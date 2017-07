H νέα εποχή της Nokia

Νέα εποχή για τη φινλανδική εταιρεία που ξεκινά μια φρέσκια πορεία με τις ολοκαίνουργιες Android συσκευές της, διατηρώντας τη φιλοσοφία που είχε κατασκευάζοντας τα «τηλέφωνα του λαού». Η Nokia που έχει δημιουργήσει μερικά από τα εμπορικότερα τηλέφωνα όλων των εποχών έρχεται πλέον με την HMD Global για να φέρουν και πάλι απαράμιλλη ποιότητα και κορυφαία τεχνολογία σε προσιτές τιμές.Η Nokia είναι παγκόσμιος ηγέτης που καινοτομεί στις τεχνολογίες στην καρδιά του συνδεδεμένου κόσμου μας. Με τη βοήθεια των ερευνών και την καινοτομία των εργαστηρίων Nokia Bell Labs, προσφέρει σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, κυβερνήσεις, μεγάλες εταιρείες και καταναλωτές, το πληρέστερο και διατερματικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, υπηρεσιών και αδειών του χώρου. Από την υποστηρικτική υποδομή για 5G και το Internet of Things ως τις ανατέλλουσες εφαρμογές για εικονική πραγματικότητα και ψηφιακή υγεία, η εταιρεία διαμορφώνει το μέλλον της τεχνολογίας για να μεταμορφώσει την ανθρώπινη εμπειρία.H απλότητα, η χρηστικότητα και η ποιότητα κατασκευής είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που έκαναν τα τηλέφωνα της Nokia τόσο δημοφιλή σε μια εποχή, που δεν είχαν κυκλοφορήσει ακόμα τα iPhone και τα smartphones. Έπειτα από αρκετές δυσκολίες τα τελευταία 10 χρόνια, η HMD Global και φέρνει το Nokia brand σε νέα smartphones με την πιο "καθαρή" έκδοση Android, χαροποιώντας fans της Nokia σε όλο τον κόσμο.Η HMD Global εξασφάλισε τα δικαιώματα παραγωγής και πώλησης των τηλεφώνων Nokia για τα επόμενα 10 χρόνια και σύμφωνα με στέλεχος της εταιρείας, το μέλλον διαφαίνεται λαμπρό.Oι νέες συσκευές θα διατηρούν τα χαρακτηριστικά, τα οποία λάτρεψαν οι χρήστες σε παλαιότερα προϊόντα της Nokia, ενώ η στρατηγική συμφωνία με την Google για το λειτουργικό Android θα επαναφέρει το brand στην πρωτύτερη δόξα του.«Τα περισσότερα Android smarpthones της αγοράς δεν έχουν το λειτουργικό στη μορφή που έπρεπε. Προστίθενται επιπλέον skins στο αρχικό λειτουργικό. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το δικαίωμα της επιλογής για την τελευταία ενημέρωση που είναι διαθέσιμη από την Google. Σε συνεργασία με την Google θα ενισχύσουμε το brand της Nokia και θα χρησιμοποιήσουμε τα σωστά χαρακτηριστικά στο τηλέφωνο, όπως το Google Assistant.»Τα νέα Nokia 3, 5 και 6 έχουν την πιο καθαρή και αναλλοίωτη έκδοση Android που υπάρχει. Τα τρία τηλέφωνα έρχονται με την πιο πρόσφατη έκδοση Android 7.1.1 μαζί με μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και όλα τα τελευταία χαρακτηριστικά από την Google. Αξίζει να σημειωθεί η παραπάνω πληροφορία, καθώς σύμφωνα με έρευνες λιγότερο από 1% των Android τηλεφώνων "τρέχουν" την τελευταία έκδοση του λειτουργικού.Αυτό το εκπληκτικό νέο smartphone έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία χρήστη σε πρωτοφανή τιμή. Με ένα υψηλής ακρίβειας πλαίσιο αλουμινίου σφυρηλατημένο από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου, διαθέτει μια υποδειγματικά στιβαρή κατασκευή και προστασία εκεί που χρειάζεται. Με compact οθόνη IPS 5" Corning® Gorilla®Glass, το Nokia 3 διαθέτει αντοχή και υψηλή ευκρίνεια, παρέχοντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία θέασης.Το Nokia 5 έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου σειράς 6000 για να δημιουργήσει ένα κυρτό σώμα που ενσωματώνει άριστα την IPS HD 5.2" οθόνη με Corning® Gorilla® Glass. Διαθέτοντας πρωτοποριακή καινοτομία στη σχεδίαση της κεραίας, το Nokia 5 φέρει στιβαρή δομή, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα μιας hi-end συσκευής. Με επεξεργαστή Qualcomm® Snapdragon™ 430, το Nokia 5 προσφέρει εξαιρετική διάρκεια μπαταρίας, αναβαθμισμένες επιδόσεις γραφικών - όλα σε ένα πακέτο που παρέχει απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινή χρήση και την υψηλής ποιότητας σχεδίαση. Με επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως η 84 μοιρών ευρυγώνια κάμερα εμπρός στα 8MP -για ακόμα περισσότερο background στις selfie σου- και εξαιρετική ευκρίνεια σε περιβάλλοντα με υψηλό ή χαμηλό φωτισμό αντίστοιχα, το Nokia 5 θέλεις να το κρατάς στο χέρι και όχι στην τσέπη σου.Το νέο Nokia 6 συνδυάζει την απαράμιλλή κατασκευή και την εξαιρετική σχεδίαση, με ένα καθηλωτικό audio σύστημα και μια οθόνη Full HD 5.5", προσφέροντας την απόλυτη smartphone εμπειρία. Το Nokia 6 είναι κατασκευασμένο από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου σειράς 6000 και είναι ιδανικό για όσους θέλουν ένα ανθεκτικό τηλέφωνο, με εξαιρετικά features ψυχαγωγίας. Ο έξυπνος ενισχυτής ήχου, με δυο ηχεία, επιτρέπει στους καταναλωτές να απολαύσουν βαθιά μπάσα και μοναδική πιστότητα ήχου, ενώ το σύστημα Dolby Atmos® προσφέρει μια συγκλονιστική εμπειρία ψυχαγωγίας.Με ζωντανή αναπαραγωγή χρωμάτων, το Nokia 6 διαθέτει μια ειδικά επεξεργασμένη οθόνη, που δεν επηρεάζει το λεπτό σχήμα του, ενώ της επιτρέπει να έχει υψηλού επιπέδου αναγνωσιμότητα, όταν έρχεται σε απευθείας επαφή με τον ήλιο. Με επεξεργαστή Qualcomm® Snapdragon™ 430 και επεξεργαστή γραφικών Qualcomm® Adreno™ 505, το Nokia 6 επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ επίδοσης και χρόνου αναμονής. Σχεδιασμένο να παρέχει ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών και με μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μεγιστοποιεί την εμπειρία ψυχαγωγίας του χρήστη on the go.