H Huawei μάς... πειράζει με την αποκάλυψη του P10

Όσο πλησιάζουμε στην έκθεση MWC 2017, που λαμβάνει χώρα από 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου στη Βαρκελώνη, δεν αρκούμαστε μόνο στα leaks. Οι ίδιοι οι κατασκευαστές ξεκινούν τα διάφορα teaser για να τραβήξουν τα βλέμματα.Η Huawei εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει press event για τις 26 Φεβρουαρίου. Φυσικά περιμέναμε την ανακοίνωση του Huawei P10 μαζί με το Huawei P10 Plus, αλλά αυτό επιβεβαιώνεται και από το teaser video που κυκλοφόρησε σήμερα.Η Huawei μας υπενθυμίζει το press event που έχει προγραμματίσει και σε περίπτωση που περιμέναμε κάτι άλλο, μας επιβεβαιώνει την ανακοίνωση του Huawei P10. Στο video η Huawei λέει «Change the way the world sees you» και μας δείχνει δυο μάτια, κάνοντας σαφή αναφορά στην διπλή κάμερα. Λογικά θα δούμε και πάλι την υπογραφή της Leica στην πίσω κάμερα, όπως στο Huawei P9 .Επίσης υπενθυμίζουμε ότι το slogan του P9 ήταν » Change the way you see the world». Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι θα έχουμε διπλή κάμερα και στην μπροστινή πλευρά; Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, ούτε το αποκλείουμε. Ωστόσο, θα ήταν κάτι που θα άρεσε στους selfie lovers.Tο Huawei P10 αναμένεται με οθόνη 5.5 ιντσών, επεξεργαστή Kirin 960, μνήμη RAM 4GB ή 6GB. Θα υπάρξει όμως και ο μεγαλύτερος αδερφός, Huawei P10 Plus.