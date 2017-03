Huawei: Με 42 διακρίσεις γέμισε η «βαλίτσα» της στη Βαρκελώνη

Με 42 διακρίσεις έφυγε η Huawei από το Mobile World Congress (MWC), την κορυφαία παγκόσμια συνάθροιση του κόσμου της κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου ως τις 3 Μαρτίου στην Βαρκελώνη. Η κινεζική εταιρεία ξεκίνησε πολύ δυναμικά, αφού μόνο το πρώτο διήμερο κέρδισε 16 βραβεία από σημαντικές εκδόσεις, έντυπες και διαδικτυακές, στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, με εκατομμύρια αναγνώστες να έχουν σημαντικό λόγο στην απονομή των βραβείων αυτών με την ψήφο τους.H Huawei εκμεταλλεύθηκε την εβδομάδα του ΜWC για να λανσάρει στην αγορά τις νέες συσκευές της, τα smartphonesκαι, καθώς και το νέο smart ρολόι. Και η υποδοχή ήταν κάτι παραπάνω από ενθουσιώδης: πολλά έντυπα και ιστοσελίδες επιβράβευσαν τα νέα προϊόντα της Huawei με την διάκριση «Top Pick» , που σημαίνει «κορυφαία επιλογή», κάτι διόλου ευκαταφρόνητο στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά των smartphones.Τα δύο χαρακτηριστικά που έκλεψαν την παράσταση ήταν το ξεχωριστό design των νέων συσκευών και οι θεαματικές δυνατότητες στην φωτογράφιση πορτρέτων, σε επίπεδα που πλησιάζουν επαγγελματικές προδιαγραφές.Με τον ιλιγγιώδη αριθμό των 30 εκατομμυρίων αναγνωστών τον μήνα, η βράβευση από την Digital Trends τουως «Best Phone» έχει ειδικό βάρος. Το κοινό του Digital Trends ξεχώρισε τόσο την κάμερα με τον διπλό φακό του P10, η οποία ανεβάζει θεαματικά τον πήχη στην φωτογράφιση πορτρέτων, όσο και τις εντυπωσιακές χρωματικές επιλογές των νέων συσκευών.Για το Trusted Reviews, με 27 εκατομμύρια αναγνώστες τον μήνα, τα Huawei Ρ10 και Huawei Ρ10 Plus αξίζουν την διάκριση του «Best Phones of MWC» ως επάξιοι διάδοχοι του Huawei Ρ9, με την κορυφαία κάμερα με διπλό φακό της Leica, την υψηλών προδιαγραφών μπαταρία τους και την εξαιρετική ανάλυση.Στο ίδιο πνεύμα, το Recombu, το Android Central, το Ubergizmo, το Android Headlines, ενώ το Stuff απένειμε στην Huawei την διάκριση «Jackson Pollock Award» προς τιμήν του περίφημου Αμερικανού εξπρεσιονιστή ζωγράφου, για την τολμηρή χρήση των χρωμάτων στις συσκευές της.Για το Connect, μία έγκυρη διαδικτυακή πλατφόρμα και οδηγό αγοράς στην Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία, τα Huawei P10 & P10 Plus της Huawei ξεχωρίζουν με τον εντυπωσιακό τους σχεδιασμό, τις αντοχές της μπαταρίας τους και το σύνολο των χαρακτηριστικών που προσφέρουν.Τον τίτλο του «Best Wearable at MWC», κέρδισε το ρολόι της Huawei,από την Digital Trends, για το ελαφρύ και άνετο σχέδιο του και την δυνατότητα Watch Mode που επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιεί την οθόνη για να εξοικονομεί ενέργεια.Το ενσωματωμένο GPS, η παρακολούθηση των καρδιακών παλμών σε 24ωρη βάση και η αντοχή στο νερό ΙΡ-68, συγκέντρωσαν πολλές ψήφους από το Ubergizmo και το Tom’s Guide, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε το Know Your Mobile στην ανεξάρτητη συνδεσιμότητα 4G του Huawei Watch 2 που επιτρέπει στον χρήστη να στέλνει μηνύματα και να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις χωρίς να κουβαλάει αναγκαστικά το κινητό του τηλέφωνο. Χαράς ευαγγέλια για τους απανταχού joggers!