτης της σε αυτήν την περιπέτεια θα είναι η Nadine Ross. Πρόκειται για τη μισθοφόρο που είχαμε αντίπαλο στο Uncharted 4 και πρώην αρχηγό της μισθοφορικής ομάδας "Shoreline". H επιλογή της Nadine ως συνεργάτιδας της Chloe μόνο τυχαία δεν είναι, αλλά αυτό είναι κάτι που θα ανακαλύψετε κατά τη διάρκεια της νέας περιπέτειας Uncharted.Η ιστορία μας χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια και θα διαρκέσει από 6 έως 10 ώρες. Ενώ δεν έχουμε την εναλλαγή τοποθεσιών που έχουμε ζήσει σε παλιότερα παιχνίδια Uncharted, εδώ έχουμε την εισαγωγή που μας παρουσιάζει τον εμφύλιο στην Ινδία, αλλά και μια πρώτη γνωριμία με "κακό" της υπόθεσης, Asav και στη συνέχεια θα πάτε στο "κυρίως" μέρος: τις ζούγκλες της Ινδίας, όπου θα εξερευνήσετε ναούς, σπηλιές και άλλα πολλά.Αυτό που δεν έχει γίνει με ομαλό τρόπο, κυρίως για χάρη μετέπειτα αποκαλύψεων, είναι η συνάντηση της Chloe και της Nadine. Η γνωριμία τους αποκρύπτεται από τον παίκτη μέχρι μετά τη μέση του τίτλου, ενώ ακόμα και τότε δεν λαμβάνουμε σαφή εικόνα για την... σύμπτωση αυτής της περίστασης, όπου δυο φαινομενικά άσχετοι χαρακτήρες της σειράς συναντήθηκαν και δη, συνεργάστηκαν.Το σενάριο δίνει βάση στο παρελθόν της Chloe, κάτι που ζητούσαν οι fans καιρό, όμως δεν δίνεται αντίστοιχο βάρος στην Nadine ώστε να δούμε μια ενδιαφέρουσα ιστορία από τη μεριά της. Δίνεται μια εξήγηση για την "μεταγραφή" της στην ομάδα των... "καλών", όμως θα θέλαμε να δούμε περισσότερο μια γνωριμία τους, που σίγουρα θα ήταν πιο ενδιαφέρουσα και νιώθουμε να λείπει.Παρ' όλα αυτά, η ανάπτυξη της μεταξύ τους σχέσης είναι ένα από τα στοιχεία του The Lost Legacy, που λάμπει και σίγουρα είναι κάτι το οποίο ξέρει πολύ καλά να κάνει η Naughty Dog, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενους τίτλους της. Τα μεταξύ τους αστεία, τα σκαμπανεβάσματα των διαθέσεών τους, οι αποκαλύψεις για το παρελθόν τους και ακόμα και ασήμαντες λεπτομέρειες, όπως οι ατάκες κατά τη διάρκεια της ορειβασίας και άλλα τέτοια, είναι το ζουμί της υπόθεσης. Έτσι θα νιώσετε ότι ταξιδεύετε πλάι στις ηρωίδες και ότι βρίσκεστε δίπλα σε δυο ιδιαίτερα πιστευτούς χαρακτήρες.Το The Lost Legacy περιλαμβάνει τις ανατροπές του, αλλά στο σύνολο δεν νιώσαμε κάποια έκπληξη, αλλά ότι περισσότερο ακολουθούνται οι "γραμμές" που έχει ήδη θέσει το franchise. Το σενάριο αλά Indiana Jones είναι πιο κατάφωρο από ποτέ και μάλιστα θυμίζει πολύ το Uncharted 1. Ένας "κακός" που κυνηγά και αυτός τον θησαυρό, ενώ σας κλέβει τη δόξα από κάθε ανακάλυψη. Ναι, το έχουμε ξαναδεί, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν διασκεδάσαμε και πάλι. Ίσως θα θέλαμε όμως έναν διαφορετικό antagonist αυτήν τη φορά. Ο Asav είναι, θα λέγαμε, ο default "κακός" που περιμένετε να δείτε. Στο σύνολο, η ιστορία είναι πλήρης, με αρχή, μέση και τέλος που συμπληρώνει μάλιστα και κάποια κενά που ενδεχομένως άφησε το Uncharted 4.Το The Lost Legacy έχει μια βασική αλλαγή σε σχέση με τους προηγούμενους τίτλους. Το μισό παιχνίδι περίπου είναι "open world" (ανοιχτού κόσμου). Αυτό σημαίνει ότι έπειτα από την εισαγωγή και τα πρώτα 3 κεφάλαια, θα φτάσετε στο κεφάλαιο 4, όπου το παιχνίδι σας αφήνει ελεύθερους σε έναν χάρτη μικρού μεγέθους μεν, μεγάλου όμως για τα δεδομένα της σειράς. Είχαμε δει ξανά μια αντίστοιχη προσπάθεια με το επίπεδο της Μαδαγασκάρης στο Uncharted 4, όμως εδώ πλέον θα έχετε μια σειρά αποστολών, αλλά και side-missions που θα πρέπει να ολοκληρώσετε με όποια σειρά θέλετε εσείς.Σειρές από κάστρα και μοναδικές μάχες σε levels που είναι ιδιαίτερα προσεγμένα για να προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες να εξασκήσετε τις ικανότητές σας τόσο ως "Ράμπο", όσο και stealth. Το gameplay είναι πανομοιότυπο με το Uncharted 4 και θα βρείτε μόνο ελάχιστες αλλαγές, όπως για παράδειγμα το πιστόλι με σιγαστήρα, που σας δίνει τη δυνατότητα να ξεπαστρέψετε τους εχθρούς σας αθόρυβα από απόσταση για πρώτη φορά στη σειρά ή το "νέο collectible" που θέλει την Chloe να κάνει συλλογή φωτογραφιών με το κινητό της. Οι μάχες έχουν σχεδιαστεί πολύ καλά και είναι από τα στοιχεία που μας εξέπληξαν ευχάριστα, καθώς θα βρείτε πολλές παραλλαγές σε πλήθος εχθρών, όπλα, αλλά και τερέν.Εκτός από μάχες θα αναλωθείτε και σε σκαρφάλωμα φυσικά (άλλωστε τι Uncharted θα ήταν;!), ενώ η Chloe έχει και αυτή το λάσο που έγινε διάσημο από τον Drake στο Uncharted 4. Αυτό και μερικές ακόμα κινήσεις της Naughty Dog, όπως το να συμπεριλάβει δύο χαρακτηριστικά και ολόιδια setpieces από προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, μας έκανε να σκεφτούμε ότι ίσως... δεν είχαν πολλή όρεξη οι devs. Κάτι τέτοιο όμως αδικεί σίγουρα την εταιρεία, καθώς κάθε σπιθαμή του τίτλου είναι εκπληκτικά προσεγμένη, ακόμα κι αν έχουμε δει κάποιες όμοιες παραλλαγές στο παρελθόν.Το σημείο που έχει αναπτυχθεί και ευχαριστηθήκαμε δεόντως είναι αυτό των γρίφων. Η Chloe και η Nadine λειτουργούν ως αρχαιολόγοι εξετάζοντας το περιβάλλον τους και μαζεύοντας συλλεκτικά αντικείμενα από τον αρχαίο ινδικό πολιτισμό. Και πάλι θα ανοίξετε διακόπτες και πάλι θα ψάξετε για πόρτες, φωτιές, ινδάλματα και άλλα, όμως στα side-missions του The Lost Legacy θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα αντικείμενα, κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει από τη σειρά, καθώς ως τώρα είχαμε μόνο τα collectibles (τα οποία φυσικά και επιστρέφουν μαζί με τα επιπλέον αντικείμενα). Θα σας δοθεί ένας χάρτης, στον οποίο θα σημειώνετε τα αξιοθέατα που θα βρίσκετε ταξιδεύοντας με το τζιπάκι σας (άλλο ένα ολόιδιο στοιχείο με το Uncharted 4) και θα βρείτε επιπλέον γρίφους, που δεν είναι απαραίτητο να λυθούν για να μεταβείτε στην επόμενη περιοχή. Αυτό είναι μια νέα πορεία για τη σειρά και κάτι που λατρέψαμε.Έπειτα από το τεράστιο τέταρτο κεφάλαιο, το παιχνίδι επιστρέφει στην γραμμική λογική του για τα επόμενα κεφάλαια μέχρι το σόου του τέλους. Η δομή του είναι εξαιρετική και δίνει μια μοναδική ροή στην ιστορία, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του παίκτη. Ακόμα και με κυκλοφορίες "πλήρους μεγέθους" να το συγκρίνουμε, το The Lost Legacy καταφέρνει και βγαίνει μπροστά χάρη στο επίπεδο της λεπτομέρειας, το μυστήριο και τις συγκινήσεις που προσφέρει. Θα θέλαμε σίγουρα να δούμε νέα στοιχεία gameplay, πέραν του open world, όμως κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς μιλάμε για expansion (έστω και standalone).Εκτός του story mode, το παιχνίδι προσφέρει και το νέο survival mode (που προστέθηκε στο multiplayer του Uncharted 4), αλλά και το competitive multiplayer του Uncharted 4. Δεν έχουν καμία διαφορά βέβαια με το αρχικό παιχνίδι. Για την ακρίβεια, χρησιμοποιείται ακριβώς η ίδια έκδοση που μπορείτε να παίξετε και με το βασικό τίτλο, ενώ τα trophies είναι ίδια. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι νέο και αποκλειστικό, ίσως όμως είναι καλύτερος ο δρόμος που επέλεξε η εταιρεία για να προστίθενται νέα στοιχεία στο multiplayer και να μπορούν να τα χαίρονται όλοι οι παίκτες, είτε είναι κάτοχοι του The Lost Legacy, είτε όχι. Επίσης, θα μπορούσαν να μην το συμπεριλάβουν καθόλου. Με αυτά τα extra modes όμως, ο τίτλος είναι πιο πλήρης. Δεν λείπουν φυσικά και τα bonus modes, με τα unlockables, τα μοντέλα χαρακτήρων και άλλα.Ο τεχνικός τομέας του Uncharted: The Lost Legacy είναι αναμενόμενα για σεμινάρια, με τη Naughty Dog να διατηρεί το μοναδικό της στυλ και την προσοχή στη λεπτομέρεια να φτάνει σε επίπεδα που έχουμε δει μόνο σε ελάχιστα παιχνίδια. Το The Lost Legacy είναι όσο εντυπωσιακό είναι και το Uncharted 4. Για την ακρίβεια χρησιμοποιεί ολόιδια assets, animations, κλπ. και δεν είναι τόσο κολακευτικό, όμως οι νέες πίστες είναι τεράστιες και η δουλειά που έχει γίνει μέσα σε μόλις έναν χρόνο είναι πραγματικά αξιοσημείωτη.Την παράσταση κλέβουν τα facial animations, όπως και τα υπόλοιπα animations, με τους χαρακτήρες να κάνουν μια βόλτα από την uncanny valley, αλλά τελικώς να είναι αξιοθαύμαστοι, καθώς ανά πάσα στιγμή θα καταλαβαίνετε απλά κοιτάζοντάς τους, πώς νιώθουν ακριβώς. Οι ινδικοί ναοί είναι μαγευτικοί, όπως θα ακούσετε άλλωστε πολλές φορές τις πρωταγωνίστριες να σχολιάζουν, ενώ τα setpieces και λοιπές εντυπωσιακές σκηνές μοιάζουν και πάλι να έχουν ξεφύγει από ταινία του Hollywood.Παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια που κυκλοφορούν, αλλά θα θέλαμε να δούμε έστω κάτι διαφορετικό. Ηχητικός τομέας, voice acting και μουσική είναι και πάλι σε κορυφαία επίπεδα με την Chloe να επιστρέφει με τη σαρκαστική της διάθεση.Το Uncharted: The Lost Legacy είναι μια εντυπωσιακή περιπέτεια σε μικρότερο πακέτο απ' ό,τι έχουμε συνηθίσει από τη σειρά. Η αλλαγή πρωταγωνιστή για πρώτη φορά στη σειρά λειτουργεί ευεργετικά, ειδικότερα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των γρίφων, αλλά και του open world στοιχείου. Θα θέλαμε να δούμε περισσότερες εκπλήξεις ή και νέες gameplay εμπειρίες, όπως συνηθίζει η εταιρεία, όμως σίγουρα δεν είναι αρκετά τα παράπονα για να αμαυρώσουν την εικόνα του τίτλου.Τα πράγματα είναι απλά: Αν είστε κάτοχος PS4, αγοράστε το. Και αγοράστε και το Uncharted 4, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, καθώς θα σας χαρίσουν συγκλονιστικές gaming εμπειρίες.