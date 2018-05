Η LG ανακοινώνει την ενσωμάτωση του Google Assistant στη σειρά τηλεοράσεων του 2018 με ΑΙ τεχνολογία

Με την πρώτη επίσημη ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της CES 2018, το Google Assistant είναι πλέον επίσημα διαθέσιμο στη σειρά τηλεοράσεων 2018 LG ΑΙ. Αυτό περιλαμβάνει τις τηλεοράσεις LG OLED και τις LG SUPER UHD με ThinQ AI, οι οποίες θα διαθέτουν χαρακτηριστικά AI τεχνολογίας αιχμής με δυνατότητα λειτουργίας απευθείας μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός. Η συνεργασία μεταξύ της Google και της LG θα προσφέρει περισσότερη ευκολία στη ζωή των καταναλωτών και τα αποτελέσματα αυτής της τεχνολογικής συνεργασίας θα επηρεάσουν θετικά τις βραβευμένες τηλεοράσεις της LG.Το Google Assistant συνδυάζει το βραβευμένο webOS βασισμένο στο ThinQ AI της LG για να φέρει νέα επίπεδα άνεσης και ελέγχου στον καταναλωτή. Αυτό επιτρέπει στις LG τηλεοράσεις του 2018 να παρέχουν μια διαισθητική AI εμπειρία που χρησιμοποιεί φωνητικές εντολές για τον έλεγχο των λειτουργιών της τηλεόρασης, για την απρόσκοπτη αναζήτηση και αναπαραγωγή περιεχομένου καθώς και για τον έλεγχο των ρυθμίσεών της. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το Google Assistant να διαχειριστεί τις καθημερινές εργασίες του, να του δώσει πρόσβαση σε πληροφορίες, να ελέγχει τις συμβατές έξυπνες οικιακές συσκευές, όπως τον φωτισμό, το ψυγείο και πολλά άλλα.Ξεκινώντας φέτος, η LG και η Google άρχισαν να συνεργάζονται για να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών και να επεκτείνουν την προσβασιμότητα των καταναλωτών μέσω της ένταξης διαφορετικών γλωσσών. Με την προσθήκη του Google Assistant στην πλατφόρμα webOS των τηλεοράσεων 2018 LG ΑΙ, η προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας και η φυσική επεξεργασία της γλώσσας για τις οποίες είναι αναγνωρισμένη η Google, θα απλοποιήσει τη ζωή των καταναλωτών παγκοσμίως. Η υλοποίηση της LG αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίνει η εταιρεία στη δημιουργία και την παροχή μίας πιο ολοκληρωμένης, προσβάσιμης και ευρείας εμβέλειας ΑΙ υπηρεσιών.Οι τηλεοράσεις 2018 LG ΑΙ μπορούν να εκτελέσουν εκατοντάδες φωνητικές εντολές, χρησιμοποιώντας τη δική τους έξυπνη ανοιχτή πλατφόρμα καθώς και το ενσωματωμένο Google Assistant. Με το ThinQ AI της LG οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν αμέσως με εξωτερικές κονσόλες παιχνιδιών και soundbars ("Connect to soundbar"), μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση λειτουργίας της εικόνας (“Change to Cinema Mode”) ή να απενεργοποιήσουν την τηλεόραση σε καθορισμένη ώρα.Επιπλέον, η αναζήτηση περιεχομένου είναι ακόμη πιο απλή και πιο βολική. Οι LG τηλεοράσεις με δυνατότητα AI μπορούν να ανακτήσουν άμεσα πληροφορίες ή να αλλάξουν ένα κανάλι που προσφέρει το περιεχόμενο που επιθυμεί ο θεατής. Η επιλογή "Μετάβαση στο κανάλι Discover" (“Switch to Discovery channel”) προσφέρει άμεση σύνδεση με πληροφορίες για μελλοντικούς προορισμούς ταξιδιού. Οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα για τις ταινίες που επιθυμούν απλώς λέγοντας το όνομα ενός χαρακτήρα ή ενός ηθοποιού ή ζητώντας από την τηλεόραση να "Αναζητήσει το soundtrack αυτής της ταινίας" ή να "Απενεργοποιήσει την τηλεόραση όταν τελειώσει το πρόγραμμα" χωρίς να χρειαστεί εκ των προτέρων προγραμματισμός.Με την ενσωμάτωση του Google Assistant, οι τηλεοράσεις AI της LG προσφέρουν στους χρήστες μια αναβαθμισμένη εμπειρία που τους επιτρέπει να διαχειρίζονται διαφορετικές εργασίες, να βρίσκουν απαντήσεις ή να ελέγχουν έξυπνες οικιακές συσκευές. Απλά πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί μικροφώνου o χρήστης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για την πρόγνωση καιρού ("Πως θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο;"), για την τοποθεσία τοπικών επιχειρήσεων ή για το σκορ ενός σημαντικού παιχνιδιού χωρίς να διαταραχθεί η εμπειρία προβολής. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να ξαναζήσουν τις αγαπημένες τους στιγμές μέσω των Google Photos, ενώ υπηρεσίες όπως η παράδοση και η μεταφορά τροφίμων θα είναι ευκολότερες με την προσθήκη διαθέσιμων συνεργασιών μέσω τρίτων στο εγγύς μέλλον.Με τη βοήθεια του Google Assistant, οι τηλεοράσεις 2018 LG ΑΙ μπορούν να λειτουργήσουν ως “πύργος ελέγχου” του έξυπνου σπιτιού προσφέροντας πρόσβαση σε συσκευές όπως ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες, θερμοστάτες, ιονιστές, έξυπνες συσκευές φωτισμού και πολλά άλλα. Το Google Assistant συνεργάζεται με περισσότερες από 5.000 έξυπνες συσκευές από εκατοντάδες γνωστά brands, διευκολύνοντας τη διαχείριση έξυπνων ηχείων και άλλων συσκευών μέσω Wi-Fi ή Bluetooth.Οι τηλεοράσεις LG OLED και οι LG SUPER UHD με ThinQ AI και Google Assistant θα είναι διαθέσιμες στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Μάιο με τις βασικές αγορές στην Ευρώπη και την Ασία να ακολουθούν.«Με το Google Assistant τώρα διαθέσιμο στις τηλεοράσεις LG AI 2018, πιστεύω ότι θα ζήσουμε ένα εντελώς νέο επίπεδο υιοθέτησης της τεχνολογίας AI στο σπίτι», δήλωσε ο Brian Kwon, Πρόεδρος της LG Home Entertainment Company. «Η μοναδική συνεργασία της LG με τη Google μας επιτρέπει να είμαστε το πρώτο TV brand που προσφέρει το Google Assistant στο δικό μας λειτουργικό σύστημα, το οποίο αποτελεί ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πελάτες που είναι ‘λάτρεις’ του webOS. Με μεγάλους συνεργάτες, όπως η Google, αναμένουμε πολλά ακόμα συναρπαστικά νέα για την AI από την LG».Οι τηλεοράσεις LG 2018 AI λειτουργούν επίσης με τις υπάρχουσες Google Assistant συσκευές, όπως το Google Home και άλλα έξυπνα ηχεία με ενσωματωμένο το ‘Assistant’, επιτρέποντας στους χρήστες να στέλνουν φωνητικές εντολές απευθείας από μια ξεχωριστή συσκευή Assistant στην LG τηλεόρασή τους. Οι κάτοχοι τηλεοράσεων μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλες Assistant συσκευές για να διαχειριστούν τις λειτουργίες τηλεόρασης όπως η ένταση, η αναπαραγωγή, η παύση, η εκκίνηση, η διακοπή, το fast forward, η επιλογή καναλιών, η αναζήτηση περιεχομένου και πολλά άλλα. Οι τηλεοράσεις με δυνατότητα AI 2018 της LG θα λειτουργούν με άλλες συσκευές του Google Assistant στις Η.Π.Α., στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον Καναδά και στην Αυστραλία, με περαιτέρω ανάπτυξη/επέκταση που θα ανακοινωθεί αργότερα μέσα στο έτος.