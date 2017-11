Δείτε για πρώτη φορά το Honor V10

Με την επίσημη ανακοίνωση να απέχει μόλις 6 ημέρες (28 Νοεμβρίου), το Honor V10 εμφανίζεται σε όλο και περισσότερες διαρροές. Την Δευτέρα είχαμε τα αποκαλυπτήρια από την ΤΕΝΑΑ και σήμερα βλέπουμε την πρώτη live φωτογραφία.Το Honor V10 φωτογραφίζεται με full screen design, τα bezels στα πλάγια είναι πολύ μικρά, αλλά είναι επίσης περιορισμένα στην επάνω και την κάτω πλευρά. Στην κάτω πλευρά της οθόνης έχει τοποθετηθεί το Honor brand.Η εταιρεία έχει επιβεβαιώσει ότι το Honor V10 ακολουθήσει το trend των οθονών με 18:9 aspect ratio, θα δούμε οθόνη 5.99 ιντσών FullView ανάλυσης Full HD+ (2160×1080 pixels), επεξεργαστή Kirin 970, μνήμη RAM 6GB και χωρητικότητα 64GB ή 128GB. Στην πλάτη έχει τοποθετηθεί διπλή κάμερα 16 Megapixel και 20 Megapixel. Η εμπρόσθια κάμερα είναι 16 Megapixel. Στην κάτω πλευρά είναι τοποθετημένη η 3.5 χλστ. υποδοχή ακουστικών.Αναμένεται με Android Oreo, out of the box και η τιμή του Honor V10 φημολογείται στα 450 δολάρια περίπου.