H Diesel εισβάλλει στο χώρο των smartwatches

Η Diesel αποφάσισε να εισέλθει στον τομέα των smartwatches. Η εταιρεία μόδας έχει συνεργαστεί ξανά για υβριδικά ρολόγια, αλλά τώρα πρόκειται να κυκλοφορήσει το δικό της Android Wear 2.0 smartwatch σε συνεργασία με την Fossil Group.To πρώτο ρολόι θα είναι το Diesel On, μια συσκευή με οθόνη αφής, στρογγυλή AMOLED οθόνη και επεξεργαστή τον Snapdragon Wear 2100.Το λειτουργικό, Android Wear 2.0 θα είναι συμβατό με iOS και Android smartphones μέσω Bluetooth, ενώ όλες οι λειτουργίες της Google εμπειρίας θα είναι διαθέσιμες.Αυτό σημαίνει ότι θα υποστηρίζει πολλές εφαρμογές από το Google Play Store, θα υποστηρίζει το Google Assistant, θα προσφέρει ολόκληρο το tracking σύστημα Google Fit και θα μπορεί να παραμετροποιηθεί για να ταιριάζει στα γούστα σας. Επίσης θα μπορεί να αναπαράγει μουσική η ίδια η συσκευή, είτε μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης ή μέσω Wi-Fi.Εκεί που διαφέρει το Diesel On είναι στο σχεδιασμό του. Διαθέτει χαρακτηριστικό Diesel look και μπορείτε να προσαρμόσετε τα λουράκια όπως θέλετε, χρησιμοποιώντας δέρμα, σιλικόνη, ντένιμ και άλλα. Επιπρόσθετα θα υπάρχον και custom προσόψεις.Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα φωτογραφικό υλικό από τη συσκευή (πέραν της μοναδικής που βλέπετε).