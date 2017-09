Δείτε το νέο iPhone 8 δίπλα στα παλιότερα μοντέλα της Apple

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα αναμένεται η επίσημη παρουσίαση των νέων iPhone. Ανάμεσά τους θα είναι και το iPhone 8 ή iPhone X ή iPhone Edition, όπως θα ονομάζεται και φυσικά, όπως είναι αναμενόμενο έχουμε συνεχώς ανεπίσημο υλικό που διαρρέει στα Μέσα.Η Apple αναμένεται να παρουσιάσει και τα νέα iPhone 7s και 7s Plus δίπλα στο επετειακό μοντέλο, iPhone 8, το οποίο θα έχει οθόνη OLED από άκρη σε άκρη.To τεχνολογικό site RedmondPie έχει στη διάθεσή του ένα mockup (μοντέλο για επιδείξεις) που βασίζεται σε φημολογούμενα σχέδια και το παραθέτει δίπλα σε παλαιότερα iPhone για να τα συγκρίνουμε.Το iPhone 7 φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο από το iPhone 6s των 4,7 ιντσών και αρκετά μικρότερο από το iPhone 7 Plus των 5,5 ιντσών, ενώ φαίνεται να έχει μεγαλύτερο ύψος. Το iPhone 8 αναμένεται να έχει οθόνη 5,8 ιντσών με λόγο πλευρών 18:9, το οποίο σημαίνει μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με το 16:9 iPhone 7 Plus των 5,5 ιντσών.