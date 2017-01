Τα πιο δημοφιλή και τα πιο κερδοφόρα mobile games του 2016

Για ακόμη μια φορά, τη χρονιά που μας πέρασε τα mobile games ήταν αυτά που έφεραν τα μεγαλύτερα κέρδη στους δημιουργούς. Τα ποσοστά αγγίζουν το 80% και 90% σε Apple App Store και Google Play.Τα έσοδα από τα games σημείωσαν άνοδο 70% σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ του 4ου τριμήνου 2015 και του 4ου τριμήνου 2016, φέρνοντας σχεδόν 7.5 δισ. δολάρια στους developers. Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα της Sensor Tower.Στην κορυφή της λίστας με τα πιο κατεβασμένα παιχνίδια του 2016 είναι το Pokémon GO, κάτι που δεν μας εκπλήσσει. Τα μικρά «τέρατα τσέπης» πήραν την πρωτιά τόσο στο App Store όσο και στο Google Play. Την δεύτερη θέση στο App Store έχει ένα ακόμη game της Nintendo, το Super Mario Run. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της λίστας περιλαμβάνονται τίτλοι όπως Clash Royale, Clash of Clans, ενώ παλαιότεροι τίτλοι όπως Subway Surfers, Piano Tiles 2, Candy Crush Saga, συνεχίζουν να προκαλούν το ενδιαφέρον.Όσον αφορά στα περισσότερα κέρδη, το Monster Strike που αναπτύχθηκε από Ιάπωνες το 2013, έχει την πρωτιά και στις δυο πλατφόρμες το 2016. Στην ίδια λίστα είναι επίσης Clash of Clans και Pokémon GO, με το πρώτο να κερδίζει το δεύτερο όσον αφορά στα έσοδα. Άλλα παιχνίδια που έφεραν κέρδη στους δημιουργούς τους είναι Puzzle & Dragons και Candy Crush Saga.Για τη χρονιά που διανύουμε, προβλέπεται ότι το λανσάρισμα του Super Mario Run τον Μάρτιο στο Αndroid θα έχει μεγάλη απήχηση. Το παιχνίδι κατάφερε να κάνει την πιο πετυχημένη πρώτη μέρα κυκλοφορίας στην ιστορία του mobile gaming, όταν έγινε διαθέσιμο στο iOS. Επίσης, τα περισσότερα παιχνίδια που είχαν επιτυχία το 2016, αναμένεται να συνεχίσουν και το 2017.