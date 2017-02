Δύο βραβεία για το MILKO της ΔΕΛΤΑ στα WEBX Awards

To «The Big Hoops» του MILKO, ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα interactive video game που είναι αφιερωμένο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, διακρίθηκε με δύο βραβεία στο πλαίσιο των WEBX Awards 2016. Συγκεκριμένα το MILKO της ΔΕΛΤΑ με την πρωτοποριακή εφαρμογή τιμήθηκε με το GOLD βραβείο στη κατηγορία Best Web Campaign FMCG και με το SILVER βραβείο στην κατηγορία Best User Experience.Στο http://www.milko.gr/bighoops/ δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους φίλους του MILKO και του Γιάννη Αντετοκούνμπο να ζήσουν την πιο ρεαλιστική εμπειρία μπάσκετ, σουτάροντας σαν Γιάννης. Στο «The Big Hoops», gamer και Γιάννης ταυτίζονται, ώστε ο κορυφαίος ΝΒΑ player να ευστοχήσει σε 5 ελεύθερες βολές βάσει των κινήσεων του παίκτη.Σε μια εφαρμογή που ακροβατεί μεταξύ παιχνιδιού και πραγματικότητας, το συγκεκριμένο app είναι διαθέσιμο στο site του MILKO σε όλους τους fans του εντελώς δωρεάν, για να μπορούν να παίξουν όποτε θέλουν, ξανά και ξανά, με το Γιάννη.