COSMOTE: 5GB για όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα μόνο με €0,90

Για τις αυξημένες ανάγκες των πελατών της αυτό το Πάσχα, η COSMOTE προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής COSMOTE, οικιακούς και εταιρικούς, 5GB mobile Internet, για 7 ημέρες, μόνο με €0,90. H προσφορά ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας , έως την Δευτέρα του Πάσχα, 9 Απριλίου.Η νέα προσφορά δίνει την ευκαιρία στους συνδρομητές κινητής COSMOTE να μοιραστούν online τις ανοιξιάτικες στιγμές και τις πασχαλινές τους εμπειρίες, σερφάροντας ξέγνοιαστα για 7 ημέρες με λιγότερο από €1.Η COSMOTE δημιούργησε τα πακέτα GIGA NOW, απαντώντας στην αυξημένη ζήτηση των συνδρομητών για περισσότερο mobile internet, με τον πιο οικονομικό τρόπο. Συνολικά, σε επίπεδο τετραετίας η μέση χρέωση ανά GB έχει μειωθεί σχεδόν 75%.Μάθετε περισσότερα για τα παπκέτα GIGA NOW της COSMOTE, πατώντας εδώ Τα τελευταία δύο χρόνια, η μέση ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου COSMOTE έχει αυξηθεί κατά 50%, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη του 4G / 4G+ δικτύου COSMOTE ξεπερνά το 98% και 92% αντίστοιχα, καθιστώντας την COSMOTE, Νο1 δίκτυο στην Ελλάδα. Παράλληλα, για μία ακόμη χρονιά, η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων P3 Communications, απένειμε στην COSMOTE την πιστοποίηση «Best in Test» για τις καλύτερες υπηρεσίες φωνής και Mobile Internet στην Ελλάδα.Για να επωφεληθούν της προσφοράς, οι συνδρομητές COSMOTE μπορούν να ενεργοποιήσουν το πακέτο τους, έως και τις 9/4/18, μέσα από το MyCOSMOTE app ή το WHAT’S UP app