Έχετε κάποιο παλιό κινητό προς πώληση; Δείτε πόσα «πιάνει»

Τι κάνετε το παλιό σας κινητό, όταν αγοράζετε ένα ολοκαίνουργιο; Το πετάτε, το χαρίζετε ή το καταχωνιάζετε κάπου; Αν είστε από εκείνους που προτιμούν να το φυλάξουν σε ένα συρτάρι, τότε μάθετε πως μπορείτε να βγάλετε αρκετά λεφτά αν το πουλήσετε στο eBay.Κάποια, λοιπόν, από σπάνια μοντέλα παλιών κινητών (τα οποία τώρα θεωρούνται αντίκες) πωλούνται από 950 έως 1.190 ευρώ. Ωστόσο, ακόμη κι αν το κινητό σας δεν είναι και τόσο παλιό και πάλι μπορείτε να βγάλεις ένα «χαρτζιλίκι», πουλώντας το.Τα χρήματα που μπορείτε να βγάλετε από την πώληση ενός κινητού εξαρτώνται από το μοντέλο, την ηλικία, την κατάσταση και συγκεκριμένα το πόσο σπάνιο ή παλιό είναι.Παραδείγματος χάριν, το μοντέλο Motorola DynaTAC 8000x (του 1984) έχει μεγάλη αξία στο eBay, καθώς ένα τέτοιο πουλήθηκε πρόσφατα για 1.189 δολάρια. Από την άλλη, ένα Nokia Mobira Senator (του 1981) κόστισε σε όποιον το αγόρασε 950 ευρώ. Από την άλλη, ένα σχετικά πρόσφατο μοντέλο που κυκλοφόρησε το 2.000, όπως το γνωστό Nokia 3310, μπορεί να πιάσει από 11 έως 65 ευρώ.Σύμφωνα με έρευνα της Talkmobile, αυτή είναι τα παλιά κινητά με την μεγαλύτερη αξία:1. Motorola DynaTAC 8000x, αξία 1.189 ευρώ2. Nokia 3310, αξία 11-65 ευρώ3. First ever Nokia Mobira Talkman 1981,αξία 1.070 ευρώ4. Apple iPhone 2G, αξία 178,45- 1.189 ευρώ5. Motorola StarTAC, αξία 35,69 - 118 ευρώ6. Motorola Razr V3, αξία 17,85 – 71 ευρώ ( το μοντέλο με την Dolce & Gabanna model, αξία 178,54 ευρώ)7. Sony Ericcson W880i, αξία 35-59 ευρώ8. Nokia N95, αξία 71-107 ευρώ9. HTC One, αξία 48- 59 ευρώ10. Nokia 9000 Communicator, αξία 24-59 ευρώΣυνήθως αυτές οι τιμές κυμαίνονται στα παραπάνω μοντέλα, αλλά επειδή μερικά είναι σπάνια και παλιά υπάρχει ενδεχόμενο και οι τιμές να αλλάξουν, καθώς το Μοtorola στην Ν.1 θέση έχει φτάσει και στο σημείο να πουληθεί στο «τρελό» ποσό των 3.569 ευρώ.