Η Dell EMC ανακοινώνει την επόμενη γενιά του χαρτοφυλακίου servers με τις καλύτερες πωλήσεις διεθνώς

Επιταχυνόμενη απόδοση βάσης δεδομένων και μειωμένη καθυστέρηση (latency) μέχρι και 12 φορές περισσότερα IOPS1 βάσης δεδομένων και μέχρι 98 τοις εκατό λιγότερη καθυστέρηση βάσης δεδομένων σε ένα cluster VMware vSAN4.

Ταχύτερη και ενιαία μετάβαση για εικονικές μηχανές (virtual machines) έως 58 τοις εκατό με 75 τοις εκατό λιγότερη χρήση CPU κατά τη χρήση 25GbE με Remote Direct Memory Access (RDMA)5.

Ταχύτερη απόδοση αποθηκευτικών μέσων (storage) σε υπολογιστικές εφαρμογές, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους μέχρι και έξι φορές σε NVMe drives, μέχρι και πέντε φορές υψηλότερη ταχύτητα, συνολικά, σε flash storage, 30 τοις εκατό περισσότερες υποδοχές εισόδου/εξόδου (input/output) και 25 τοις εκατό βελτίωση της πυκνότητας.

Εύκολη διαχείριση του κύκλου λειτουργίας των servers από το στάδιο της εγκατάστασης, μέχρι την απόσυρση και την επαναχρησιμοποίηση, χάρη στον προηγμένο ενσωματωμένο Dell Remote Access Controller (iDRAC9). Προσφέρει μέχρι και τέσσερις φορές καλύτερη απόδοση στη διεπαφή και εμπειρία χρήσης, και 30 τοις εκατό λιγότερο χρόνο για τη ρύθμιση του συστήματος mobile-based διαχείρισης iDRAC με QuickSync 2.

Έως 90 τοις εκατό ταχύτερη διευθέτηση προβλημάτων των PowerEdge servers χάρη στην προληπτική και προγνωστική τεχνολογία ProSupport Plus και SupportAssist7

Ασφαλής εκκίνηση με κρυπτογράφηση η οποία διασφαλίζει τους servers σε όλο το φάσμα (end-to-end) και προάγει εν γένει την ασφάλεια του data center. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως, βάση ασφάλειας μέσω hardware (silicon-based root of trust), προστασία Intel Boot Guard, εγκεκριμένο (signed) firmware και αυτόματη επαναφορά BIOS, καθώς και το νέο σύστημα OpenManage Enterprise, ως μια virtual κονσόλα, η οποία παρέχει προηγμένη ασφάλεια στους servers, και παράλληλα προσδίδει μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία στους πελάτες.

Κλείδωμα συστήματος, μια αποκλειστική δυνατότητα των PowerEdge servers, η οποία διασφαλίζει κάθε σύνθεση συστήματος από κακόβουλες ή ακούσιες μεταβολές, ενώ ειδοποιεί τους χρήστες σχετικά με κάθε επιχειρούμενη μεταβολή στο σύστημα.

Διαγραφή συστήματος, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αποσύρουν ή να επαναχρησιμοποιούν με ευκολία τους δικούς τους, 14ης γενιάς PowerEdge servers, χάρη στην ασφαλή και γρήγορη διαγραφή δεδομένων από τα αποθηκευτικά μέσα, καθώς και κάθε άλλου τύπου ενσωματωμένης non-volatile μνήμης.

Dell EMC PowerEdge R640 – συνδυάζει με ιδανικό τρόπο το υπολογιστικό και αποθηκευτικό μέρος σε εξωστρεφή (scale-out) data centers υψηλής πυκνότητας χρησιμοποιώντας πλατφόρμα 1U/2-υποδοχών επεξεργαστή.

Dell EMC PowerEdge R740 – υψηλής απόδοσης servers για απαιτητικά περιβάλλοντα. Προσφέρουν την ιδανική αναλογία επιτάχυνσης αποθήκευσης, δυνατοτήτων εισόδου/εξόδου (I/O) και εφαρμογών, καθώς και ανώτερου επιπέδου ευελιξία στη σύνθεση, σε πλατφόρμα 2U/2υποδοχών επεξεργαστή. Οι servers R740 προσφέρουν μέχρι και 50 τοις εκατό περισσότερους χρήστες VDI ανά server8 και έως 50 τοις εκατό μεγαλύτερη υποστήριξη επιτάχυνσης GPU για Hadoop analytics9

Dell EMC PowerEdge R740XD – Αυτή η πλατφόρμα 2U/2υποδοχών επεξεργαστή παρέχει την, καλύτερη στην κατηγορία της, απόδοση και πυκνότητα για εφαρμογές όπως software-defined αποθήκευση, και με το επίπεδο ευελιξίας που απαιτείται από τους παρόχους υπηρεσιών cloud, τους χρήστες Hadoop/Big Data και co-location hosting.

Dell EMC PowerEdge R940 – Η συγκεκριμένη πλατφόρμα 3U/4υποδοχών επεξεργαστή, διαχειρίζεται εφαρμογές εξαιρετικά απαιτητικές και ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση, όπως σχεδιασμό πόρων μεγάλων οργανισμών - enterprise resource planning (ERP), ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), καθώς και βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Οι PowerEdge R940 servers είναι σε θέση να εξοικονομήσουν μέχρι και 600.000 δολάρια ΗΠΑ σε κόστος αδειοδότησης Oracle10 και αποδίδουν έως 44% ταχύτερα σε περιβάλλον SAP SD Sybase 11

Dell EMC PowerEdge M640 και FC640 – Εντυπωσιακοί αρθρωτοί (modular) servers, σχεδιασμένοι για υψηλή απόδοση, με τη μεγαλύτερη πυκνότητα στην κατηγορία τους, για εξαιρετική κλιμάκωση σε πλατφόρμες Blade και Modular.

Dell EMC PowerEdge C6420 – Ιδανικοί servers για υψηλής απόδοσης υπολογιστικές εφαρμογές. Μεγιστοποιούν την πυκνότητα, την κλιμάκωση και την ενεργειακή αποδοτικότητα ανά μονάδα, με τη χρήση modular πλατφόρμας σε μονάδα 2U/8υποδοχών επεξεργαστή.

Οι servers Dell EMC PowerEdge R940, R740, R740xd, R640, και C6420 είναι ήδη διαθέσιμοι, διεθνώς.

Οι servers Dell EMC PowerEdge FC640 και M640 θα είναι διαθέσιμοι αργότερα εντός του 2017.

Οι λύσεις Dell EMC που βασίζονται στους νέους PowerEdge servers θα είναι διαθέσιμες διεθνώς κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2017.

Η Dell EMC ανακοινώνει τη διεθνή διαθεσιμότητα της επόμενης γενιάς των servers της με τις καλύτερες πωλήσεις διεθνώς, με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες κάθε μεγέθους να προωθήσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες σχετικά με το μετασχηματισμό Πληροφορικής (IT transformation). Όπως πρόσφατα έδειξε στο συνέδριο Dell EMC World 2017, η βραβευμένη σχεδίαση της νέας 14ης γενιάς του χαρτοφυλακίου Dell EMC PowerEdge servers δημιουργεί μια κλιμακούμενη, αυτοματοποιημένη και ασφαλή υπολογιστική πλατφόρμα για παραδοσιακές και εγγενείς στο cloud (cloud-native) εφαρμογές, σχεδιασμένες για τους νέους επεξεργαστές Intel® Xeon® Scalable.«Η 14η γενιά Dell EMC PowerEdge servers παρέχει βελτιώσεις, στηριζόμενη στο χαρτοφυλάκιο servers με τις καλύτερες πωλήσεις διεθνώς, και είναι σχεδιασμένη για να προωθεί τις ενέργειες μετασχηματισμού Πληροφορικής των πελατών», ανέφερε ο Ashley Gorakhpurwalla, president, Server Solutions Division, Dell EMC. «Οι σύγχρονες λύσεις υποδομής που προσφέρουμε, αλλάζουν τα δεδομένα στην παρούσα φάση της ψηφιακής οικονομίας. Χάρη στην αρχιτεκτονική μας, η οποία είναι ανθεκτική στις κυβερνο-επιθέσεις, αλλά και τις καινοτομίες υψηλής απόδοσης, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες να απελευθερώσουν τις δικές τους επιχειρηματικές δυνατότητες».Στην πρόσφατη έρευνα Καμπύλης Ωριμότητας Μετασχηματισμού Πληροφορικής - ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν παραγγελίας της Dell EMC, οι οργανισμοί, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε μεγαλύτερο βαθμό με τις δικές τους πρωτοβουλίες μετασχηματισμού Πληροφορικής, έχουν επτά φορές περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν την τεχνολογία, ως παράγοντα διαφοροποίησης της ανταγωνιστικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, η προτεραιότητα για πολλές από τις πρωτοβουλίες μετασχηματισμού των συστημάτων ΙΤ εντοπίζεται στη σύγχρονη υποδομή ΙΤ, η οποία είναι σε θέση να προσφέρει, με ασφάλεια, βελτιωμένη αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα ενισχύει την καινοτομία, η οποία επιτρέπει την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών προτύπων.Χάρη στην κλιμακούμενη αρχιτεκτονική για επιχειρήσεις, τον έξυπνο αυτοματισμό και την ενσωματωμένη ασφάλεια, το νέο χαρτοφυλάκιο 14ης γενιάς Dell EMC PowerEdge servers πραγματοποιεί τα όσα υπόσχεται, βάσει αυτών ακριβώς των επιθυμητών οφελών. Οι PowerEdge servers, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο των σύγχρονων data centers, επιτρέπουν στους πελάτες να προωθήσουν ακόμη περαιτέρω την καινοτομία τους, και με ταχύτερους ρυθμούς, με στόχο την επίτευξη των δικών τους στόχων για τον μετασχηματισμό Πληροφορικής.Η κλιμακούμενη αρχιτεκτονική για επιχειρήσεις των Dell EMC PowerEdge servers βοηθά τους πελάτες να εναρμονίσουν την αποδοτικότητά τους με τις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες, χάρη στην προηγμένη απόδοση, τόσο για παραδοσιακές, όσο και για virtualized αλλά και cloud-native εφαρμογές, στο πλαίσιο ενός software-defined data center. Το νέο χαρτοφυλάκιο Dell EMC PowerEdge servers, το οποίο είναι ειδικά βελτιστοποιημένο για αποθηκευτικά μέσα τεχνολογίας non-volatile memory express (NVMe), βοηθά τους πελάτες να επιταχύνουν τις εγκαταστάσεις μονάδων (stacks) αποθηκευτικών μέσων software-defined και υποδομών hyper-converged με:Η έξυπνη αυτοματοποίηση των Dell EMC PowerEdge servers επιτρέπει στα στελέχη ΙΤ να εστιάσουν σε εργασίες κρίσιμες για τις επιχειρησιακές ανάγκες (mission-critical), οι οποίες προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες και στην επιχείρηση. Ειδικότερα, το OpenManage Enterprise με το ισχυρό RESTful API παρέχει εργαλεία για αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις, ενημερώσεις, παρακολούθηση και συντήρηση. Η νέα, ακόμη ισχυρότερη κονσόλα διαχείρισης OpenManage Enterprise προσφέρει στους χρήστες:Η Dell EMC πιστεύει ότι η ενσωματωμένη ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για τις υπολογιστικές εφαρμογές και δεν θα πρέπει να απαιτεί επιπλέον έξοδα αδειοδότησης. Η Dell EMC πρώτη εισήγαγε την έννοια του root of trust (βάση ασφάλειας) για τους PowerEdge servers κατά τις δύο τελευταίες γενιές. Αυτή η αρχιτεκτονική, η οποία είναι ανθεκτική στις κυβερνο-επιθέσεις, επιτρέπει στους πελάτες να προασπίσουν, να εντοπίσουν, να επαναφέρουν, και να αποσύρουν PowerEdge servers χάρη σε:Σε συνεργασία με την Intel, η Dell EMC φέρνει τους επεξεργαστές Intel® Xeon® Scalable στη 14η γενιά των Dell EMC PowerEdge servers. Αξιοποιώντας τους κατά 27 περισσότερους υπολογιστικούς πυρήνες, και την κατά 50 τοις εκατό μεγαλύτερη διαμεταγωγή μνήμης6, οι πελάτες που διαθέτουν τους 14ης γενιάς Dell EMC PowerEdge servers είναι σε θέση να επιταχύνουν την απόδοση των ζωτικής σημασίας εφαρμογών τους. Η πιο προηγμένη σειρά PowerEdge servers της Dell EMC περιλαμβάνει συστήματα σε μορφή rack και blade.Οι PowerEdge servers αποτελούν επίσης το θεμέλιο για τις λύσεις της Dell EMC. Οι λύσεις και οι πλατφόρμες της Dell EMC, οι οποίες είναι πρωτοπόρες στον κλάδο, επωφελούνται εξίσου από την ισχύ και την ασφάλεια της νέας γενιάς των PowerEdge servers. Οι servers θα ενσωματώνονται σε συστήματα storage και data center, συστήματα hyper-converged και racks, πλατφόρμες υβριδικού cloud, έτοιμους κόμβους (nodes), πακέτα και άλλες λύσεις της Dell EMC.Αυτές οι ενσωματώσεις σημαίνουν πολύ περισσότερα από την απλή εκτέλεση software πάνω σε hardware. Χάρη στο, πρωτοπόρο στον κλάδο, hardware και software, στα πλαίσια του εκτεταμένου της χαρτοφυλακίου για μεγάλους οργανισμούς (enterprise), η Dell EMC είναι σε θέση να ενσωματώσει το software σύστημα διαχείρισης μέσα στο hardware, κάτι το οποίο εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, καθώς και περισσότερο εις βάθος δοκιμές και πιστοποιήσεις και των δύο παραγόντων.Οι νέοι servers θα αποτελέσουν το θεμέλιο των λύσεων της Dell EMC που βασίζονταν στην προηγούμενη γενιά PowerEdge, όπως τα VxRail Appliances, VxRack Systems, XC Series, vSAN Ready Nodes, ScaleIO ReadyNodes, IsilonSD Edge και Elastic Cloud Storage. Επίσης θα είναι διαθέσιμοι για πολλές νέες λύσεις και πλατφόρμες από την Dell EMC, όπως τα Data Domain Appliance, CloudArray, Ready Bundles, Ready Systems, Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud, Dell EMC Native Hybrid Cloud, και Dell EMC Cloud για Microsoft Azure Stack.