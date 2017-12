H ΙΒΜ ανακοινώνει το πιο προηγμένο σύστημα της αγοράς για εφαρμογές ΑΙ

Η ΙΒΜ πρόσφατα ανακοίνωσε την επόμενη γενιά συστημάτων Power, τα οποία ενσωματώνουν τον νέο επεξεργαστή IBM Power9.Eιδικά σχεδιασμένα για περιβάλλοντα όπου εκτελούνται υψηλών απαιτήσεων υπολογιστικά φορτία με στόχο την υποστήριξη εργασιών τεχνητής νοημοσύνης, τα νέα συστήματα POWER9 μπορούν να επιταχύνουν τους χρόνους εκπαίδευσης της λειτουργίας Deep Learning κατά περίπου 4 φορές σε σύγκριση με τα συστήματα x86, επιτρέποντας στους οργανισμούς να σχεδιάσουν ταχύτερα εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα.Τα νέα συστήματα IBM Power9 AC922 είναι τα πρώτα συστήματα στην αγορά που ενσωματώνουν τεχνολογία PCI Express 4.0, NVLink 2.0 για ταχύτατη επικοινωνία μεταξύ επεξεργαστών Power9 & NVIDIA Volta GPUs και OpenCAPI, τεχνολογίες οι οποίες συνδυαστικά μπορούν να επιταχύνουν τη μεταφορά δεδομένων περίπου 9,5 φορές γρηγορότερα, σε σύγκριση με συστήματα x86 τεχνολογίας PCIe 3.0Τα εν λόγω συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν αποδεδειγμένα βελτιωμένα αποτελέσματα απόδοσης σε δημοφιλείς πλατφόρμες ανάπτυξης ΑΙ όπως τα Chainer, Tensorflow και Caffe, καθώς επίσης και σε βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν επιτάχυνση υπολογισμών με χρήση GPUs, όπως η Kinetika.Ως αποτέλεσμα, οι data scientists μπορούν να σχεδιάσουν ταχύτερα εφαρμογές , όπως λειτουργίες deep learning για την εξαγωγή γνώσης στην επιστημονική έρευνα μέχρι την ανίχνευση απάτης σε πραγματικό χρόνο και την ανάλυση πιστωτικού κινδύνου.Επιπλέον, με την χρήση του Open Source λογισμικού IBM PowerAI, η IBM έχει βελτιστοποιήσει και απλοποιήσει την ανάπτυξη των frameworks deep learning και βιβλιοθηκών στην υποδομή Power με χρήση GPU accelerators, επιτρέποντας στους data scientists να είναι 'Up and Running' σε λίγα μόλις λεπτά.Η τεχνολογία Power9 βρίσκεται στην καρδιά των νέων, υπό υλοποίηση υπερυπολογιστικών συστημάτων "Summit" του US Department of Energy και "Sierra", τα οποία αναμένεται να είναι οι ισχυρότεροι υπερυπολογιστές παγκοσμίως, ενώ επίσης έχει αξιοποιηθεί ευρέως στα Data Centers της Google.Μάθετε περισσότερα για την τεχνολογία Power9 και τα συστήματα AC922: http://ibm.biz/BdjCQQ