HTC One X10: Επίσημα με οθόνη 5.5″ και τιμή 355 δολάρια

Η HTC ανακοίνωσε επίσημα το HTC One X10 κάνοντάς το διαθέσιμο στη σελίδα της στη Ρωσία. Το νέο smartphone φορά επεξεργαστή MediaTek Helio P10 και οθόνη 5.5 full HD. Διαθέτει μνήμη RAM 3GB και ενσωματωμένη μνήμη 32GB με δυνατότητα επέκτασης έως 2TB μέσω κάρτας microSD.Το HTC One X10 διαθέτει κάμερα 16 Megapixel, εμπρόσθια κάμερα 8 Megapixel, οι διαστάσεις του είναι 152.9×75.6×8.23​​ χλστ., ζυγίζει 175 γρ. και φορά μπαταρία 4000mAh. Στην πλάτη έχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων.H HTC αναφέρει ότι το κινητό έχει προ-εγκατεστημένο “Boost + system”, το Optimization mode που διαχειρίζεται όλους τους πόρους του κινητού και αυξάνει την απόδοση σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Όταν για παράδειγμα ξεκινάς ένα παιχνίδι, το Boost+ αυτόματα προσαρμόζει την ανάλυση προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη χρήση ενέργειας και να διαρκέσει περισσότερο η μπαταρία.Η τιμή του HTC One X10 στη Ρωσία είναι περίπου στα 355 δολάρια και θα γίνει διαθέσιμο μέσα στον Απρίλιο σε μαύρο και ασημί χρώμα.