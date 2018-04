Τα νέα special edition iPhone 8 διαθέσιμα σε COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟ

Tα νέα iPhone 8 (PRODUCT) RED και iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED Special Edition είναι διαθέσιμα για προ-παραγγελία στο www.cosmote.gr & www.germanos.gr. Με σήμα κατατεθέν της σειράς το κομψό design από ειδικό ανθεκτικό κόκκινο γυαλί, οι καταναλωτές μπορούν να τα αποκτήσουν από €859 με έως 36 άτοκες δόσεις . Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Παγκόσμιο Ταμείο για την υποστήριξη προγραμμάτων καταπολέμησης του HIV / AIDS.Όπως όλες οι εκδόσεις του iPhone 8, έτσι και η σειρά RED Special Edition περιλαμβάνει Retina HD οθόνη, A11 Bionic Chip (CPU), λειτουργία Portrait, ασύρματη φόρτιση και διπλή κάμερα (στην Plus έκδοσή του).Με τα νέα Special Edition iPhone 8 (PRODUCT) RED και iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν τις αξεπέραστες ταχύτητες mobile internet του δικτύου 4G/4G+ COSMOTE, του Νο1 δικτύου σε πληθυσμιακή κάλυψη (98% και 92% αντίστοιχα) στην Ελλάδα.Στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ αλλά και στο www.cosmote.gr & www.germanos.gr, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν το iPhone 8 (PRODUCT) RED Special Edition με €859 (€23,86/μήνα σε 36 άτοκες δόσεις), τo iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED Special Edition με €979 (€27,19/μήνα σε 36 άτοκες δόσεις) ή να τα αποκτήσουν φθηνότερα με τα προγράμματα κινητής COSMOTE και να τα συνδυάσουν με αξεσουάρ που τους ταιριάζουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία. Τα νέα iPhone 8 (PRODUCT) RED και iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED Special Edition θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ τον Μάιο.Η καμπάνια RED της Apple «τρέχει» για 11η χρονιά σε παγκόσμια κλίμακα, όπου μέρος των εσόδων πηγαίνει στο Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του HIV/AIDS. Από την έναρξη της καμπάνιας μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί $160 εκατ. για προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης, ελέγχου και φαρμακευτικής αγωγής κατά του HIV/AIDS.