Huawei P10 και P10 Plus: Διέρρευσαν τιμές και εκδόσεις

Σύμφωνα με διαρροή από την Κίνα, έρχονται πληροφορίες για τα μη ανακοινωμένα Huawei P10 και Huawei P10 Plus. Στην εικόνα εμφανίζονται οι τιμές και οι εκδόσεις στις οποίες θα κυκλοφορήσουν τα smartphones.Αν και δεν μπορούμε να είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι η διαρροή είναι έγκυρη, βλέπουμε ότι στο Huawei P10 θα υπάρχει μοντέλο με μνήμη RAM 4GB και χωρητικότητα 32GB με τιμή στα 508 δολάρια. Η έκδοση με 4GB RAM και ενσωματωμένη μνήμη 64GB κοστίζει 595 δολάρια. Το πιο ακριβό μοντέλο είναι στα 682 δολάρια και φορά 6GB RAM μαζί με χωρητικότητα 128GB.Το Huawei P10 Plus θα κυκλοφορήσει σε δυο εκδόσεις, μια με μνήμη RAM 4GB, χωρητικότητα 64GB και τιμή 726 δολάρια. Η δεύτερη έκδοση φορά 6GB RAM, 128GB ενσωματωμένη μνήμη και κοστίζει 828 δολάρια.Οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έχουν κάνει λόγο για οθόνη 5.5 ιντσών και στα δυο μοντέλα ανάλυσης 1440×2560 pixels. Θα φορούν Kirin 965, διπλή κάμερα 12 Megapixel, εμπρόσθια κάμερα 8 Megapixel. H μόνη διαφορά μεταξύ τους θα είναι ότι το P10 διαθέτει flat οθόνη και το P10 Plus, edge οθόνη.Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει 26 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της MWC 2017.