Προϊόντα της Nikon κέρδισαν το βραβείο ''iF Design Award 2018"

Η Nikon ανακοίνωσε ότι τρία από τα προϊόντα της βραβεύτηκαν με το "iF Design Award 2018" στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος. Τα προϊόντα που βραβεύτηκαν είναι τα εξής:Η D850 αποτελεί το τελευταίο κορυφαίο μοντέλο της Nikon και εξασφαλίζει στους φωτογράφους πλήρους κάδρου έναν μοναδικό συνδυασμό ανάλυσης, ταχύτητας και ευαισθησίας στο φως. Αποτελεί ιδανική επιλογή για τους φωτογράφους που αναζητούν την ελευθερία για να τραβούν υπέροχες φωτογραφίες χωρίς εξαιρέσεις. Η D850 ξεχωρίζει σε όλα τα σημεία και αποτελεί την τέλεια φωτογραφική μηχανή για επαγγελματίες.Η D7500 είναι μια προηγμένη φωτογραφική μηχανή D-SLR που περικλείει πολλές από τις καινοτομίες της καταξιωμένης D500 σε ένα ελαφρύ, στιβαρό και πιο οικονομικό σώμα. Με τον νέο αισθητήρα εικόνας με αριθμό ωφέλιμων pixel 20,9 εκατομμύρια pixel, τον επεξεργαστή και το μεγάλο εύρος ISO που διαθέτει, αποτελεί ένα χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο για τους φωτογράφους που αγαπούν με πάθος τη δουλειά τους.Η COOLPIX W300 είναι μια ανθεκτική, compact ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που είναι αδιάβροχη έως τα 30 m, αντέχει σε πτώσεις από ύψος έως 2,4 m και εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση στις λήψεις video 4K UHD. Αυτή η στιβαρή φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με διαισθητικές λειτουργίες, για να μπορείτε να αποτυπώνετε μια περιπετειώδη έξοδο, όπως πεζοπορία, κάμπινγκ ή σκι αλλά και μια χαλαρή ημέρα στην παραλίαΤα βραβεία "iF Design Awards" είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα βραβεία σχεδίασης. Θεσμοθετήθηκαν και χρηματοδοτούνται από την iF International Forum Design GmbH. Τα βραβεία καλύπτουν διάφορους τομείς όπως το προϊόν, η επικοινωνία και η συσκευασία. Φέτος αξιολογήθηκαν από έγκριτους, ανεξάρτητους ειδικούς πάνω από 6.400 συμμετοχές από 54 χώρες.