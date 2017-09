iPhone 8: Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ την επίσημη παρουσίαση

Μέσω iOS συσκευής (iPhone, iPad ή iPod touch), μπορείτε να ανοίξετε τον σύνδεσμο με τον Safari browser και η συσκευή σας πρέπει να έχει iOS 7.0 ή πιο πρόσφατο.

http://p.events-delivery.apple.com.edgesuite.net/15pijbnaefvpoijbaefvpihb06/m3u8/atv_mvp.m3u8





[Ενημέρωση]: H Apple ξεκίνησε την παρουσίαση στο Steve Jobs Theater.O Tim Cook μιλά για το Hand in Hand, την προσπάθεια της εταιρείας για να βοηθήσουν τα θύματα του τυφώνα.Στο νέο Steve Jobs Theater, τιμάται η προσφορά του Steve Jobs.[20:19] Γίνεται παρουσίαση του νέου Apple Watch - Series 3O Tim Cook κάνει λόγο για πρώτη θέση στα smartwatches πλέον (πέρυσι βρίσκονταν στην δεύτερη θέση) και για 50% αύξηση των κερδών.---H Apple διοργανώνει σήμερα τα επίσημα αποκαλυπτήρια των νέων iPhone συσκευών. To event θα διεξαχθεί στο νέο venue που βρίσκεται στο Cupertino της Καλιφόρνια, Steve Jobs Theater, στο Apple Park.Αναμένεται να δούμε όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία νέα iPhone: τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των iPhone 7 και 7 Plus, οι οποίες θα είναι τα 7s και 7s Plus, αλλά και το πολυαναμενόμενο επετειακό super premium μοντέλο, που θα ονομάζεται πιθανότατα iPhone 8. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και η νέα σειρά των Apple Watch με δυνατότητα συνδεσιμότητας 4G.Οι τρόποι για να δείτε την παρουσίαση είναι: