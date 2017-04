H Amazon δίνει λύση στο μόνιμο πρόβλημα των γυναικών

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για την πιο εύκολη επιλογή ντυσίματος παρουσίασε πρόσφατα η Amazon με το Echo Look, μια ασύρματη κάμερα που βοηθά τον χρήστη να επιλέξει τι να φορέσει.Συγκεκριμένα, η κάμερα βγάζει selfie φωτογραφίες και βίντεο μέσω φωνητικών εντολών, ενώ η εικονική βοηθός Alexa παρέχει στυλιστικές συμβουλές. Διαθέτει 4 φώτα LED, σύστημα ανίχνευσης βάθους και μια συστοιχία μικροφώνων για να δέχεται εντολές. Η κάμερα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες βάθους που συλλέγει για να δημιουργήσει θολά φόντα, ώστε το σύνολο που έχει επιλέξει ο χρήστης να φαίνεται καθαρά, χωρίς παρεμβάσεις από το γύρω περιβάλλον. Έχει τη δυνατότητα επίσης να καταγράψει και βίντεο.Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The Guardian, η Amazon υποστηρίζει ότι το σύστημα αυτό είναι πολλά περισσότερα από απλά τη δημιουργία αρχείου με τις ενδυματολογικές επιλογές του χρήστη. Το σύστημα μηχανικής μάθησης της εταιρείας συγκρίνει τις φωτογραφίες διαφορετικών ντυσιμάτων και προτείνει πιο είναι πιο «in» για την περίσταση.Στην περιγραφή του προϊόντος η Amazon αναφέρει ότι «η λειτουργία Style Check κρατά το λουκ σας ακριβές μέσω της χρήσης προηγμένων αλγόριθμων μηχανικής μάθησης και παρέχει συμβουλές από ειδικούς μόδας».«Τραβήξτε δύο φωτογραφίες για μια δεύτερη γνώμη σχετικά με το ποιο ντύσιμο σας ταιριάζει καλύτερα, βάσει της εφαρμογής, του χρώματος, του στυλ και των τελευταίων τάσεων της μόδας». Η Amazon υποστηρίζει επίσης ότι οι συμβουλές που παρέχει το Echo Look θα βελτιώνονται συνεχώς όσο περισσότεροι άνθρωποι αρχίσουν να το χρησιμοποιούν. Το Echo Look είναι, μέχρι στιγμής, διαθέσιμο μόνο στις ΗΠΑ και κοστίζει 200 δολάρια (περίπου 183 ευρώ).