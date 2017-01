Η Sony αποκαλύπτει τις τελευταίες κυκλοφορίες των προϊόντων της στην έκθεση CES 2017

Οικιακή Διασκέδαση και Ήχος

Η Sony αποκάλυψε τη νέα σειρά των προϊόντων της, που προορίζει για κυκλοφορία το 2017, στη CES 2017, που διοργανώνεται στο Λας Βέγκας στη Νεβάδα.Στο περίπτερο της Sony φέτος θα αναδειχθούν οι τελευταίες προσφορές και πρωτοβουλίες της εταιρείας, εστιάζοντας πρωταρχικά σε προϊόντα με υποστήριξη τεχνολογίας HDR (Υψηλό Δυναμικό Εύρος) ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη στην ποιότητα της εικόνας. Οι παρευρισκόμενοι στο περίπτερο θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν στα χέρια τους τα προϊόντα από την ευρεία γκάμα της Sony, που περιλαμβάνει από προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας, όπως τηλεοράσεις και εξοπλισμό ήχου 4Κ HDR, με λεπτομερή, τρισδιάστατη ακουστική, μέχρι φωτογραφικές μηχανές, βιντεοπροβολείς, και παιχνιδομηχανές, και όλα αυτά είναι σχεδιασμένα, ώστε να ενισχύσουν τους τρόπους, με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να απολαύσουν το περιεχόμενο της ψυχαγωγίας που τους ενδιαφέρει, βιώνοντας πρωτόγνωρα συναισθήματα.Στη συνέντευξη Τύπου της Sony, που διεξήχθη την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος και CEO της Sony Corporation κ. Kazuo Hirai ανέβηκε στη σκηνή παρουσιάζοντας στο κοινό τον ολοένα αυξανόμενο κόσμο προϊόντων και περιεχομένου με υποστήριξη HDR, ξεκινώντας με την αποκάλυψη της σειράς Α1, της πρώτης σειράς τηλεοράσεων 4K BRAVIA OLED, που κυκλοφόρησε ποτέ η Sony. Στη συνέχεια, ο ίδιος μίλησε για το ευρύ φάσμα των προϊόντων της Sony που εμπλουτίζουν την καθημερινή ζωή των καταναλωτών, τους εμπνέουν και ικανοποιούν την περιέργειά τους, καθώς και για τις πρωτοβουλίες της εταιρείας, που σκοπό έχουν να διευρύνουν τις δυνατότητες στον τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών.Η Sony έχει υπάρξει κινητήριος δύναμη για την ενίσχυση της δημοτικότητας του HDR, ενσωματώνοντας την τεχνολογία αυτή στα προϊόντα ήχου και εικόνας, καθώς και στο περιεχόμενό της, με σκοπό να παρέχει στους καταναλωτές όσο το δυνατόv πιο ρεαλιστικές εμπειρίες προβολής.Η νέαενσωματώνει ό,τι καλύτερο διαθέτει η μοναδική τεχνολογία ποιότητας εικόνας της Sony, συμπεριλαμβανομένου του 4Κ ΗDR επεξεργαστή X1 Extreme, που χαρακτηρίζεται ως η ναυαρχίδα της σειράς. Ο επεξεργαστής X1 Extreme, ο οποίος ενισχύει την οπτική γοητεία που προσφέρει το περιεχόμενο 4K HDR, μπορεί να αναδείξει το πλήρες δυναμικό των αυτοφωτιζόμενων πάνελ OLED, προσφέροντας βαθιά σκούρα και φωτεινά χρώματα που αναδεικνύουν όσο πιο πιστά γίνεται τις εικόνες όπως είναι στην πραγματικότητα. Η σειρά Α1 είναι, ακόμη, εξοπλισμένη με τη μοναδική τεχνολογία της Sony, την Acoustic Surface, που προκαλεί δονήσεις στην οθόνη και επιτρέπει να γίνεται εκπομπή του ήχου απευθείας από την οθόνη της τηλεόρασης. Με την εξάλειψη των ηχείων που συνήθως τοποθετούνται περιφερειακά της οθόνης, αυτή η σειρά επιτυγχάνει μια δομή χωρίς ηχείο και βάση. Επειδή ο ήχος εκπέμπεται από την οθόνη, η εικόνα και ο ήχος γίνονται ένα, αυξάνοντας το ρεαλισμό της εικόνας μπροστά στα μάτια σας. Επίσης, μπορείτε να απολαύσετε την ιδανική εμπειρία θέασης, όπου κι αν βρίσκεστε στο σαλόνι σας, χάρη στο συνδυασμό των πάνελ OLED, με ευρεία γωνία προβολής, και την τεχνολογία Acoustic Surface, που συγχωνεύει την εικόνα και τον ήχο.Η σειράτων 4K HDR τηλεοράσεων διαθέτει την μοναδική και προηγμένη τεχνολογία Slim Backlight Drive+(plus), που ανεβάζει τη φωτεινότητα και την αντίθεση σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη. Επιπροσθέτως, ο 4K HDR επεξεργαστής X1 Extreme διαθέτει HDR remaster για την αναβάθμιση του περιεχομένου με πρότυπο δυναμικό εύρος (SDR) σε ποιότητα που αγγίζει την 4K HDR, καθώς και μια σειρά από άλλες τεχνολογίες για την ενίσχυση της ποιότητας της εικόνας σε μια ευρεία γκάμα περιεχομένου. Με τον X1 Extreme, η σειρά XE93 υλοποιεί τα επίπεδα οπτικής έκφρασης 4K HDR με υψηλή διαύγεια εικόνας, μεγάλη αντίθεση και ευρεία γκάμα χρώματος. Όταν κρεμάτε στον τοίχο αυτήν την καινούρια τηλεόραση BRAVIA, γίνεται ένα με αυτόν, χάρη στο σχεδιασμό της, και δεν αφήνει πίσω της τίποτα άλλο, πέρα από την ίδια την εικόνα.Το περίπτερο της Sony στη CES διαθέτει μία γωνιά προβολών, όπου θα αναδεικνύεται το εύρος των συσκευών που υποστηρίζουν την αναπαραγωγή σε 4K HDR. Σε αυτήν τη γωνιά οι επισκέπτες μπορούν να ρίξουν μια ματιά στα «Uncharted 4: Το Τέλος ενός Κλέφτη», «Gran Turismo Sport», και «Horizon Zero Dawn», παιχνίδια τουσυμβατά με 4K HDR, που θα παίζονται σε μία τηλεόραση BRAVIA. Στην ίδια γωνιά θα παρουσιάζεται και η νέα συσκευή αναπαραγωγής 4Κ Ultra HD Blu-ray, ημε τα καθηλωτικά οπτικά υψηλής ποιότητας 4K HDR. Η συσκευή υποστηρίζει τεχνολογία Hi-Res και μπορεί να αναπαράγει όλες τις λεπτομέρειες και τις αποχρώσεις του ήχου, που είναι πιστός με τον αρχικά ηχογραφημένο ήχο.Στον τομέα του εξοπλισμού του ήχου, η Sony ανακοίνωσε μια γκάμα νέων προϊόντων, εξοπλισμένων με τα πιο τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα, για να σας προσφέρουν μεγαλύτερη απόλαυση με την τεχνολογία 4K HDR. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η νέα ναυαρχίδα της Sony, η. Αυτή η μπάρα ηχείων υποστηρίζει όχι μόνο Hi-res, αλλά και το Dolby Atmos, τον 3D ήχο surround επόμενης γενιάς, που σας καθηλώνει απόλυτα. Διαθέτει, επίσης, τη μοναδική τεχνολογία Wave-Front Control της Sony που αναβαθμίζει το συμβατικό ήχο S-Force Pro Front Surround στέλνοντας ηχητικά κύματα στη σωστή κατεύθυνση για δυνατό ήχο που γεμίζει το δωμάτιο. Ακόμη, οι ειδικοί του ήχου της Sony Pictures Entertainment χρησιμοποίησαν την εμπειρία τους στην μπάρα ηχείων HT-ST5000, συμβάλλοντας στη βαθμονόμηση της ποιότητας του ήχου και στη βελτιστοποίησή του για την αναπαραγωγή ταινιών. Ο νέοςείναι συμβατός με DTS:X, καθώς και με Hi-Res και Dolby Atmos, και δημιουργεί ήχο που κινείται ελεύθερα σε τρεις διαστάσεις. Ο ενισχυτής διαθέτει και άλλες τεχνολογίες για τη δημιουργία ενός μοναδικού ακουστικού χώρου της Sony. Σε αυτές τις τεχνολογίες περιλαμβάνεται και η Speaker Relocation, που δημιουργεί ένα βέλτιστο ακουστικό περιβάλλον ακόμη και υπό τις περιορισμένες συνθήκες εγκατάστασης στο σπίτι, καθώς και η Phantom Sound Back, που παράγει πλούσιο περιφερειακό ήχο, ο οποίος απλώνεται σε κάθε γωνιά του δωματίου.Εκτός από τα παραπάνω, η Sony επιδεικνύει την αντιστοίχιση των προϊόντων ήχου συμβατών με Wi-Fi και των Android τηλεοράσεων 4K HDR, οι οποίες είναι συμβατές με Google Home που λειτουργεί με Google Assistant. Mε μια απλή φωνητική εντολή, μπορείτε εύκολα να κάνετε streaming σε μουσική μέσω των συνδεδεμένων συσκευών ήχου σε πολλά δωμάτια ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο YouTube και σε μουσικές υπηρεσίες από την τηλεόρασή σας. Η λειτουργία φωνητικού ελέγχου εκτίθεται στο περίπτερο της Sony. Tέλος, η Sony θα παρουσιάσει δύο τύπους πρωτότυπων ακουστικών με τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης και που σκοπό έχουν να σας προσφέρουν περισσότερη ελευθερία στην ακρόαση μουσικής σε υψηλή ποιότητα ήχου. Το ένα σετ ακουστικών διαθέτει σχεδιασμό χωρίς καλώδια με ξεχωριστές την αριστερή και τη δεξιά κάψα, και το άλλο διαθέτει λουρί για το λαιμό.Στον τομέα της εικόνας, η Sony εργάζεται για να παρέχει μια ολοκληρωμένη νέα σειρά τεχνολογιών και λύσεων end-to-end, από πηγή φωτισμού, φακούς και αισθητήρα εικόνας μέχρι επεξεργασία εικόνας, μετάδοση ΙΡ και προβολή. Στο περίπτερο, φέτος, εκτίθενται κυρίως τα καταναλωτικά προϊόντα εικόνας της Sony.O νέοςεξαιρετικά κοντινής απόστασης με πηγή φωτός laser, που θα ανακοινώθηκε στη CES 2017 έχει να επιδείξει ένα σχεδιασμό που εξοικονομεί χώρο και χωράει άνετα σε κάθε καθιστικό, διευκολύνοντάς σας να απολαμβάνετε την καθηλωτική εικόνα 4Κ HDR σε μια μεγάλη οθόνη. Ο βιντεοπροβολέας VPL-VZ1000ES διαθέτει έναν φακό εξαιρετικά κοντινής απόστασης, και μπορεί να προβάλει από τόσο κοντά όσο 6 ίντσες από την επιφάνεια της οθόνης, για να μην ανησυχείτε ότι κάποιος μπορεί παρεμβληθεί μεταξύ του βιντεοπροβολέα και της ταινίας σας.Η Sony παρουσιάζει επίσης, τα τελευταία προϊόντα της στον τομέα της οπτικής απεικόνισης που θέτουν την εξέλιξη σε ταχύτητα. Σε αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνεται και η, η κορυφαίαχωρίς καθρέπτες με αισθητήρα APS-C, με δυνατότητα συνεχούς λήψης μέχρι 11fps και εξοπλισμένη με σύστημα σταθεροποίησης εικόνας 5 αξόνων και έλεγχο με οθόνη αφής ΑF, καθώς και η προηγμένης τεχνολογίας compact φωτογραφική μηχανή RX100 V με δυνατότητα συνεχούς λήψης μέχρι 24 fps και εγγραφή σε super slow motion. Στον τομέα του ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία περιεχομένου 4Κ, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ζωντανές αθλητικές αναμεταδόσεις, η Sony εκθέτει προϊόντα που προτείνουν νέες και μοναδικές εμπειρίες βιντεοσκόπησης, μεταξύ των οποίων είναι και το, που μπορεί να βιντεοσκοπεί σε 4K/8x super slow motion και ηΤέλος, στον τομέα των συστημάτων απεικόνισης μεγάλης κλίμακας, η Sony επιδεικνύει το επεκτάσιμο σύστημα προβολής που κατασκευάστηκε από μονάδες προβολής με τη μοναδική τεχνολογία προβολής υψηλής ποιότητας εικόνων CLEDIS και χρησιμοποιεί πολύ λεπτά LEDs ως πηγή φωτός. Αυτό το σύστημα θα εκτεθεί ως μια περίπου 32’ (οριζόντια) x 9’ (κάθετη) απεικόνιση μεγάλης κλίμακας, αναπαράγοντας πλούσιους χρωματικούς τόνους, καθώς και την ομαλή κίνηση των φωτογραφιών, αποδίδοντας οπτικά που όμοιά τους δεν υπάρχουν στις υπάρχουσες οθόνες.Τοείναι ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας (VR) που μεταφέρει το PS4 στο επόμενο επίπεδο καθήλωσης και εμπλουτίζει την εμπειρία gaming. Οι επισκέπτες στο περίπτερο της Sony έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα πραγματικό προσομοιωτή οδήγησης σε VR με το «Gran Turismo Sport», χρησιμοποιώντας το PlayStation VR, καθώς και μια VR διαστημική περιπέτεια με το «Farpoint», αξιοποιώντας το PlayStation VR Aim Controller για να κατατροπώσουν τους εχθρούς.Σύμφωνα με την έννοια του Life Space UX, ο στόχος του είναι να βιώσετε μοναδικές εμπειρίες και να μεταμορφώσετε εύκολα το χώρο που ζείτε. Σε αυτή την κατηγορία η Sony θα επιδείξει για πρώτη φορά ένα εννοιολογικό μοντέλο που ονομάζεται «New 4K Projector -It’s all here-» (Νέοι 4Κ Βιντεοπροβολείς – Είναι όλοι εδώ), το οποίο προτείνει νέες προσεγγίσεις με ποικίλο περιεχόμενο όπως βιβλία, ταινίες και μουσική. Φυσικά, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως ένα συμβατικό προβολέα, δημιουργώντας μια μεγάλη οθόνη στο σπίτι σας και προβάλλοντας τις ταινίες σας σε έναν τοίχο. Ωστόσο, η ιδέα πίσω από το “It’s all here” («Είναι όλοι εδώ») είναι η χαρά της ανακάλυψης νέου περιεχομένου. Για παράδειγμα, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να προβάλλετε έναν τεράστιο αριθμό εξώφυλλων βιβλίων στον τοίχο, να επιλέξετε ένα που σας κινεί το ενδιαφέρον και να τα ξεφυλλίσετε. Επίσης, θα εκτίθενται στο περίπτερο ο 4K βιντεοπροβολέας εξαιρετικά κοντινής απόστασης, το ηχείο LED Bulb, ο φορητός βιντεοπροβολέας εξαιρετικά κοντινής απόστασης και το ηχείο Glass Sound, που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά. Μέσω του Life Space UX, η Sony θα προτείνει νέες αξίες και νέες εμπειρίες που είναι πλέον εφικτές στο χώρο σας.Τέλος, στο περίπτερο της Sony αναδεικνύονται διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για να επεκτείνει τις δυνατότητες των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα εννοιολογικά πρότυπα «Ν» και «Τ», που προέκυψαν από την πρωτοβουλία της Sony για έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο του προγράμματος Future Lab Program, το οποίο στοχεύει να συν-δημιουργήσει μελλοντικά lifestyle με τους χρήστες, τα διάφορα προϊόντα που γεννιούνται από έργα start-up και εκκολάπτονται εσωτερικά στη Sony, στο πλαίσιο της νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, το πρόγραμμα Seed Acceleration, και τα προϊόντα Xperia Smart, που προτείνουν νέους τρόπους επικοινωνίας, και τα αυτόνομα drones και οι υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων που βασίζονται σε cloud για τη μέτρηση και για την επιθεώρηση που προσφέρονται από την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της Sony, Aerosense Inc.