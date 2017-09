Διέρρευσαν τα ονόματα των νέων iPhone

Με την εκδήλωση για τα 10 χρόνια του Apple iPhone να απέχει λίγες ώρες, οι φήμες δίνουν και παίρνουν. Μια από τις μεγαλύτερες απορίες του κοινού είναι η επιλογή ονομάτων για τις επετειακές συσκευές.Την απάντηση μας έφερε νωρίς ο προγραμματιστής Steven Troughton-Smith! Με λίγη έρευνα στην έκδοση Gold Master του iOS 11 (η οποία διέρρευσε και αυτή πριν λίγες μέρες) ανακάλυψε τις τρεις νέες ονομασίες.Το επετειακό μοντέλο ονομάζεται Apple iPhone X (από το λατινικό 10). Επίσης θα κυκλοφορήσουν τα iPhone 8 και 8 Plus, sequel των 7 και 7 Plus. Οι φήμες φαίνεται να επιβεβαιώθηκαν εν μέρει, ενώ απ' ότι φαίνεται δεν θα δούμε 7s και 7s Plus.