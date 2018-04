Η Acer ανακοινώνει το νέο της Gaming Laptop Nitro 5 με επεξεργαστές Core i+

Η Acer ανακοίνωσε την προσθήκη του Nitro 5 στη gaming σειρά της, προσφέροντας στους casual gamers εξαιρετικές, stylish επιδόσεις. Χάρη στη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε επεξεργαστές έως και 8ης γενιάς όπως ο Intel® Core™ i7 και ο Intel Core i7+, ο νέος Nitro 5 των 15 ιντσών προσφέρει βελτιωμένη ταχύτητα και υψηλή απόδοση για την απόλυτη online μάχη.«Στην Acer χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε ανάμεσα στους πρώτους που αξιοποιούν τους επεξεργαστές Intel Core i7+ στο νέο gaming notebook Nitro 5,» δήλωσε ο Jerry Hou, General Manager, Consumer Notebooks, IT Products Business της Acer. «Το νέο Nitro 5 ικανοποιεί τις ανάγκες σχεδόν όλων των casual gamers καθώς προσφέρει μεγάλη απόδοση σε λογική τιμή, ενώ οι επαγγελματίες χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και στις μετακινήσεις τους».«Τα 8ης γενιάς Intel Core mobile προϊόντα διαθέτουν εξαιρετικές επιδόσεις και είναι σχεδιασμένα για να ξεπεράσουν τα μέχρι τώρα όρια του gameplay και της δημιουργίας περιεχομένου. Με τους νέους επεξεργαστές Intel Core i7 και Core i7+ καταφέραμε να συνδυάσουμε σε ένα μόνο laptop τη CPU με επιδόσεις υψηλού επιπέδου, την αυξημένη ταχύτητα απόκρισης, τους ταχείς χρόνους φόρτωσης της μνήμης Intel Optane και το απίστευτα γρήγορο built-in WiFi», υπογράμμισε ο Chris Walker, Vice President, Client Computing Group and General Manager, Mobile Client Platforms της Intel. «Ο νέος Acer Nitro 5 συνδυάζει επίσης αυτές τις τεχνολογίες αιχμής με το φανταστικό design».Ο νέος Acer Nitro 5 έρχεται με έως και 8ης γενιάς επεξεργαστή καθώς υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στους Intel Core i7 και Intel Core i7+. Πράγματι, διαθέτει βελτιωμένο six-core design, δίνοντας έμφαση στις premium επιδόσεις έτσι ώστε οι χρήστες να μη χάνουν ούτε στιγμή από τη δράση, με τη μνήμη Intel® Optane™ να βελτιώνει τους χρόνους απόκρισης και φόρτωσης. Για την καλύτερη απόδοση εικόνας είναι εξοπλισμένος με γραφικά NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti με δυναμικό φωτισμό, βοηθώντας τους gamers να εντοπίσουν τον εχθρό τους ακόμα και στην πιο σκοτεινή κρυψώνα.Επιπλέον, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους έως και 512 GB για αποθήκευση εφαρμογών και παιχνιδιών στη NVMe PCIe solid-state μνήμη, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και ταχύτερη εκκίνηση. Ο Nitro 5 είναι εξοπλισμένος με μνήμη DDR4 έως και 32GB, η οποία απασχολεί 20% λιγότερη ισχύ συγκριτικά με την DDR3 για αποτελεσματικότερες gaming sessions. Τέλος, η εφαρμογή NitroSense της Acer καταγράφει την κατάσταση των CPU/GPU ενώ η τεχνολογία CoolBoost προσαρμόζει την ψύξη για την επίτευξη άριστης επίδοσης.Ο Nitro 5 διαθέτει εκλεπτυσμένο styling, με κομψό laser texturing και κόκκινο matte μεντεσέ συνδυασμένο με το φουτουριστικό design του φωτιζόμενου πληκτρολογίου, που συμπληρώνεται από την Full HD IPS οθόνη 15.6 ιντσών για ιδιαίτερα λεπτομερείς εικόνες. Παράλληλα, η μπροστινή HD web camera επιτρέπει στους gamers να καθορίσουν τη στρατηγική της ομάδας τους και να πανηγυρίσουν όλοι μαζί τη νίκη τους. Το Mixer επιτυγχάνει την εύκολη αναμετάδοση των παιχνιδιών απευθείας από το Game bar στα Windows 10 απλά με το πάτημα του Windows plus G κουμπιού.Καθώς τα audio υψηλής ποιότητας αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του gaming, το Dolby Audio™ Premium και η τεχνολογία TrueHarmony™ της Acer παρέχουν την τέλεια ακουστική στους gamers. Ο Nitro 5 διαθέτει ασύρματη συνδεσιμότητα Intel® Wireless-AC 9560 2x2 802.11ac για ταχύτατο gaming, streaming και conferencing εμπειρία. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται μια πληθώρα θυρών όπως η USB Type-C, η HDMI 2.0 και η Gigabit Ethernet.Ο Acer Nitro 5 θα είναι διαθέσιμος το Μάιο, με τις τιμές να ξεκινούν από τα €799. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις τιμές για την κάθε τοπική αγορά, παρέχουν τα σημεία πώλησης της Acer μέσω του www.acer.com.