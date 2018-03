Honor: ένα πρωτοποριακό brand που καταγράφει δυναμική πορεία στην αγορά

Η Honor, η πρωτοποριακή μάρκα smartphones που θέτει τις τάσεις σημείωσε δυνατές επιδόσεις το 2017, ξεκινώντας δυναμικά τη νέα χρονιά. Καταγράφοντας πωλήσεις-ρεκόρ στην Κίνα, κέρδισε μερίδιο στην αγορά, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στη Φινλανδία και στη Ρωσία. Οι 40 εκατομμύρια πωλήσεις της σειράς Honor X, καθώς και το λανσάρισμα του Honor View 10, το οποίο διακρίθηκε με πολυάριθμα βραβεία στο Consumer Electronics Show (CES) και σημείωσε εξαιρετικές πωλήσεις κατά τις πρώτες εβδομάδες διαθεσιμότητας, καθιστούν την Honor έναν σημαντικό και ταχέως αναπτυσσόμενο παίκτη της αγοράς. Τα νέα smartphone Honor: το Honor 9 Lite, καθώς και το Honor 7X αναμένεται να λανσαριστούν στην Ελλάδα μέσα στο 2018.Σύμφωνα με την εταιρεία Sino Market Research, η Honor ηγείται της online αγοράς smartphones στην Κίνα, τόσο από πλευράς όγκου πωλήσεων όσο και εσόδων από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2017. Επιπλέον, η σειρά Honor X σημείωσε πωλήσεις 40 εκατομμυρίων τεμαχίων παγκοσμίως το Δεκέμβριο του 2017. Η σειρά – ναυαρχίδα σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων την ημέρα “Single’s Day” στην Κίνα το Νοέμβριο του 2017, καταγράφοντας πάνω από $ 600 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις και οδηγώντας σε τριπλάσια ανάπτυξη την ημέρα του Black Friday στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η Honor φέρνει το μοναδικό επιχειρησιακό μοντέλο από την Κίνα στην παγκόσμια αγορά. «Στόχος μας είναι να ενταχθούμε στα top 5 smartphones μέχρι το 2020, ενώ παράλληλα θα τελειοποιήσουμε την εμπειρία των χρηστών προσφέροντας τους τις πιο προηγμένες τεχνολογίες. Εμείς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στον τομέα του Research & Development, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας γενιάς», δήλωσε ο George Zhao, Πρόεδρος της Honor.Το Honor 9 Lite θα λανσαριστεί στην Ελλάδα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Η προηγμένη quad lens κάμερα του Honor 9 Lite επαναπροσδιορίζει το μέλλον της selfie για τους ψηφιακούς χρήστες. Με την κάμερα που διαθέτει σύστημα διπλών φακών 13 MP + 2 MP (τόσο στην πρόσοψη όσο και στην πίσω όψη), και την οθόνη FullView, το ολοκαίνουργιο Android 8.0 Oreo και εξοπλισμένο με EMUI 8.0, το νέο smartphone με κομψό σχεδιασμό και ανταγωνιστική τιμή θα επιτρέψει στους millennials να απολαύσουν τις λήψεις τους σε όλο τους το μεγαλείο.Για την Honor τα τηλέφωνα με τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι η τάση το μέλλοντος. Ξεκινώντας από την Honor Magic, η εταιρεία έχει ερευνήσει την τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Η τεχνολογία κατανοεί τις συμπεριφορές ενός χρήστη, παρέχει συμβουλές και προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις για να επιτύχει τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη.Το τελευταίο μοντέλο Honor AI είναι το Honor View 10, το οποίο βραβεύτηκε στο Consumer Electronics Show (CES) 2018. Το συγκεκριμένο smartphone απευθύνεται σε εξοικειώμενους χρήστες, εντατικούς gamers και ψηφιακούς χρήστες που αναζητούν εξαιρετική απόδοση, πλούσιες λειτουργίες, κομψό σχεδιασμό, καθώς και διασκεδαστικές και δημιουργικές λειτουργίες. Συνδυάζοντας μια σειρά από εμπνευσμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, εξαιρετική φωτογραφική μηχανή, προηγμένη τεχνολογία μπαταριών και προσιτή τιμή, το Honor View 10 προσφέρει εξαιρετική αξία στους χρήστες, ξεχωρίζοντας από τα ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς.Το Honor View 10, που λανσαρίστηκε κατά τη διάρκεια του CES 2018 (ΗΠΑ, Λας Βέγκας), κέρδισε αμέσως μια σειρά από βραβεία "Best of CES 2018". Το Honor View10 κυκλοφόρησε παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία), της Ινδίας και της Μαλαισίας. Η ανταπόκριση ήταν εξαιρετική. Οι χρήστες στη Δυτική Ευρώπη βαθμολόγησαν το Honor View10 με 4+ αστέρια στα reviews του Amazon.com (οι Γάλλοι χρήστες έδωσαν και 5 αστέρια).Η ναυαρχίδα Honor 7Χ σε κόκκινο χρώμα με νέα λειτουργία αναγνώρισης προσώπου και ξεκλειδώματος ανακοινώθηκε επίσης τον Ιανουάριο λαμβάνοντας θερμή υποδοχή από την αγορά. Το Honor 9 βραβεύτηκε στα βραβεία iF Design 2018.