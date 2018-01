Η Sony ανακοινώνει νέες OLED και LCD 4Κ HDR σειρές τηλεοράσεων

Τύπος display OLED. 8 εκατομμύρια αυτοφωτιζόμενα pixel φέρνουν μια σημαντικά εμπλουτισμένη εμπειρία θέασης με βαθύ μαύρο, αυθεντικό χρώμα και ευρεία γωνία θέασης

Διαθέτει επεξεργαστή 4K HDR X1™Extreme, παρέχοντας την απόλυτη εμπειρία θέασης 4K HDR, καθώς ενσωματώνει τρεις τεχνολογίες: Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping™ 4K HDR και Dual database επεξεργασία.

Διαθέτει τεχνολογία Acoustic Surface™: όλη η οθόνη αντηχεί με εξαιρετικό ήχο που ακούγεται απευθείας από την ίδια την οθόνη. Αυτό επιτρέπει την τέλεια ενοποίηση εικόνας και ήχου που παραδοσιακές τηλεοράσεις δεν μπορούν να αποδώσουν.

Προσφέρει ζωηρά, ρεαλιστικά χρώματα χάρη στην τεχνολογία TRILUMINOS™ Display, επιπλέον βελτιωμένη για μεγαλύτερη ακρίβεια χρωμάτων.

Χρησιμοποιεί το 4KX-Reality™ PRO για να αναπαράγει εκπληκτικά τις λεπτομέρειες με τον μοναδικό αλγόριθμο της Sony για τη δημιουργία βάσης δεδομένων αναπαραγωγής της πραγματικότητας για οποιοδήποτε περιεχόμενο, όπως τηλεοπτική εκπομπή, DVD, Blu-ray Disc, βίντεο στο Internet και ψηφιακές φωτογραφίες.

Μινιμαλιστικός σχεδιασμός: Η σειρά AF8 διαθέτει ένα καθαρό, μινιμαλιστικό σχέδιο που σας κρατά επικεντρωμένους σε ό,τι είναι σημαντικό - στην εικόνα. Ο νέος σχεδιασμός, με την μικρή βάση, επιτρέπει στην AF8 να τοποθετηθεί οπουδήποτε.

Το Android TV™ σας επιτρέπει να εξερευνήσετε έναν κόσμο με ταινίες, μουσική, φωτογραφίες, παιχνίδια, αναζήτηση περιεχομένου, εφαρμογές και πολλά άλλα. Διαθέτει φωνητική αναζήτηση για να βρείτε περιεχόμενο, να κάνετε ερωτήσεις και να ελέγξετε την τηλεόρασή σας. Με το ενσωματωμένο Chromecast, μπορείτε εύκολα να στέλνετε περιεχόμενο από το smartphone ή το tablet σας στην τηλεόραση. Με την πρόσβαση στο GooglePlay™, μπορείτε να απολαύσετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές αλλά και τα αγαπημένα σας παιχνίδια.*2

Συμβατή με HDR για λήψη και επεξεργασία του νέου πρότυπου σήματος βίντεο με υψηλότερη φωτεινότητα, υψηλότερη αντίθεση και πιο ζωντανά χρώματα μέσω υπηρεσιών βίντεο Internet και HDMI. Υποστηρίζει HDR10, Hybrid Log - Gamma and DolbyVision™. *1







X-tended Dynamic Range PRO. Αναβαθμίζει το HDR και χωρίς HDR περιεχόμενο ενισχύοντας και μειώνοντας τα επίπεδα οπίσθιου φωτισμού ακριβώς για κάθε ζώνη της οθόνης με μοναδική τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού. (6 φορές αντίθεση XDR*4).

X-Motion Clarity™. Αυτή η νέα τεχνολογία διατηρεί τη γρήγορη δράση ομαλή και ευκρινής. Οι κινούμενες εικόνες ελέγχονται με ακρίβεια για να ελαχιστοποιηθεί η θολότητα. Ακόμα και κατά τη διάρκεια γρήγορων σκηνών, οι εικόνες παραμένουν αληθινές χωρίς απώλεια φωτεινότητας.

Σχεδιασμένο για να ταιριάζει απόλυτα με την HT-XF9000 ηχόμπαρα, η οποία συμπληρώνει τις εξαιρετικές εικόνες με εντυπωσιακό, ισχυρό ήχο.

Διαθέτει επεξεργαστή 4K HDR X1™ Extreme, o οποίος αναπαράγει περισσότερο βάθος, υφές και φυσικά χρώματα, καθώς ενσωματώνει τεχνολογίες, όπως Object-based HDR remaster και Super Bit Mapping™ 4K HDR.

Ο εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα στενό πλαίσιο από αλουμίνιο και σύστημα διαχείρισης καλωδίων για την τοποθέτηση της συσκευής σε επιφάνεια τραπεζιού.

Χρησιμοποιεί το 4KX-Reality™ PRO για να αναπαράγει εκπληκτικά τις λεπτομέρειες με τον μοναδικό αλγόριθμο της Sony για τη δημιουργία βάσης δεδομένων αναπαραγωγής της πραγματικότητας για οποιοδήποτε περιεχόμενο, όπως τηλεοπτική εκπομπή, DVD, Blu-rayDisc, βίντεο στο Internet και ψηφιακές φωτογραφίες.

Ο εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα στενό πλαίσιο από αλουμίνιο και σύστημα διαχείρισης καλωδίων για την τοποθέτηση της συσκευής σε επιφάνεια τραπεζιού.

Συμβατό με HDR για λήψη και επεξεργασία του νέου πρότυπου σήματος βίντεο με υψηλότερη φωτεινότητα, υψηλότερη αντίθεση και πιο ζωντανά χρώματα μέσω υπηρεσιών βίντεο Internet και HDMI.

Η Sony Europe ανακοίνωσε την επέκταση της σειράς τηλεοράσεων 4Κ HDR, που σχεδιάστηκε για να προσφέρει βελτιωμένη αντίθεση, χρώμα και ευκρίνεια. Οι σειρές AF8 και XF90 είναι οι νεότερες επιλογές για να απολαύσετε την εκλεπτυσμένη ποιότητα εικόνας 4K HDR χάρη στις αποκλειστικές καινοτομίες της Sony.Το 2017, η Sony εισήγαγε μια νέα τηλεόραση OLED 4K HDR που ανήκει στις τηλεοράσεις BRAVIA, για να προσφέρει μια επιλογή υψηλών απαιτήσεων, κατά την αγορά μιας τηλεόρασης. Η BRAVIA OLED A1 έλαβε εξαιρετικά θετικά σχόλια από νέους κατόχους και κριτικούς, χάρη στην πρωτοποριακή One Slate σχεδίασή της, η οποία συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα εικόνας με οθόνη OLED και εντυπωσιακό ήχο που προέρχεται απευθείας από την οθόνη μέσω της τεχνολογίας Acoustic Surface. Τώρα, βασιζόμενη σε αυτές τις καινοτομίες, η Sony επεκτείνει τη σειρά BRAVIA OLED για να προσφέρει τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών απαιτήσεων τηλεοράσεις OLED σε ένα ευρύτερο κοινό. Η νέα σειρά AF8 έχει «κληρονομήσει» τον μοναδικό επεξεργαστή εικόνας Sony 4K HDR X1 Extreme και την τεχνολογία Acoustic Surface για να προσφέρει όχι μόνο την υψηλή ποιότητα εικόνας, αλλά και ήχο που καθηλώνει.Ως τηλεόραση OLED, η σειρά AF8 παράγει μια απίστευτα λεπτομερή εικόνα με βαθύ μαύρο, πλούσια ρεαλιστικά χρώματα και εξαιρετικά ευρεία γωνία θέασης. Η τεχνογνωσία επεξεργασίας εικόνων της Sony για πάνω από μισό αιώνα προσδίδει τον ακριβή έλεγχο των 8 εκατομμυρίων OLED pixel για εκπληκτική προβολή ασύγκριτης 4K HDR εικόνας, ενώ η τεχνολογία Acoustic Surface επιτρέπει στον ήχο να προέρχεται από την οθόνη, δημιουργώντας μια εμπειρία ψυχαγωγίας προβάλλοντας απλά μια όμορφη εικόνα, χάρη στην πρωτοποριακή φιλοσοφία One Slate που αποφεύγει όλα τα ορατά ηχεία. Ο νέος σχεδιασμός με την μικρή βάση επιτρέπει στην AF8 να τοποθετηθεί οπουδήποτε.Παράλληλα, η Sony επέκτεινε την σειρά τηλεοράσεων LCD για να καλύψει τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών για μια ευρύτερη ποικιλία τηλεοράσεων με μεγάλη οθόνη και υψηλών προδιαγραφών 4Κ HDR. Η νέα σειρά XF90, εξοπλισμένη με τον επεξεργαστή X1 Extreme, θα διατίθεται σε μεγέθη οθόνης 75'', 65'', 55'' και 49''.Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της οθόνης, τόσο ευκολότερο είναι να παρατηρήσετε θόλωση, ειδικά σε σκηνές ταχείας κίνησης. Η σειρά XF90 λύνει αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία, X-Motion Clarity, για να διατηρούνται οι εικόνες γρήγορης δράσης ομαλές και καθαρές. Η τεχνολογία X-Motion Clarity χρησιμοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα τον άμεσο LED αλγόριθμο από την Sony, για την μείωση της έντασης του φωτός και την ώθηση του οπίσθιου φωτισμού, αλλά και συνολικά τον έλεγχο της φωτεινότητας και τη βελτιστοποίηση της διάρκειάς της. Επομένως, οι εικόνες είναι καθαρές και ομαλές με ελάχιστη απώλεια φωτεινότητας.Για να πάτε τον ήχο σε άλλο επίπεδο, ο σχεδιασμός της σειράς XF90 ταιριάζει απόλυτα με τη νέα, συμβατή με DolbyAtmos, ηχόμπαρα της Sony, HT-XF9000. Ο συνδυασμός των τηλεοράσεων της σειράς XF90 και της μπάρας ήχου HT-XF9000, σας προσφέρει μια πραγματική εμπειρία κινηματογράφου στο σπίτι.Τόσο η σειρά AF8 όσο και η σειρά XF90 θα υποστηρίξουν το DolbyVision™*1, το φορμά HDR της Dolby Laboratories, δημιουργώντας μια ακόμα πιο συγκλονιστική, συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία με εντυπωσιακά φωτεινά σημεία, βαθύτερα σκοτεινά και ζωντανά χρώματα.Επιπλέον, η Sony Europe ανακοίνωσε τις σειρές XF85 και XF80 4KHDR, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν επίσης το 2018.Τα νέα μοντέλα τηλεοράσεων της Sony και τα βασικά χαρακτηριστικά τους:*1 Το DolbyVision θα είναι διαθέσιμο μέσω μελλοντικής ενημέρωσης λογισμικού.* 2 Το Google, το Android TV, το Google Play, το ενσωματωμένο Chromecast, το Google Home και άλλα σχετικά σήματα και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της GoogleLLC.* 3 TαAmazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.*4 Το XDR είναι η συντομογραφία του X-tended Dynamic Range. Αυτό είναι το αντιληπτό επίπεδο αντίθεσης που διευρύνεται από την τεχνολογία X-tended Dynamic Range PRO, η οποία είναι ο μοναδικός αριθμός που υπολογίζεται για την αντίθεση που πραγματικά οι χρήστες αισθάνονται και απολαμβάνουν (XDR Contrast). Ο αριθμός αυτός βασίζεται στη παραδοσιακή μας τηλεόραση χωρίς τοπική μείωση.