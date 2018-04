WIND: Με κάθε αγορά Nokia 7 Plus δώρο φωτογραφικός εκτυπωτής HP Sprocket

Χαρακτηριστικά

Τα νέα Nokia 6.1 & Nokia 7 Plus ήρθαν στην WIND. Οι νέες συσκευές της Nokia που μπορούν όλοι να εμπιστεύονται ήρθαν στην WIND. Συγκεκριμένα, το Nokia 6.1 είναι διαθέσιμο στα 289€ ενώ οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν την ομορφιά και τη δύναμη του Nokia 7 Plus με 499€. Όσοι μάλιστα προχωρήσουν σε αγορά του Nokia 7 Plus έως και τις 21/04 θα πάρουν μαζί δώρο το HP Sprocket αξίας 139€.*Το νέο Nokia 6 κατασκευασμένο από ενιαίο σώμα αλουμινίου και οθόνη από Corning Gorilla Glass 3 είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. Έχει αισθητήρα δαχτυλικού αποτυπώματος, εξαιρετική κάμερα μπρος και πίσω και δυνατότητα για bothie (ταυτόχρονη αποτύπωση μπροστά και πίσω κάμερας) και εγγραφή βίντεο 4K. Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται η γρήγορη φόρτιση καθώς σε μόλις 30 λεπτά φορτίζει το 50% της μπαταρίας του.Το Nokia 7 Plus ξεχωρίζει για την ανθεκτική και premium κατασκευή του καθώς και για τις εξαιρετικές φωτογραφικές του δυνατότητες σε συνδυασμό με την εξαιρετικής διάρκειας μπαταρίας 2 ημερών. Έχει όλη την ισχύ που χρειάζεται κάποιος! Επίσης, η διπλή κάμερα με τηλεφακό και οπτικό ζουμ 2x, καθώς και η μπροστινή κάμερα, εξασφαλίζουν «επαγγελματικό» αποτέλεσμα στις φωτογραφίες.• Επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon™ 630 2,2 GHz• Οθόνη 5,5’’ full HD• Βασική κάμερα 16MP PDAF, 1,0um, f/2, φλας διπλού τόνου• Μπροστινή κάμερα 8MP FF, 1,12um, f/2, Οπτικό πεδίο 84 ˚• Μνήμη RAM 3GB• Χώρος αποθήκευσης 32GB (με microSD για δυνατότητα επέκτασης)• Αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος, λειτουργία γρήγορης φόρτισης• Επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 660 2,2 GHz• Οθόνη 6” full HD+ 18:9• Κύρια κάμερα 12 MP, 13 MP με οπτικά ZEISS, φλας διπλού τόνου• Εμπρός κάμερα 16 MP με οπτικά ZEISS• Μνήμη RAM 4GB• Χώρος αποθήκευσης 64GB (με microSD για δυνατότητα επέκτασης)• Αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος, λειτουργία γρήγορης φόρτισηςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα Nokia 6.1 & Nokia 7 Plus στα καταστήματα WIND σε όλη την Ελλάδα καθώς και ηλεκτρονικά. Οι νέες συσκευές προστίθεται στην ευρεία γκάμα 4G smartphone που προσφέρει η WIND στους Πελάτες της, όπου σε συνδυασμό και με τις μεγάλες δυνατότητες του 4G δικτύου της εξασφαλίζουν εξαιρετική εμπειρία πλοήγησης.Περισσότερες πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα WIND και στο www.wind.gr *μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μέχρι και τις 21/4