Nokia: Tα κινητά της εταιρείας για το 2018

Ένα αρχείο APK αρχείο για την προεπιλεγμένη εφαρμογή της φωτογραφικής μηχανής Nokia αποκάλυψε ότι το Nokia 4 και το Nokia 7 Plus θα ενταχθούν φέτος στη σειρά smartphone της εταιρείας. Στα άλλα κινητά τηλέφωνα Nokia που έχουν ήδη διαρρεύσει, περιλαμβάνονται τα Nokia 6 (2018), Nokia 8 (2018), Nokia 9 και Nokia 1. Το τελευταίο θα είναι το πρώτο Android One (Go Edition) μοντέλο της Nokia.Δεν έχουν διαρρεύσει τα χαρακτηριστικά των Nokia 4 και Nokia 7 Plus ακόμη, αλλά κρίνοντας από το όνομα, θα περίμενε κανείς ότι το Nokia 7 Plus θα έχει οθόνη μεγαλύτερη από τις 5,2" του Nokia 7. Επιπλέον, το 7 Plus θα πρέπει να τροφοδοτείται από ισχυρότερο επεξεργαστή από τον Snapdragon 630 που θα βρείτε στο Nokia 7. Επίσης το Nokia 1 θα μπορούσε να έρθει με οθόνη LCD IPS που φέρει ανάλυση 720x1280 HD, ενώ πιθανόν να έχει 1GB μνήμης RAM και 8GB αποθηκευτικού χώρου.Στις 17 Ιανουαρίου αναμένεται να παρουσιαστούν το Nokia 6 (2018), το Nokia 8 (2018) και το Nokia 9. Το τελευταίο θα είναι η νέα ναυαρχίδα που θα φέρει μια οθόνη AMOLED 5,5 ιντσών με λεπτά bezels και θα τροφοδοτείται από το chipset Snapdragon 835. Στην πίσω πλευρά θα υπάρχει διπλή κάμερα με οπτικά από την Carl Zeiss.Εικόνες του πίσω μέρους του τηλεφώνου εμφανίστηκαν περίπου πριν δύο μήνες και αποκάλυψαν τη διπλή κάμερα και τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Θα έχει λογισμικό Android 8.0 και θύρα USB Type-C. Το Nokia 9 θα διατίθεται κοντά στην τιμή των 750€.Συνολικά λοιπόν αναμένονται 6 νέες συσκευές από την Nokia για τους επόμενους μήνες και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.