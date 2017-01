Επίσημη ανακοίνωση για τα HTC U Play και U Ultra

Σε επίσημο event που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, η HTC ανακοίνωσε το νέο της smartphone HTC U Ultra, ένα κινητό «inspired by you and made for you». Αν και στην παρουσίαση δεν αναφέρθηκε ως ναυαρχίδα, πρόκειται για μοντέλο με χαρακτηριστικά ναυαρχίδας.Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν είναι η επικάλυψη από ζαφείρι, ένα χαρακτηριστικό που είχε ακουστεί κάποτε πολύ έντονα ότι θα φέρει η Apple στο iPhone, αλλά δεν το έκανε. Η επικάλυψη από ζαφείρι προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στο κινητό, αλλά διευκρινίστηκε ότι θα έρθει μόνο σε ειδική έκδοση του HTC U Ultra, η κανονική έκδοση μάλλον θα περιορίζεται σε Gorilla Glass.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η οθόνη που είναι 5.7 ιντσών Super LCD5 ανάλυσης Quad HD. Στην πάνω πλευρά έχει τοποθετηθεί και μια δευτερεύουσα οθόνη 2 ιντσών με ανάλυση 160×1040 pixels. Η δεύτερη οθόνη χρησιμοποιείται για τα notifications που παρέχονται από την AI assistant της HTC. Η δεύτερη οθόνη είναι κάτι ανάλογο με εκείνη του LG V20.Ένα ακόμη νέο χαρακτηριστικό είναι το U Sonic – μια λειτουργία ήχου που προσαρμόζει την αναπαραγωγή ήχου του τηλεφώνου στο αυτί του χρήστη. Η τεχνολογία αυτή τοποθετεί μικρόφωνα στα ακουστικά, τα οποία προσαρμόζουν τον ήχο ανάλογα με την μοναδική «αρχιτεκτονική» του κάθε αυτιού.Επιπλέον, από το HTC U Ultra φαίνεται να λείπει η 3,5mm. υποδοχή ακουστικών και ως θύρα για ακουστικά θα χρησιμοποιηθεί η USB Type-C.Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, το HTC U Ultra φορά τετραπύρηνο επεξεργαστή 2.15 GHz Snapdragon 821 και Adreno 530 GPU. Η μνήμη RAΜ είναι 4GB, διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη 64/128GB επεκτάσιμη μέσω microSD έως 2TB. Η κάμερα είναι 12 Megapixel HTC Ultrapixel 2, 1.55μm pixel με laser auto focus, PDAF, OIS, διάφραγμα φακού f/1.8 και dual tone LED flash, η εμπρόσθια κάμερα 16 Megapixel. Τρέχει Android 7.0 Nougat και φορά μπαταρία 3000mAh.Η νέα φιλοσοφία της HTC με το HTC U Ultra είναι το «Liquid surface», προωθείται ως ένα πλήρως συμμετρικό και all-metal unibody smartphone, που όμως εξωτερικά χρησιμοποιεί γυαλί.Το HTC U Ultra θα διατεθεί στην αγορά μέσα στο πρώτο τρίμηνο, αλλά δεν δίνεται συγκεκριμένη ημερομηνία. Η τιμή του στις ΗΠΑ είναι στα 749 δολάρια, οι προ-παραγγελίες άνοιξαν ήδη και οι αποστολές ξεκινούν μέσα Μαρτίου.Μαζί με το premium HTC U Ultra, η HTC ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το νέο της μεσαίας κατηγορίας smartphone ονόματι HTC U Play. Τα νέα μοντέλα ανήκουν στην ίδια σειρά, υιοθετούν design από μέταλλο και γυαλί, αλλά έχουν διαφορές μέσα και έξω. Μια από τις διαφορετικές προσεγγίσεις είναι ο σχεδιασμός της κάμερας στην πλάτη.Το HTC U Play έρχεται με οθόνη 5.2 ιντσών Super LCD ανάλυσης 1920×1080 pixels χωρίς την δεύτερη οθόνη όπως στο HTC U Ultra και οκταπύρηνο επεξεργαστή MediaTek Helio P10. Θα υπάρξουν δυο εκδόσεις, μια με μνήμη RAM 3GB/ χωρητικότητα 32GB και μια με 4GB RAM/64GB ενσωματωμένη μνήμη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης μέσω microSD.Η κάμερα είναι 16 Megapixel με OIS, PDAF, διάφραγμα φακού f/2.0 και dual tone LED flash, στην μπροστινή πλευρά έχει τοποθετηθεί κάμερα 16 Megapixel. Ενσωματώνει μπαταρία 2500mAh και τρέχει Android Marshmallow.Tο HTC U Play έρχεται με HTC Sense Companion, ένας βοηθός τεχνητής νοημοσύνης που έρχεται με 4 Always-on ενεργά μικρόφωνα που θα σε βοηθούν να ξεκλειδώνεις το κινητό με φωνητικές εντολές, να διαχειριστείς τη χρήση της μπαταρίας ανάλογα με τις συνήθειές σου και να σου κάνει διάφορες προτάσεις για την agenda σου. Απουσιάζει η 3,5mm υποδοχή ακουστικών, αλλά η HTC υπόσχεται εξατομικευμένη εμπειρία ήχου μέσω της τεχνολογίας U Sonic.Οι πωλήσεις του HTC U Play αναμένονται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα, αλλά δεν ανακοινώθηκε η τιμή.