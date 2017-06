Android vs iOS - Η Google χάνει έδαφος

Νέα στατιστική έρευνα από την Kantar Worldpanel ComTech δημοσιεύτηκε σήμερα με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου όσον αφορά στα δεδομένα των λειτουργικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρές επιδόσεις για το iOS στις ΗΠΑ σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Τα iPhone και το iOS όμως σημείωσαν καθοδική πορεία στην Ασία, ενώ η Samsung και το Android επίσης δεν είχαν πολύ καλή πορεία στις ΗΠΑ.Στην αμερικάνικη αγορά κυριάρχησε το iOS με πωλήσεις κινητών που έφτασαν το 36,5%, αυξημένο ποσοστό κατά 5,8% σε σχέση με πέρυσι. Τo iPhone 7 και το 7 Plus παρέμειναν στην κορυφή των πωλήσεων τον Μάιο με μερίδιο 20,1% από τις συνολικές πωλήσεις κινητών στις ΗΠΑ.Παρόλα αυτά το iOS έχασε μερίδιο από την κινέζικη αγορά για τους 3 πρώτους μήνες του 2017, φτάνοντας το 16,2%, το οποίο είναι μειωμένο κατά 3,8%. Τα iPhone 7 και 7 Plus αποτέλεσαν το 8,5% των συνολικών smartphones που πωλήθηκαν διατηρώντας προβάδιασμα σε σχέση με τη Huawei και την Oppo.Το Android από την άλλη, στην Κίνα κατάφερε να φτάσει το 83,4%, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,3%, ενώ αύξησε και το ποσοστό του στην Ευρώπη κατά 2,2%. Στις ΗΠΑ σημειώθηκε μείωση του μεριδίου κατά 5,9%, με 61,7% ποσοστό πλέον.Στις ΗΠΑ μειώθηκαν τα μερίδια και των LG και Moto σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, καθώς τα LG G6 και Samsung Galaxy S8 δεν βοήθησαν ιδιαίτερα στο μερίδιο του Android για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, που κυκλοφόρησαν. Συγκεκριμένα, το συνολικό μερίδιο των S8 και S8 Plus φτάσανε το 8,1% κατά το τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου, το οποίο όμως είναι χαμηλότερο ποσοστό από το αντίστοιχο των S7 και S7 edge, όταν αυτά είχαν κυκλοφορήσει.