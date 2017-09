H Dell αποκαλύπτει νέους φορητούς, συστήματα 2-in-1 και ένα Mixed Reality headset

H Dell αποκαλύπτει μια ευρεία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν την πιο εντυπωσιακή και ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης. Οι νέες προτάσεις περιλαμβάνουν το νέο Inspiron 13 7000 2-in-1 και φορητούς με τους νέους 8ης γενιάς επεξεργαστές Intel Core, αναβάθμιση επιδόσεων στο βραβευμένο XPS 13 και το Dell Visor, ένα Mixed Reality headset για Windows, καθώς και την υπηρεσία Premium Support Plus. Οι καινοτομίες αυτές επιδεικνύουν τη δέσμευση της Dell στην παροχή της καλύτερης εμπειρίας εικόνας και ήχου, Virtual Reality (VR) και παιχνιδιών για τους καταναλωτές.«Βρισκόμαστε αυτή την εβδομάδα στο Βερολίνο για να δείξουμε την ηγετική θέση της Dell στην καινοτομία για τους προσωπικούς υπολογιστές, το gaming και τον τομέα virtual reality», ανέφερε ο Ray Wah, Senior Vice President και General Manager του Dell Consumer and Small Business Product Group. «Από το νέο headset mixed reality έως τους πανέμορφους φορητούς υπολογιστές και τα συστήματα 2-in-1, τα νέα προϊόντα που παρουσιάζουμε στην έκθεση περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο όμορφες σχεδιάσεις με απίστευτη οπτική εμπειρία, εξαιρετικές επιδόσεις και αντίστοιχο επίπεδο τεχνικής υποστήριξης.»Το κορυφαίο επίπεδο υποστήριξης Premium Support Plus φιλοδοξεί να προσφέρει το πλέον ολοκληρωμένο επίπεδο τεχνικής υποστήριξης που διατίθεται σε καταναλωτικά και gaming PCs. To Premium Support Plus, βασίζεται στα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που οι καταναλωτές έχουν ήδη γνωρίσει στο Premium Support της Dell, όπως την τηλεφωνική υποστήριξη 24x7, την επισκευή στο χώρο τους μετά από απομακρυσμένη διάγνωση και την υποστήριξη hardware και software. Με την ισχύ της αποκλειστικής τεχνολογίας της Dell SupportAssist, αποτελεί την πρώτη και μοναδική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης καταναλωτών, που εντοπίζει προληπτικά ζητήματα, προβλέπει προβλήματα πριν την εκδήλωσή τους, αυτοματοποιημένα αφαιρεί ιούς και βελτιστοποιεί τις επιδόσεις των καταναλωτικών PCs.Η υπηρεσία παρέχει επίσης πολλά προηγμένα χαρακτηριστικά υποστήριξης όπως επισκευή μετά από ατύχημα. Οι αυτοματοποιημένες, προληπτικές δυνατότητες έχουν δοκιμαστεί και επιβεβαιωθεί στην αγορά εταιρικών συστημάτων και η Dell τις προσφέρει πλέον και στους καταναλωτές.«Οι καταναλωτές σήμερα απαιτούν περισσότερα όταν επιλέγουν νέα PCs – στην σχεδίαση, τις επιδόσεις και την υποστήριξη - και η Dell προσφέρει σημαντική καινοτομία στα αντίστοιχα προϊόντα και τις υπηρεσίες» ανέφερε ο Patrick Moorhead, president και principal analyst, Moor Insights & Strategy. «Με την παρουσίαση του Premium Support Plus, η Dell προάγει το επίπεδο αναφορικά με τι θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές από ένα πρόγραμμα υποστήριξης και δείχνει την ηγετική της θέση σχετικά με την τεχνική υποστήριξη PC. Μια πιο αυτοματοποιημένη, προληπτική και άμεση εμπειρία υποστήριξης σημαίνει ότι οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να εστιάσουν στην απόλαυση της τεχνολογίας που διαθέτουν.»Οι καταναλωτές μπορούν να προσαρμόσουν την εμπειρία αυτή στον δικό τους τρόπο ζωής επιλέγοντας μια πλήρη αυτοματοποιημένη υπηρεσία χωρίς τηλεφωνικές κλήσεις ή μια προσωποποιημένη επικοινωνία με τεχνικό ή ένα συνδυασμό τους. Οι καταναλωτές μπορούν να επιτύχουν έως και 88% μικρότερο χρόνο για την επίλυση θεμάτων και έως 77% λιγότερα βήματα στη διαδικασία υποστήριξης σε σχέση με άλλες υπηρεσίες προηγμένης τεχνικής υποστήριξης.Σχεδιασμένο για χρήστες που πραγματοποιούν μια σειρά εργασιών εν-κινήσει ή για οικιακά περιβάλλοντα με πολλούς χρήστες, το νέο Inspiron 13 7000 2-in-1, με φινίρισμα Era Gray με βουρτισμένο αλουμίνιο, προσφέρει εντυπωσιακές οπτικές επιδόσεις και ισχύ σε μικρότερες διαστάσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Οι χρήστες απολαμβάνουν μια εντυπωσιακή οπτική εμπειρία με μικρότερο πλαίσιο οθόνης με ανάλυση FHD και τεχνολογία IPS με αφή, καθώς και μια προαιρετική οθόνη 4Κ UHD αφής με τεχνολογία IPS που προσφέρει απεικόνιση 100 τοις εκατό του χώρου χρωμάτων AdobeRGB.Με το Inspiron 7000 2-in-1, η αναπαραγωγή ταινιών ή το chat με video είναι εξαιρετικά ομαλό χάρη στην τεχνολογία SmartByte, στη σχεδίαση της οποίας συμμετείχε η Dell και η οποία δίνει προτεραιότητα στο streaming και τις υπηρεσίες conference σε σχέση με τις άλλες δικτυακές δραστηριότητες. Οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν εντυπωσιακές επιδόσεις και εμπειρίες με τους νέους επεξεργαστές 8ης γενιάς της Intel, μνήμη DDR4 και ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας μέσω USB Type-C με υποστήριξη για Display Port και φόρτιση. Το Inspiron 7000 2-in-1 προσφέρει επίσης μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας και απόδοση με μικρότερο θόρυβο με δίσκους SSD ή προαιρετικά με PCIe NVMe SSD.Οι νέοι φορητοί Inspiron 7000 αποτελούν τα ιδανικά μοντέλα με λεπτή, ελαφριά σχεδίαση με λεπτό περιθώριο οθόνης σε φινίρισμα Platinum Silver ή Pink Champagne. Διαθέσιμο με οθόνη 13 και 15 ιντσών, το Inspiron 7000 προσφέρει μια εξαιρετική οθόνη FHD με τεχνολογία IPS για ζωηρές, λεπτομερείς εικόνες με δυνατότητα επιλογής οθόνης ανάλυσης UHD6 που προσφέρει 100% απεικόνιση Adobe RGB διαθέσιμη στο μοντέλο 15 ιντσών. Οι νέοι φορητοί αξιοποιούν τις εντυπωσιακές επιδόσεις, την ταχύτατη απόκριση και τα χαρακτηριστικά ασφάλειας σε επίπεδο hardware των νέων επεξεργαστών 8ης γενιάς Intel Core, καθώς και την ενισχυμένη ασφάλεια με βιομετρικά χαρακτηριστικά χωρίς κωδικούς πρόσβασης, της εισόδου στα Windows μέσω Windows Hello και μια camera υπερύθρων ή αναγνώστη δακτυλικού αποτυπώματος (στο μοντέλο 13 ιντσών μόνο). Επίσης, προσφέρουν επιλογή συστημάτων αποθήκευσης που περιλαμβάνουν δίσκους SSD σε μορφή PCIe NVMe.Η Dell έχει επίσης αναβαθμίσει το Inspiron 2-in-1 13 και 15 της σειράς 5000, προσφέροντας προηγμένη απόδοση σε μια εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση και το Inspiron 17 7000 2-in-1, μια πλήρη λύση υψηλής ευελιξίας. Τα συστήματα αυτά προσφέρονται πλέον με τους νέους, 8ης γενιάς επεξεργαστές Intel Core και μνήμη DDR4 για εντυπωσιακές επιδόσεις σε χρήση multi-tasking.Συνεχίζοντας την παράδοση παροχής της βέλτιστης εμπερίας τεχνολογίας, το XPS 13 προσφέρερει πλέον 44% μεγαλύτερες επιδόσεις με τους νεότερους επεξεργαστές 8ης γενιάς Intel Core i7 και την κατάσταση Dynamic Power Mode7. Με τους νέους επεξεργαστές 8ης γενιάς με 4 πυρήνες σε σχέση με τους 2 παλαιότερα, παρέχεται εντυπωσιακή ισχύ σε κατάσταση λειτουργίας mutli-tasking και είναι δυνατή η εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών. Το XPS 13, ο μικρότερος φορητός 13,3 ιντσών στον κόσμο, προσφέρει επίσης εντυπωσιακή οπτική εμπειρία με προαιρετική οθόνη ανάλυσης Quad HD+ InfinityEdge (προαιρετικά και με τεχνολογία αφής), με λεπτομερείς, ζωντανές εικόνες και ακριβή απόδοση χρωμάτων. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αποτελεί το πλέον βραβευμένο φορητό σύστημα της Dell.Ως μια κινητήρια δύναμη στο χώρο της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (virtual reality), η Dell έχει αναπτύξει ένα από τα πιο εκτενή χαρτοφυλάκια λύσεων VR-ready, φορητούς, desktop PC, mini-PCs και συστήματα All in One - αλλά και πλήρεις λύσεις VR από την παραγωγή, στην απεικόνιση και την αποθήκευση. Σε συνεργασία με την Microsoft, η Dell έρχεται στο μέλλον μικτής πραγματικότητας (mixed reality) με το εντυπωσιακό και άνετο Dell Visor - το πρώτο της headset για περιβάλλοντα mixed reality για την πλατφόρμα Windows Mixed Reality. Σχεδιαμένο με μια οθόνη flip-up για άνετη εναλλαγή, προσφέρει άνετη προσαρμογή στο κεφάλι και το πρόσωπο, thumbwheel band adjustment για εξατομικευμένη άνεση και έξυπνη κατανομή βάρους που μειώνει την πίεση στη μύτη και στο άνω τμήμα του προσώπου. Το λευκό φινίρισμα καθαρίζεται εύκολα και είναι ανθεκτικό, ενώ συνολικά η σχεδίαση επεκτείνεται στη διαχείριση των καλωδίων που δρομολογεί την καλωδίωση στο πίσω μέρος του headset για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.Το Dell Visor, αξιοποιεί την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο Microsoft HoloLens, στην οποία περιλαμβάνονται οι κάμερες ανίχνευσης και πανοραμική απεικόνιση 360 μοιρών. Το headset μπορεί να εκτελεί απευθείας σάρωση στο περιβάλλον αντί για τη χρήση περιμετρικών αισθητήρων τοποθετημένων στο χώρο.Η τεχνολογία του, επεκτείνεται στην επικοινωνία ανεξάρτητα από συγκεκριμένη πλατφόρμα, με τη σχεδιαζόμενη δυνατότητα οι χρήστες του να μπορούν να επικοινωνούν με κατόχους άλλων MR headsets.Οι ελεγκτές Dell Visor προσφέρουν πλήρη ευελιξία με 6 βαθμούς ελευθερίας στον τρισδιάστατο χώρο και επιτρέπουν πλήρη έλεγχο στους χρήστες με απτική ανάδραση (haptic feedback), thumb stick και πλήκτρα πλήρως ανιχνεύσιμα από τους αισθητήρες του headset.Τα νέα μοντέλα Inspiron και το νέο XPS 13, όπως επίσης και το πρόγραμμα υποστήριξης Premium Support Plus θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά τις προσεχείς εβδομάδες. Το Dell Visor αναμένεται να είναι διαθέσιμο αργότερα, εντός των προσεχών μηνών.