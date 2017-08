Nokia 8: Τρεις πρωτιές σε μία ναυαρχίδα σχεδιασμένη με ακρίβεια

Δίκτυα:

- GSM:850/900/1800/1900

- WCDMAV: 1, 2, 4, 5, 8

- TDS-CDMA: 34, 39

- LTE:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41

Διαθέσιμα με μονή SIM

OS: Android Nougat 7.1.1

Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform

- MSM8998 (Quad* 2.36GHz + Quad* 1.9GHz, up to 2.45GHz for single)

Χωρητικότητα: 64GB εσωτερική μνήμη με υποδοχή εξωτερικής κάρτας MicroSD (έως και 256 GB)

Form factor: SplashproofIP54 touchmonoblockμεχωρητικάκλειδιάσυστήματος

Οθόνη: 5.3” IPS LCD QHD 2560 x 1440, 700nits screen brightness, Corning® Gorilla® Glass 5, 2.5D Glass

Κάμερα με οπτικά ZEISS:

- Κύρια κάμερα: 13MP (Colour + OIS) + 13MP (Mono), 1.12um, f/2.0, 76.9˚, PDAF, IR range finder, dual tone flash

- Μπροστινή κάμερα: 13MP PDAF, 1.12um, f/2.0, 78.4˚, display flash

Μπαταρία: Integrated 3090 mAh battery with Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 (18W, 5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A)

Ήχος: MP3,M4A, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB (AMR-WB), FLAC, MIDI (MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA)

Βίντεο: MP4, 3GP, 3G2, AVI, MKV, WEBM

Διαστάσεις: 151.5 x 73.7 x 7.9mm (camerabump 0.4mm)

Βάρος: 160g

Η HMD Global, αντιπρόσωπος εταιρεία των Nokia κινητών τηλεφώνων, ανακοίνωσε το Nokia 8, ένα όμορφα σχεδιασμένο smartphone για υψηλές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τις επιθυμίες αυτών που δημιουργούν περιεχόμενο. Το Nokia 8 φέρνει τρεις παγκόσμιες πρωτιές στα Android smartphones, περιλαμβάνοντας το ντεμπούτο της συνεργασίας με τα οπτικά ZEISS. Με μέγιστες επιδόσεις, και pure Android στον πυρήνα του, καθώς και τον πιο εξελιγμένο σχεδιασμό αλουμινίου μέχρι σήμερα, το Nokia 8 αντιπροσωπεύει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας πραγματικής smartphone ναυαρχίδας Nokia.Be less Selfie, be more Bothie: Το Nokia 8 λανσάρει μία παγκόσμια πρωτιά, παρουσιάζοντας το βίντεο διπλής οπτικής (Dual-Sight), με τη δυνατότητα livestream καταγραφής αλλά και μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο σε κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το YouTube. Η διπλή οπτική τροφοδοτεί ταυτόχρονα τις εμπρός και τις πίσω κάμερες σε μια οθόνη διαχωρισμένη στα δύο, τόσο για φωτογραφίες όσο και για βίντεο. Με μία μόνο πινελιά, αυτή η παγκόσμια πρωτιά της δυνατότητας μετάδοσης livestream δίνει πιο εντυπωσιακές εμπειρίες σε όσους θέλουν να δημιουργούν και να μοιράζονται ιδιαίτερες στιγμές.Το Nokia 8 είναι επίσης το πρώτο smartphone που διαθέτει το Nokia OZO Audio, τοποθετώντας την αποκλειστική τεχνολογία του Hollywood στην παλάμη του χεριού σας. To OZO spatial 360° audio φέρνει μια πλήρως επιβλητική εμπειρία ήχου στο 4K βίντεο. Η πρωτοποριακή καταγραφή του 360° ήχου εξασφαλίζει ότι η αναπαραγωγή σάς επιτρέπει να ξαναζήσετε πραγματικά τη στιγμή, έτσι ώστε οι αναμνήσεις σας να μην ξεθωριάζουν ποτέ.Με 4,6 χιλιοστά πάχος στις άκρες του και μόλις 7,3 χιλιοστά πάχος κατά μέσο όρο, η ομοιόμορφη κατασκευή του Nokia 8 έχει δημιουργηθεί με ακρίβεια από ενιαίο κομμάτι αλουμινίου σειράς 6000 και ο «καθαρός» σχεδιασμός του έχει βελτιωθεί μέσω μιας διαδικασίας 40 σταδίων μηχανικής, ανοδίωσης και στίλβωσης. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν γυαλιστερό φινίρισμα υψηλής στιλπνότητας που χρειάστηκε πάνω από 20 ώρες για να ολοκληρωθεί, ώστε να επιτευχθεί η άψογη εμφάνισή του. Το τηλέφωνο διαθέτει τον πανίσχυρο επεξεργαστή Snapdragon 835 της Qualcomm και συνδυάζεται με την ασφαλή και πάντα ενημερωμένη pureεμπειρία Android που εξασφαλίζει υψηλές επιδόσεις.Υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε ιστορία και η λειτουργία διπλής οπτικής του Nokia 8 έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε την πλήρη εικόνα. Η μπροστινή και πίσω κάμερες τουNokia 8 έχουν σχεδιαστεί από κοινού με τα οπτικά συστήματα ZEISS για να προσφέρουν τη βέλτιστη εμπειρία. Οι δημιουργοί περιεχομένου μπορούν να μεταδώσουν τις μοναδικές #Bothie ιστορίες τους στα κοινωνικά μέσα, μέσω της λειτουργίας της διπλής οπτικής που βρίσκεται στην εφαρμογή της κάμερας. Οι χρήστες μπορούν επίσης να απολαύσουν απεριόριστες λήψεις και upload φωτογραφιών και βίντεο μέσα από την εφαρμογή Google Photos.Με το OZO Audio, το Nokia 8 συνδυάζει τρία μικρόφωνα που χρησιμοποιούν τους αποκλειστικούς ακουστικούς αλγόριθμους της Nokia, ώστε να ηχογραφούν εντυπωσιακά τον 360° περιβάλλοντα ήχο. Μοιραστείτε τα 4K βίντεο σας οπουδήποτε με το OZO Audio – η κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται επιτρέπει υψηλής πιστότητας αναπαραγωγή ακόμα και σε συσκευές χωρίς OZO audio.Με τον επεξεργαστή Mobile Qualcomm Snapdragon 835, το Nokia 8 δε συμβιβάζεται σε ό,τι σχετίζεται με την απόδοση.Το Nokia 8 έχει σχεδιαστεί εξ αρχής με γνώμονα τον χρήστη, για να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες δημιουργίας και ανταλλαγής περιεχομένου. Αυτό απαιτεί να είναι τόσο σχολαστικά σχεδιασμένο στο εσωτερικό όσο είναι στο εξωτερικό του. Για να επιτευχθεί η καλύτερη και μακροχρόνια χρήση του τηλεφώνου, οι ομάδες σχεδιασμού, καινοτομίας και μηχανικής συνεργάστηκαν αρμονικά. Το αποτέλεσμα είναι ένας ψυκτικός σωλήνας γραφίτη, με επίστρωση χαλκού, ο οποίος διαχέει τη θερμότητα που παράγεται από το σύστημα υψηλής απόδοσης σε όλο το μήκος και το πλάτος του ακουστικού. Το Nokia 8 παραμένει«κρύο» ακόμη και στις πιο απαιτητικές καταστάσεις.Το Nokia 8 είναι συμβατό με το Qualcomm QuickCharge 3.0, που σημαίνει ότι όταν η μπαταρία του πέφτει σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της δυνατότητας γρήγορης φόρτισης, μπορείτε να επιστρέψετε σε “δράση” πολύ γρήγορα."Γνωρίζουμε ότι οι καταναλωτές δημιουργούν και ανταλλάσσουν live περιεχόμενο περισσότερο από ποτέ, με εκατομμύρια φωτογραφίες και βίντεο να μοιράζονται κάθε λεπτό στα κοινωνικά δίκτυα. Οι άνθρωποι εμπνέονται από το περιεχόμενο που καταναλώνουν και αναζητούν νέους τρόπους να δημιουργήσουν το δικό τους. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που μας ενέπνευσαν να δημιουργήσουμε ένα smartphone-ναυαρχίδα που αποδίδει την τέλεια ισορροπία μεταξύ κορυφαίου σχεδιασμού, εξαιρετικής εμπειρίας και ισχυρών επιδόσεων."Τα Nokia smartphones προσφέρουν πάντα την πιο pure εμπειρία Android, χωρίς περιττές εφαρμογές που επιβραδύνουν την απόδοση της συσκευής σας. Και στο Nokia 8, το pure Android σε συνδυασμό με τις πρωτοποριακές διαδικασίες μηχανικής, αποδίδει τις πλήρεις επεξεργαστικές δυνατότητες του Snapdragon 835. Με τις μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας, το Nokia 8 είναι ασφαλές και ενημερωμένο. Η συσκευή διαθέτει έλεγχο ταυτότητας με δακτυλικά αποτυπώματα, παρέχοντας βελτιωμένη ασφάλεια και καθιστώντας το Nokia 8 έναν ευέλικτο σύντροφο, ανάλογα με τις ανάγκες σας.Προσφέρουμε μια σειρά από τέλεια προσαρμοσμένα αξεσουάρ για να ταιριάζουν απόλυτα στον ενεργό τρόπο ζωής κάθε κατόχου Nokia 8. Το Nokia 8 λειτουργεί αρμονικά με το σετ μικροφώνου-ακουστικού Nokia Active Wireless - ένα ελαφρύ, αδιάβροχο και ανθεκτικό σε σκόνη και ιδρώτα σετ. Φτιαγμένο από αλουμίνιο, το σετ διαθέτει έναν πανέμορφο λεπτομερή σχεδιασμό. Το πλήρες χαρτοφυλάκιο των αξεσουάρ για τα Nokia τηλέφωνα περιλαμβάνει μια σειρά από ακουστικά, φορητά ηχεία, φορτιστές αυτοκινήτου, θήκες και προστατευτικά οθόνης.Το Nokia 8 θα είναι διαθέσιμο στο Tempered Blue χρώμα, με προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης στα €599. Θα είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά τον Οκτώβριο του 2017.