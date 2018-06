Huawei: Ανταλλάξτε την παλιά σας συσκευή και κερδίστε έκπτωση έως και 585€

Τα Huawei smartphones που συμμετέχουν στο Trade In 4 ALL:



Η Huawei ανακοίνωσε το λανσάρισμα του Προγράμματος Ανταλλαγής Κινητών Τηλεφώνων, “Trade In 4 ALL”.Με το “Trade In 4 ALL” που ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει έως και τις 11 Ιουλίου, η Huawei επιβραβεύει τους καταναλωτές, δίνοντας τους την ευκαιρία να ανταλλάξουν την παλιά τους συσκευή και να αποκτήσουν ένα από τα κορυφαία, Huawei P Smart, Huawei P20 Lite, Huawei P20 και Huawei P20 Pro κερδίζοντας έκπτωση έως και 585€.Περισσότερες πληροφορίες για το Trade In 4 ALL όπως και τις συσκευές που συμμετέχουν σε αυτό αλλά και τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αλυσίδες, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν στη διεύθυνση www.makeitpossible.gr Η εκπληκτική οθόνη Huawei FullView 5,65 ιντσών με το 2.5D γυαλί θα σας χαρίσει ζωντανά χρώματα σε φυσικούς τόνους. Το μεγαλύτερο μέγεθός της όμως, δεν συνεπάγεται και μεγαλύτερες διαστάσεις για τη συσκευή, καθώς το λεπτό και ελαφρύ HUAWEI P Smart θα χωρέσει άνετα στην παλάμη σας.Αφεθείτε στη μαγεία της οθόνης νέας γενιάς HUAWEI FullView. Σχεδιασμένο για να προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες εν κινήσει χωρίς συμβιβασμούς, το HUAWEI P20 Lite έρχεται με λείο και συμπαγές περίβλημα, προσαρμοσμένο τέλεια στη Full HD οθόνη των 5,84 ιντσών.Μία νέα διάσταση στη λήψη φωτογραφιών με smartphone, το HUAWEI P20 παρουσιάζει την ολοκαίνουργια διπλή κάμερα Leica. Η ζωή κινείται με την ταχύτητα του φωτός. Καταγράψτε όλες τις φωτεινές ζωηρές στιγμές με το HUAWEI P20. Εκεί, που η κάμερα κορυφαίας τεχνολογίας συνυπάρχει με τη δημιουργική σχεδίαση.Η σειρά P της HUAWEI ήταν πάντα πρωτοπόρος στις φωτογραφίσεις με smartphone. Το HUAWEI P20 Pro δείχνει για μία ακόμη φορά το δρόμο με την επαναστατική τριπλή κάμερα Leica, όπου η αισθητική συνδυάζεται με ένα προηγμένο σύστημα κάμερας και η έμφαση είναι στην έξυπνη φωτογράφιση.