Τεστ μπαταρίας: Huawei Mate 9

Νέο τεστ από το PhoneArena, στο επίκεντρο του οποίου βρέθηκε το Huawei Mate 9. Μπορεί να κρατήσει άραγε δύο ημέρες, όπως υποστηρίζει; Πώς τα πάει συγκριτικά με τα Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S7 Edge και Google Pixel XL;Το Huawei Mate 9 κατάφερε και έφερε περίπου 50% καλύτερα αποτελέσματα για τη διάρκεια της μπαταρίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε το iPhone 7 Plus σχεδόν στα 2/3 της διάρκειας του Mate 9.To Mate 9 κατάφερε και κρατήθηκε ενεργό 12 ώρες και 14 λεπτά, ενώ το iPhone 7 Plus έφτασε τις 9 ώρες και 5 λεπτά, με το Samsung Galaxy S7 Edge να φτάνει τις 7 ώρες και 18 λεπτά (περίπου μισή διάρκεια ζωής μπαταρίας από το Huawei Mate 9).Όσον αφορά το χρόνο πλήρους φόρτισης, το Mate 9 διαθέτει τεράστια μπαταρία, η οποία για να φορτίσει τα 4,000mAh χρειάζεται 2 ώρες και 24 λεπτά χρησιμοποιώντας τον κλασικό φορτιστή. Το iPhone χρειάζεται 3 ώρες και 17 λεπτά, παρόλο που έχει μικρότερη μπαταρία. Η OnePlus με την Dash Charge τεχνολογία κατέχει τα πρωτεία σε αυτόν τον τομέα με 1 ώρα και 14 λεπτά για το OnePlus3 και τη 1 ώρα και 25 λεπτά για το OnePlus 3T.