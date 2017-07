iPhone 8: Καθυστερεί η μαζική παραγωγή

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Apple αναμένεται να κυκλοφορήσει τρία νέα μοντέλα iPhone φέτος: τo iPhone 8 (OLED οθόνη 5,8"), το iPhone 7s (LCD οθόνη 4,7") και το iPhone 7s Plus (LCD οθόνη 5,5"). Δυστυχώς όμως απ' ότι φαίνεται τα τρία μοντέλα θα καθυστερήσουν. Παρόλο που η παραγωγή τους έχει ήδη ξεκινήσει, τα κινεζικά media αναφέρουν ότι οι δύο κατασκευάστριες εταιρείες (Foxconn και Pegatron) δεν είναι ακόμα έτοιμες για μαζική παραγωγή.Η μαζική παραγωγή των LCD μοντέλων, iPhone 7s (4,7") και iPhone 7s Plus (5,5") αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο, έναν μήνα αργότερα σε σχέση με την περσινή παραγωγή των iPhone 7. Οι εκτιμήσεις για το OLED μοντέλο (iPhone 8) λένε ότι η μαζική παραγωγή θα ξεκινήσει Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με μόνο ελάχιστα κομμάτια να είναι διαθέσιμα στην αρχή.Η Foxconn φέρεται να έχει αναλάβει το 95% της παραγωγής του OLED iPhone, αλλά και ένα μικρό ποσοστό για τα LCD μοντέλα. H Pegatron λένε ότι θα κατασκευάσει κυρίως το iPhone 7s και μερικά κομμάτια του OLED και η Wistron κυρίως το iPhone 7 Plus.