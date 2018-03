H Ducati σχεδιάζει σειρά ανδρικής περιποίησης

Προϊοντικά χαρακτηριστικά:

Εξαιρετική ακρίβεια και αντοχή χάρη στις λεπίδες ανοξείδωτου χάλυβα με επικάλυψη τιτανίου που εξασφαλίζουν ακρίβεια, αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια και αφαιρούνται εύκολα για έναν σχολαστικό καθαρισμό.

Δύο επίπεδα ταχύτητας για καλύτερο έλεγχο στο ξύρισμα.

Επιλογή ρύθμισης κοπής από 30 έως 33mm.

Μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ για να μπορεί ο χρήστης να ελέγχει τις ρυθμίσεις προκειμένου να τελειοποιεί τα στιλ από το κεφάλι έως και το σώμα ακολουθώντας με τον καλύτερο τρόπο τις καμπύλες του προσώπου και του σώματος.

Η Imetec σε συνεργασία με την Ducati παρουσιάζουν τη νέα σειρά ανδρικής περιποίησης στον Κωτσόβολο! Η νέα σειρά της Imetec χαρίζει σαγηνευτικό και ξεχωριστό στιλ σε κάθε άντρα, ενώ αποτελείται από κουρευτικές μηχανές για μαλλιά και ξυριστικές μηχανές για γένια και τρίχες, τόσο για το πρόσωπο, όσο και το σώμα, και έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για όσους έχουν συνηθίσει τους γρήγορους τρόπους ζωής.Για πρώτη φορά ο κόσμος της μοτοσυκλέτας ενώνεται με τον κόσμο της περιποίησης, δημιουργώντας ένα μοναδικό προϊόν, που εγγυάται ένα τολμηρό, πρωτοποριακό και αισθησιακό αποτέλεσμα για κάθε άντρα. Η Imetec και η Ducati, με την ακρίβεια του Ducati Design Center, κατάφεραν να δημιουργήσουν τη νέα σειρά Ducati by Imetec, έχοντας εξασφαλίσει τη σχεδιαστική υπεροχή και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.Όταν το άψογο ιταλικό design και η υπεροχή της τεχνολογίας συναντιούνται, φέρνουν καινοτόμες ιδέες και προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις κάθε σύγχρονου άντρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν πρώτοι τα νέα προϊόντα και τα δύο αποκλειστικά μοντέλα Ducati by Imetec HC919 Podium και Ducati by Imetec GK818 Race στα καταστήματα Κωτσόβολος, αλλά και να ενημερωθούν στο www.kotsovolos.gr.