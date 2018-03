H Apple παρουσίασε το νέο iPad 9,7 ιντσών

Η iSquare, o επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ανακοινώνει ότι η Apple παρουσίασε το νέο iPad 9,7 ιντσών που υποστηρίζει τη χρήση του Apple Pencil, στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής της εκδήλωσης στο Tech College Prep School του Σικάγο, καθώς και μία σειρά επαναστατικών καινοτομιών στα εκπαιδευτικά της εργαλεία, με σημαντικότερες την εισαγωγή της εφαρμογής Schoolwork και μιας νέας σειράς μαθημάτων Everyone Can Create.Το νέο iPad 9,7 ιντσών με Touch ID είναι πιο ισχυρό από ποτέ και υποστηρίζει τώρα τη χρήση του Apple Pencil, ώστε να επιτρέπει στον μαθητή ακόμα μεγαλύτερες ελευθερίες για παραγωγικότητα και δημιουργικότητα χωρίς όρια. Ενσωματώνει εκπληκτική Retina οθόνη με ανάλυση 2048x1536, Α10 επεξεργαστή και προηγμένους αισθητήρες και κάμερες, χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στον χρήστη να βιώσει την επαναστατική εμπειρία της επαυξημένης πραγματικότητας, ενώ παρέχουν ασυναγώνιστη φορητότητα, ευκολία χρήσης και μοναδική διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας που τον συντροφεύει όλη μέρα. Το iPad επανασχεδιάστηκε και σε συνδυασμό με το iOS 11, το καλύτερο λειτουργικό σύστημα για φορητές συσκευές στον κόσμο,καθίσταται πιο δυνατό και γρηγορότερο από τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές. Θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις, 32GB και 128GB και σε τρία πανέμορφα χρώματα Silver, Space Grey και Gold.Ταυτόχρονα, η Apple προχώρησε στην παρουσίαση επαναστατικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό της οικοσύστημα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι πιο σημαντικές: Οι εφαρμογές iWork και iLife αποκτούν σημαντικές αναβαθμίσεις, όπως τη δυνατότητα «έξυπνων σημειώσεων», ενώ μαθητές και καθηγητές επωφελούνται επιπρόσθετα από την παράλληλη αναβάθμιση του δωρεάν διαθέσιμου χώρου τους στο iCloud, που πλέον διαμορφώνεται στα 200GB. Η νέα εφαρμογή Schoolwork βοηθά τους δασκάλους να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών τους από παντού και σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα βοηθά τους μαθητές να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά τη δημιουργική ισχύ του iPad. Επιπρόσθετα,η πρωτοποριακή σειρά μαθημάτων Everyone Can Create και η εφαρμογή Classroom αλλάζουν τα δεδομένα στην τάξη, ενώ δίνουν τη δυνατότητα σε καθηγητές και μαθητές να αλληλοεπιδρούν παραγωγικά και δημιουργικά. Η Apple πρωτοπορεί σήμερα για τους μαθητές του αύριο.Το νέο iPad θα είναι διαθέσιμο άμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο.